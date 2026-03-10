Гюров: Ще удвоим капацитета на ядрената енергия в България до 2035–2037 г.

„България повече от половин век използва ядрената енергия по сигурен начин и планираме да удвоим капацитета ѝ в следващите 15 години – до 2035–2037 г.“, заяви премиерът Андрей Гюров пред журналисти в Париж след Втората среща на върха по ядрената енергия.
Премиерът подчерта, че участието на страната във форума е важно, защото ядрената енергия е ключов фактор за развитието на Европа, новата икономика и сигурността на континента. „Обсъдихме с европейските лидери финансирането на големи инфраструктурни проекти, свързаността на електрическите мрежи в Европа и промени в регулациите, които да подпомогнат развитието на ядрената енергетика“, поясни министър-председателят.
По въпроса за цените на горивата премиерът посочи, че се обсъждат различни мерки, насочени към защита на най-уязвимите групи и устойчиво управление на ресурсите. „Свиквам утре министрите, за да обсъдим кои мерки биха били най-подходящи за България. Очаквам до края на седмицата да съобщим какви конкретни действия ще предприемем“, заяви премиерът. По думите му се разглеждат всички варианти, така че българските граждани да бъдат защитени, а мерките да бъдат устойчиви и ефективни.
Гюров отбеляза, че силата на Европа е в съвместните действия и взаимната подкрепа между държавите, включително чрез финансиране на ключови енергийни проекти.
1 бълнуващ мишок
за наште наследници
18:24 10.03.2026
2 койдазнай
Числото е 67 млрд долара!
18:25 10.03.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #5
18:26 10.03.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
18:27 10.03.2026
5 Точно
До коментар #3 от "Сатана Z":като тебе
18:29 10.03.2026
6 Годината е 2014
правителството на Иван Костов остана в историята с криминалната приватизация и унищожаването на ядрените блокове в АЕЦ „Козлодуй", то правителството на Борисов и ГЕРБ, с подкрепата на такива клакьори като Мартин Димитров, ще остане в историята с унищожаването на три енергийни проекта, чрез които не само България можеше да излезе от икономическата криза
18:29 10.03.2026
7 Звездоброец
18:30 10.03.2026
8 Хеми значи вазелин
18:32 10.03.2026
9 Имаше ли Гюро глава
18:35 10.03.2026
10 Гюров
18:36 10.03.2026
12 Някой
18:37 10.03.2026
13 Хаха
18:38 10.03.2026
14 Цензура
18:38 10.03.2026
15 Добре
18:38 10.03.2026
18 Ха ха ха
18:40 10.03.2026
20 Да бе да
18:40 10.03.2026
21 Я камилата ,
18:41 10.03.2026
22 Тоя има
18:41 10.03.2026
23 ццц
18:42 10.03.2026
24 абе гюров,
18:44 10.03.2026
26 Левски
Коментиран от #27
18:48 10.03.2026
27 койдазнай
До коментар #26 от "Левски":Питомното с АЕЦ Белене ровч го подари на руските си господари. Ако беше довършена с наличното оборудване, то това имаше смисъл. Но тъй като това не се направи, няма как да има ядрена електроцентрала в Белене.
19:09 10.03.2026
28 Лазар
ПО ВСЯКА ВЕРОЯТНОСТ И ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ НЯМА ДА ИМА!НЕ ГОВОРИМ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ!
19:23 10.03.2026
29 ОЛГА
19:26 10.03.2026
30 Ти чуваш ли се бе
19:29 10.03.2026