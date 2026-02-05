Какви жени търсят новите Ергени в "Ергенът" 5?

Новият сезон на "Ергенът" се задава съвсем скоро. bTV обяви, че премиерната дата на пети сезон на любовното риалити шоу е 17 февруари, а регламентът и този път ще се различава от предходните сезони.
И тази година ергените ще бъдат трима, като срещите започват още в София, но не само с Ергените, а и с близките им. На бързи срещи кандидатките за сърцата на мъжете ще се срещнат и с най-доверените хора на тримата джентълмени, а след това предстои и романтичен бал, след който Ергените ще изберат и дамите, които да ги придружат до Шри Ланка.
Отдавна са ясни трите основни звезди в сезона тази година.
Кристиян Генчев, на 36 години, живее между Лос Анджелис и Оклахома, развива бизнеса си и търси жена, с която да сподели живота си и да изгради стабилно семейство. Марин Станев, 27 години, лекар по образование, обича приключенията, дългите разходки и тихите вечери с книга в ръка. Стоян Димов, 30 години, юрист и брокер на недвижими имоти, търси емоционално интелигентна жена с жизнерадост и дълбочина.
Но нека преди да е започнал сезонът, да разберем и какво ще търсят господата. Всеки един от тях трябваше да опише мечтаната от него жена в три думи. Ето какво казаха те:
Кристиян - "интелигентна, красива, борбена". Самият себе си той описва като "чаровен, красив, добронамерен".
Марин - "любознателна, приключенска, искрена". Най-младият Ерген този сезон се описва като "срамежлив, харизматичен и почти романтичен".
Стоян - "емоционално интелигентна, луда и усмихната". Описанието му за самия него обаче е доста колоритно и привлече десетки коментари онлайн - "енигматичен, широкоскроен и "чикименто"", каквото и да означава това за Ергена.
Дали тримата Ергени ще намерят това, което търсят или ще отидат в другата крайност и ще се озоват в разочароващата ситуация на миналогодишния Ерген Мартин-Елвиса, предстои да видим.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Новите
Коментиран от #5
15:01 05.02.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Анджо
Коментиран от #11
15:05 05.02.2026
5 Баа
До коментар #2 от "Новите":Тия не стават за амвачи!
Коментиран от #7
15:06 05.02.2026
6 Тизе
До коментар #3 от "Гуньо Простиа":Па верно си праззз! Урвите никой ги не тражи, оти они сами налитат!
15:07 05.02.2026
7 Е да,де
До коментар #5 от "Баа":стават да ги амват тях, то си е същото.
15:32 05.02.2026
8 защо пък жени
15:35 05.02.2026
9 като ги гледам
Коментиран от #10
15:39 05.02.2026
10 Най-вече
До коментар #9 от "като ги гледам":търсят женствени "момчета".
15:50 05.02.2026
11 Амии
До коментар #4 от "Анджо":Те ако са по умни няма да са там - така че това не е вариант, но пък патки които искат да се покажат по талавизора има колко искаш.
16:00 05.02.2026
12 Какви жени търсят ли
и с нормално телосложение, не кльощави
един нормален мъж и жена би избрал такива булки или за компания
16:01 05.02.2026
13 Тити
17:37 05.02.2026