Пикантна СНИМКА на Стивън Хокинг с болногледачки по бански и коктейли изплува от досиетата "Епстийн" ВИДЕО

Жените на снимката с учения Стивън Хокинг, от документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ, за американския финансист Джефри Епстийн, обвинен в педофилия, са били негови болногледачки.

Снимка: YouTube

„Всяко предположение за неподходящо поведение от страна на Стивън Хокинг е невярно и силно подвеждащо“, каза член на семейството на Хокинг пред The ​​Sun. Той добави, че жените са болногледачките на учения от Обединеното кралство, които са се грижили за него дълго време, тъй като Хокинг е бил зависим от денонощни медицински грижи.

Снимката е направена в хотел Ritz-Carlton на Сейнт Томас през 2006 г. след презентация на научна конференция. Споменаването на Хокинг в досиетата на Епстийн не предполага някакво неправомерно поведение от страна на учения, отбелязва вестникът.