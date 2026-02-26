Новини
Пикантна СНИМКА на Стивън Хокинг с болногледачки по бански и коктейли изплува от досиетата "Епстийн" ВИДЕО

Пикантна СНИМКА на Стивън Хокинг с болногледачки по бански и коктейли изплува от досиетата "Епстийн" ВИДЕО

26 Февруари, 2026 06:41, обновена 26 Февруари, 2026 06:47 2 811 39

  • стивън хокинг-
  • джефри епстийн-
  • снимка-
  • жени

Член на семейството на учения подчерта, че всяко предположение за неподходящо поведение от негова страна е невярно и силно подвеждащо

Пикантна СНИМКА на Стивън Хокинг с болногледачки по бански и коктейли изплува от досиетата "Епстийн" ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жените на снимката с учения Стивън Хокинг, от документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, за американския финансист Джефри Епстийн, обвинен в педофилия, са били негови болногледачки.

Пикантна СНИМКА на Стивън Хокинг с болногледачки по бански и коктейли изплува от досиетата
Снимка: YouTube

„Всяко предположение за неподходящо поведение от страна на Стивън Хокинг е невярно и силно подвеждащо“, каза член на семейството на Хокинг пред The ​​Sun. Той добави, че жените са болногледачките на учения от Обединеното кралство, които са се грижили за него дълго време, тъй като Хокинг е бил зависим от денонощни медицински грижи.

Снимката е направена в хотел Ritz-Carlton на Сейнт Томас през 2006 г. след презентация на научна конференция. Споменаването на Хокинг в досиетата на Епстийн не предполага някакво неправомерно поведение от страна на учения, отбелязва вестникът.


  • 1 ООрана държава

    8 6 Отговор
    Че той май с гледачката си има брак и деца

    Коментиран от #9

    06:49 26.02.2026

  • 2 Ха ха

    23 0 Отговор
    Тоя е труп бе и тогава и сега и буквално и преносно...

    Коментиран от #8

    06:50 26.02.2026

  • 3 Герп боклуци

    18 1 Отговор
    Малко черен хумор за добро утро
    Какви са били последните думи на хокинг?
    Мелодията на уйндоус когато си изключвате компютъра

    06:53 26.02.2026

  • 4 Дали е

    9 1 Отговор
    успял да свърши?

    Коментиран от #7

    07:01 26.02.2026

  • 5 Туин Пийкс

    40 0 Отговор
    Сега остава някоя девойка да обвини Стивън Хокинг в изнасилване..

    Коментиран от #6

    07:02 26.02.2026

  • 6 С тези досиета...

    23 2 Отговор

    До коментар #5 от "Туин Пийкс":

    ... капитализма удари дъното!!! Вече на нищо не се учудвам!!! Всеки (ако има пари) може да си прави каквото поиска! А ние робите до гроб! Добре дошли в робовладелството!

    Коментиран от #11, #16

    07:10 26.02.2026

  • 7 Ъъъъ

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дали е":

    Надали е започвал!

    07:20 26.02.2026

  • 8 Обаче

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ха ха":

    4уpката му май е работела

    07:21 26.02.2026

  • 9 ООрана държава

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Четете преди да лепите "минуси" развел се е с първата си съпруга и е сключил брак с гледачката си

    07:29 26.02.2026

  • 10 Сечко

    10 3 Отговор
    • Хокинг се жени два пъти.
    • Има три деца от първия си брак с Jane Hawking.
    • По-късно се жени за Elaine Mason през 1995 г., когато вече е напълно зависим от инвалидна количка и не може да говори или да се движи самостоятелно.

    Свидетелства от биографии и интервюта показват, че той е поддържал интимни отношения и емоционален живот и в този късен период.

    При ALS:
    • еректилната функция може да се запази;
    • либидото остава нормално;
    • автономната нервна система често функционира;
    • интимността е възможна с помощ и адаптация.

    Много пациенти с ALS или висока парализа имат активен сексуален живот.

    Така че…

    Коментиран от #27

    07:35 26.02.2026

  • 11 Госあ

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "С тези досиета...":

    Проблемът не са парите, а желанията на хората

    08:05 26.02.2026

  • 12 Пълна гнус

    8 3 Отговор
    И тоя Стивън Хокинг се оказа извратеняк

    Коментиран от #20, #26

    08:09 26.02.2026

  • 13 Олеееее....

    5 1 Отговор
    жените били болногледачки на учение от Обединеното кралство в хотел Ritz....

    08:11 26.02.2026

  • 14 Тома

    3 2 Отговор
    Ами и той си има човешки нужди

    08:12 26.02.2026

  • 15 Израелско ционистка

    8 1 Отговор
    Долна сган от извратеняци и педофили. Всички заслужават като калушковците да свършат

    Коментиран от #22, #28

    08:14 26.02.2026

  • 16 Българин

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "С тези досиета...":

    Илюзията, че си важен, че решенията ти имат значение, се коригира всяка сутрин от будилника. Това е камбаната на твоя затвор. Пътят до работа е разходката в карето на затвора.

    08:17 26.02.2026

  • 17 Нищо не е направил

    7 1 Отговор
    тоя Стивън Хокинг в живота си. И той е просто един култ

    Коментиран от #23, #31, #32

    08:20 26.02.2026

  • 18 В шоуто Ергена

    3 1 Отговор
    е участвал смоотаняка

    08:22 26.02.2026

  • 19 И къде другаде

    1 0 Отговор
    Ако не точно в хотел Ritz

    08:24 26.02.2026

  • 20 шо фе

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пълна гнус":

    гласил ли тъй

    08:27 26.02.2026

  • 21 Още малко

    2 1 Отговор
    И да нямало никакво неправомерно поведение от страна на "учения" нали? Тея му били само стажантки-болногледачки на лекции в хотел Ritz...

    08:27 26.02.2026

  • 22 в тебе

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Израелско ционистка":

    ли да свършат

    08:28 26.02.2026

  • 23 викаш

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо не е направил":

    ти като ядеш кафеви краставици много си направил

    08:29 26.02.2026

  • 24 То в тва "Обединеното" кралство

    1 1 Отговор
    Е фряш от болногледачки впрочем. От цял свят са се събрали там на "конференция"

    08:30 26.02.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Атина Паднала

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пълна гнус":

    По нашите бълхарски върхове си нямаш на представа какви по извратени неща стават и не само снимките на тюлена който спи по корем.

    Коментиран от #30

    08:32 26.02.2026

  • 27 Ъхъъъъ....

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сечко":

    На всички пациенти с ALS им стърчи антената викаш а?

    08:35 26.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 гяфур

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Щерев":

    то туй и фашта библея ма

    Коментиран от #34

    08:37 26.02.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Атина Паднала":

    Ами ,то ония в Петрохан затова дадоха фира. Само веднъж се спомена, че правили филмчета.

    Коментиран от #36

    08:37 26.02.2026

  • 31 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо не е направил":

    Стивън Хокинг евреин ли е бил


    Стивън Хокинг евреин ли е бил?

    08:38 26.02.2026

  • 32 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Нищо не е направил":

    Нищо не е направил
    тоя Стивън Хокинг в живота си. И той е просто един култ ама добре си е изживял живота макар да не е свършил и за 5 цента работа.Така е като си се учи и не трябва да работиш.

    Коментиран от #35

    08:40 26.02.2026

  • 33 Заложено е я ....

    1 0 Отговор
    Още като мине Бар-мицва и на следващият ден на момиченцата (12 години и един ден) почват да им правят масовки. Педофилия като религия и държавна политика ! .... Иначе как ще се получи по друг начин 29 години да е средната възраст в Израел? А? Да не говорим че над 75% от еврейките въобще не знаят кой е бащата на първото им дете. И пак са по добре от мормоните щото пък при тях е на 9 години (8 години и 11 месеца) и с многоженство ...

    08:43 26.02.2026

  • 34 Българин

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "гяфур":

    Евреиската библия Тора проповядва точно това държание като на Хокинг.

    08:44 26.02.2026

  • 35 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Прав си. Светила в медицината обясниха , че с неговата болест не знаеш на кой свят си, камо ли да решаваш космически тайни. Светът винаги е живял с лъжи и с много големи лъжи.

    08:45 26.02.2026

  • 36 Атина Паднала

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "РЕАЛИСТ":

    Ще мине време и такива филмчета от Петрохан ще излезат че Епщайн може само да завижда.

    Коментиран от #38

    08:46 26.02.2026

  • 37 Механик

    0 0 Отговор
    Имал пари и си е угаждал. Никакво чудо не се е случило.
    Ви е да не мислите, че тия дето си лягаха с Митьо Пищова са го правели от любов?
    Искате ли да се хванем на бас, че за 20 милиона долара, две трети от жените на тоя свят ще са съгласни да се омъжат за градинска метла и дори ще демонстрират лудо влюбване и ярка интимност?!

    08:49 26.02.2026

  • 38 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Атина Паднала":

    Едва ли са им давали толкова пари за милите им очи. Странно много пари са имали. Алексей Петров беше същият. Притискаше много хора по върховете с компроматни видео клипове и накрая му отнесоха главата.

    08:52 26.02.2026

  • 39 Хубаво е хората да видят

    0 0 Отговор
    Как им се харчат даренията. Там дето с ледена вода се поливаха едни недоразумения с благотворителна цел уж и дето после до един се оказаха педофили и извратеняци

    08:53 26.02.2026