Пикантна СНИМКА на Стивън Хокинг с болногледачки по бански и коктейли изплува от досиетата "Епстийн" ВИДЕО

Жените на снимката с учения Стивън Хокинг, от документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, за американския финансист Джефри Епстийн, обвинен в педофилия, са били негови болногледачки.
„Всяко предположение за неподходящо поведение от страна на Стивън Хокинг е невярно и силно подвеждащо“, каза член на семейството на Хокинг пред The Sun. Той добави, че жените са болногледачките на учения от Обединеното кралство, които са се грижили за него дълго време, тъй като Хокинг е бил зависим от денонощни медицински грижи.
Снимката е направена в хотел Ritz-Carlton на Сейнт Томас през 2006 г. след презентация на научна конференция. Споменаването на Хокинг в досиетата на Епстийн не предполага някакво неправомерно поведение от страна на учения, отбелязва вестникът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #9
06:49 26.02.2026
2 Ха ха
Коментиран от #8
06:50 26.02.2026
3 Герп боклуци
Какви са били последните думи на хокинг?
Мелодията на уйндоус когато си изключвате компютъра
06:53 26.02.2026
4 Дали е
Коментиран от #7
07:01 26.02.2026
5 Туин Пийкс
Коментиран от #6
07:02 26.02.2026
6 С тези досиета...
До коментар #5 от "Туин Пийкс":... капитализма удари дъното!!! Вече на нищо не се учудвам!!! Всеки (ако има пари) може да си прави каквото поиска! А ние робите до гроб! Добре дошли в робовладелството!
Коментиран от #11, #16
07:10 26.02.2026
7 Ъъъъ
До коментар #4 от "Дали е":Надали е започвал!
07:20 26.02.2026
8 Обаче
До коментар #2 от "Ха ха":4уpката му май е работела
07:21 26.02.2026
9 ООрана държава
До коментар #1 от "ООрана държава":Четете преди да лепите "минуси" развел се е с първата си съпруга и е сключил брак с гледачката си
07:29 26.02.2026
10 Сечко
• Има три деца от първия си брак с Jane Hawking.
• По-късно се жени за Elaine Mason през 1995 г., когато вече е напълно зависим от инвалидна количка и не може да говори или да се движи самостоятелно.
Свидетелства от биографии и интервюта показват, че той е поддържал интимни отношения и емоционален живот и в този късен период.
При ALS:
• еректилната функция може да се запази;
• либидото остава нормално;
• автономната нервна система често функционира;
• интимността е възможна с помощ и адаптация.
Много пациенти с ALS или висока парализа имат активен сексуален живот.
Така че…
Коментиран от #27
07:35 26.02.2026
11 Госあ
До коментар #6 от "С тези досиета...":Проблемът не са парите, а желанията на хората
08:05 26.02.2026
12 Пълна гнус
Коментиран от #20, #26
08:09 26.02.2026
13 Олеееее....
08:11 26.02.2026
14 Тома
08:12 26.02.2026
15 Израелско ционистка
Коментиран от #22, #28
08:14 26.02.2026
16 Българин
До коментар #6 от "С тези досиета...":Илюзията, че си важен, че решенията ти имат значение, се коригира всяка сутрин от будилника. Това е камбаната на твоя затвор. Пътят до работа е разходката в карето на затвора.
08:17 26.02.2026
17 Нищо не е направил
Коментиран от #23, #31, #32
08:20 26.02.2026
18 В шоуто Ергена
08:22 26.02.2026
19 И къде другаде
08:24 26.02.2026
20 шо фе
До коментар #12 от "Пълна гнус":гласил ли тъй
08:27 26.02.2026
21 Още малко
08:27 26.02.2026
22 в тебе
До коментар #15 от "Израелско ционистка":ли да свършат
08:28 26.02.2026
23 викаш
До коментар #17 от "Нищо не е направил":ти като ядеш кафеви краставици много си направил
08:29 26.02.2026
24 То в тва "Обединеното" кралство
08:30 26.02.2026
26 Атина Паднала
До коментар #12 от "Пълна гнус":По нашите бълхарски върхове си нямаш на представа какви по извратени неща стават и не само снимките на тюлена който спи по корем.
Коментиран от #30
08:32 26.02.2026
27 Ъхъъъъ....
До коментар #10 от "Сечко":На всички пациенти с ALS им стърчи антената викаш а?
08:35 26.02.2026
29 гяфур
До коментар #28 от "Щерев":то туй и фашта библея ма
Коментиран от #34
08:37 26.02.2026
30 РЕАЛИСТ
До коментар #26 от "Атина Паднала":Ами ,то ония в Петрохан затова дадоха фира. Само веднъж се спомена, че правили филмчета.
Коментиран от #36
08:37 26.02.2026
31 Българин
До коментар #17 от "Нищо не е направил":Стивън Хокинг евреин ли е бил
Стивън Хокинг евреин ли е бил?
08:38 26.02.2026
32 Българин
До коментар #17 от "Нищо не е направил":Нищо не е направил
тоя Стивън Хокинг в живота си. И той е просто един култ ама добре си е изживял живота макар да не е свършил и за 5 цента работа.Така е като си се учи и не трябва да работиш.
Коментиран от #35
08:40 26.02.2026
33 Заложено е я ....
08:43 26.02.2026
34 Българин
До коментар #29 от "гяфур":Евреиската библия Тора проповядва точно това държание като на Хокинг.
08:44 26.02.2026
35 РЕАЛИСТ
До коментар #32 от "Българин":Прав си. Светила в медицината обясниха , че с неговата болест не знаеш на кой свят си, камо ли да решаваш космически тайни. Светът винаги е живял с лъжи и с много големи лъжи.
08:45 26.02.2026
36 Атина Паднала
До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":Ще мине време и такива филмчета от Петрохан ще излезат че Епщайн може само да завижда.
Коментиран от #38
08:46 26.02.2026
37 Механик
Ви е да не мислите, че тия дето си лягаха с Митьо Пищова са го правели от любов?
Искате ли да се хванем на бас, че за 20 милиона долара, две трети от жените на тоя свят ще са съгласни да се омъжат за градинска метла и дори ще демонстрират лудо влюбване и ярка интимност?!
08:49 26.02.2026
38 РЕАЛИСТ
До коментар #36 от "Атина Паднала":Едва ли са им давали толкова пари за милите им очи. Странно много пари са имали. Алексей Петров беше същият. Притискаше много хора по върховете с компроматни видео клипове и накрая му отнесоха главата.
08:52 26.02.2026
39 Хубаво е хората да видят
08:53 26.02.2026