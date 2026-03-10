Новини
България »
Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрената енергия в България до 2035–2037 г.

10 Март, 2026 18:22 670 30

  • андрей гюров-
  • ядрена енергия-
  • горива

По въпроса за цените на горивата премиерът посочи, че се обсъждат различни мерки, насочени към защита на най-уязвимите групи и устойчиво управление на ресурсите

Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрената енергия в България до 2035–2037 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„България повече от половин век използва ядрената енергия по сигурен начин и планираме да удвоим капацитета ѝ в следващите 15 години – до 2035–2037 г.“, заяви премиерът Андрей Гюров пред журналисти в Париж след Втората среща на върха по ядрената енергия.

Премиерът подчерта, че участието на страната във форума е важно, защото ядрената енергия е ключов фактор за развитието на Европа, новата икономика и сигурността на континента. „Обсъдихме с европейските лидери финансирането на големи инфраструктурни проекти, свързаността на електрическите мрежи в Европа и промени в регулациите, които да подпомогнат развитието на ядрената енергетика“, поясни министър-председателят.

По въпроса за цените на горивата премиерът посочи, че се обсъждат различни мерки, насочени към защита на най-уязвимите групи и устойчиво управление на ресурсите. „Свиквам утре министрите, за да обсъдим кои мерки биха били най-подходящи за България. Очаквам до края на седмицата да съобщим какви конкретни действия ще предприемем“, заяви премиерът. По думите му се разглеждат всички варианти, така че българските граждани да бъдат защитени, а мерките да бъдат устойчиви и ефективни.

Гюров отбеляза, че силата на Европа е в съвместните действия и взаимната подкрепа между държавите, включително чрез финансиране на ключови енергийни проекти.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 бълнуващ мишок

    14 0 Отговор
    Ще удвоим капацитета на чекмеджетата в България до 2035–2037 г.
    за наште наследници

    18:24 10.03.2026

  • 2 койдазнай

    10 2 Отговор
    Вече има и цена за първият реактор!
    Числото е 67 млрд долара!

    18:25 10.03.2026

  • 3 Сатана Z

    14 3 Отговор
    Министър Гюро си приказва колкото да не зАспи

    Коментиран от #5

    18:26 10.03.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор
    От 2026 до 2037 са 11 , а не 15 г

    18:27 10.03.2026

  • 5 Точно

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    като тебе

    18:29 10.03.2026

  • 6 Годината е 2014

    12 0 Отговор
    По това в медиите писаха:
    правителството на Иван Костов остана в историята с криминалната приватизация и унищожаването на ядрените блокове в АЕЦ „Козлодуй", то правителството на Борисов и ГЕРБ, с подкрепата на такива клакьори като Мартин Димитров, ще остане в историята с унищожаването на три енергийни проекта, чрез които не само България можеше да излезе от икономическата криза

    18:29 10.03.2026

  • 7 Звездоброец

    9 0 Отговор
    А там някъде има ме реактори завити в найлон и готова площадка , но един зеленчук едно време каза , че това е кална локва и похарчи милиони някой да го потвърди ....

    18:30 10.03.2026

  • 8 Хеми значи вазелин

    10 0 Отговор
    Поставен за два-три месец, крои планове за след цяло поколение. Тоя Кюмюр е напълно невменяем като всички останли мало умници от ППДБ.

    18:32 10.03.2026

  • 9 Имаше ли Гюро глава

    7 0 Отговор
    „България повече от половин век използва ядрената енергия по сигурен начин", но! само и единствено благодарение на руснаците. - не посмя да допълни очевидната истина Гюро, защото беше поредният наведен лакей на Запада

    18:35 10.03.2026

  • 10 Гюров

    3 2 Отговор
    Глупакът е прав. Има пред вид да построим Белене. Надявам се по умни политици да дойдат и да разберат, че атомната централа Белене е нито руска,нито американска, а българска и трябва да се построи.

    18:36 10.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой

    4 0 Отговор
    Я пак? Няма ли да сте на власт само 2 месеца? Да не мислите да узурпирате властта? Да, вярно. Демократично е!

    18:37 10.03.2026

  • 13 Хаха

    5 0 Отговор
    Някой да обясни на този пудел, че не е негова работа да удвоява нищо, а единствено е назначен от секретарката на Радев да организира избори.

    18:38 10.03.2026

  • 14 Цензура

    3 0 Отговор
    Този поне на деми залага някакви реалистични срокове. Затова пък урсулата се изцепи, че до 2030-а година ЕС щял да бъде световен лидер в ядрената енергетика... да се смееш ли, да плачеш ли? Те не могат да ги проектират толкова АЕЦ до тогава, камо ли да намерят пари, да не говорим да ги построят... разбирате ли, че начело на ЕС - е някаква бaбичкa, която очевидно страда от kpeтенизъм? 10-годишно дете има повече ум от тая и кликата и.

    18:38 10.03.2026

  • 15 Добре

    5 0 Отговор
    Аман от служебни марионетки.

    18:38 10.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ха ха ха

    5 0 Отговор
    За 2 месеца премиер нищо не може да удвои. Празни приказки.

    18:40 10.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Да бе да

    7 0 Отговор
    Смениха ръководството на АЕЦ Козлодуй, за да угодят шефа си Иво Прокопиев.

    18:40 10.03.2026

  • 21 Я камилата ,

    6 0 Отговор
    я камиларя ! Но да се дуем !

    18:41 10.03.2026

  • 22 Тоя има

    2 1 Отговор
    Много противна физиономия.

    18:41 10.03.2026

  • 23 ццц

    5 0 Отговор
    Ти си еднодневка бе, какво ще удвояваш. Утре ще си в девета глуха.

    18:42 10.03.2026

  • 24 абе гюров,

    4 0 Отговор
    ти не беше ли служебен министър без парламент зад гърба си?!? Какво ще увеличаваш или намаляваш, осигурявай изборите и си отивай!

    18:44 10.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Левски

    6 1 Отговор
    Изпуснахте питомното с АЕЦ "Белене", сега гонете дивото. Смешници.

    Коментиран от #27

    18:48 10.03.2026

  • 27 койдазнай

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Левски":

    Питомното с АЕЦ Белене ровч го подари на руските си господари. Ако беше довършена с наличното оборудване, то това имаше смисъл. Но тъй като това не се направи, няма как да има ядрена електроцентрала в Белене.

    19:09 10.03.2026

  • 28 Лазар

    0 0 Отговор
    МНОГО ХУБАВО,ГЮРОВ , НО ЗА СЪЖАЛЕНИЕ НЕМОЖЕ ДА Е ВЯРНО!НИТО РЕСУРС,НИТО БАЗА!
    ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ И ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ИМА!НЕ ГОВОРИМ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ!

    19:23 10.03.2026

  • 29 ОЛГА

    0 0 Отговор
    Късни приказки на спящата красавица!Този незнае какво се случва,нито какво говори!Чака ни икономическа война с невиждан упадък!

    19:26 10.03.2026

  • 30 Ти чуваш ли се бе

    0 0 Отговор
    Ние говорим за днес. Не за отвъдния свят.

    19:29 10.03.2026

