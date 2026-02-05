Какви жени търсят новите Ергени в "Ергенът" 5?

Новият сезон на "Ергенът" се задава съвсем скоро. bTV обяви, че премиерната дата на пети сезон на любовното риалити шоу е 17 февруари, а регламентът и този път ще се различава от предходните сезони.

И тази година ергените ще бъдат трима, като срещите започват още в София, но не само с Ергените, а и с близките им. На бързи срещи кандидатките за сърцата на мъжете ще се срещнат и с най-доверените хора на тримата джентълмени, а след това предстои и романтичен бал, след който Ергените ще изберат и дамите, които да ги придружат до Шри Ланка.

Отдавна са ясни трите основни звезди в сезона тази година.

Кристиян Генчев, на 36 години, живее между Лос Анджелис и Оклахома, развива бизнеса си и търси жена, с която да сподели живота си и да изгради стабилно семейство. Марин Станев, 27 години, лекар по образование, обича приключенията, дългите разходки и тихите вечери с книга в ръка. Стоян Димов, 30 години, юрист и брокер на недвижими имоти, търси емоционално интелигентна жена с жизнерадост и дълбочина.

Но нека преди да е започнал сезонът, да разберем и какво ще търсят господата. Всеки един от тях трябваше да опише мечтаната от него жена в три думи. Ето какво казаха те:

Кристиян - "интелигентна, красива, борбена". Самият себе си той описва като "чаровен, красив, добронамерен".

Марин - "любознателна, приключенска, искрена". Най-младият Ерген този сезон се описва като "срамежлив, харизматичен и почти романтичен".

Стоян - "емоционално интелигентна, луда и усмихната". Описанието му за самия него обаче е доста колоритно и привлече десетки коментари онлайн - "енигматичен, широкоскроен и "чикименто"", каквото и да означава това за Ергена.

Дали тримата Ергени ще намерят това, което търсят или ще отидат в другата крайност и ще се озоват в разочароващата ситуация на миналогодишния Ерген Мартин-Елвиса, предстои да видим.