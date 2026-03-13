Изкусителката Санта Китана получи шанс от Стоян да остане в "Ергенът" (СНИМКИ+ВИДЕО)

След драматичен обрат в края на вечерния коктейл в четвъртък вечер (12 март), две от „изкусителките“ напуснаха имението на любовта в „Ергенът“ по bTV. Неочакваната развръзка настъпи, след като водещият Наум Шопов се появи с две рози в ръка и разкри, че сред дамите има три участнички със специална „фатална“ мисия. Една от тях обаче е съзряла, че в имението се зараждат истински чувства и искрени отношения, които не желае да разрушава, и затова е взела решението доброволно да се откаже от ролята си и да напусне романтичното приключение.

„Задачата беше едно изпитание и за мен, и за моите принципи, разбирания и морални ценности. Аз съм само на 23 години и може би се поддадох на идеята, че мога да сея разруха, но в крайна сметка разумът надделя. Излизам като победител сама за себе си в моята лична битка. Осъзнах, че имам ценности, защото на моменти съм мислила, че съм ги изгубила. Пожелавам на всяко едно момиче просто да чувства и да бъде истинска“, бяха думите на студентката по психология Марая, която напусна „Ергенът“ по собствено желание.

Веднага след това водещият Наум Шопов даде възможност на ергените сами да решат дали останалите две изкусителки – Санта Китана и Кати – да продължат участието си в романтичното приключение, подарявайки им „спасяваща“ червена роза. Преди да произнесат своето решение Санта Китана сподели пред всички участници, че също „донякъде“ се е отказала от тази мисия, защото „С неговата усмивка и енергия той (Стоян) ме зареди приятно още на първите ни срещи. Не си струва заради една мисия да направя нещо, което ще се обърне срещу мен. Мисията върви ръка за ръка с желанието, но то е водещо и няма да направя нещо, което не чувствам“.

Признанието на танцьорката бе оценено от Стоян и тя получи цвете от него. Пловдивчанинът обоснова решението си с думите: „Стори ми се адекватен и възпитан човек и се надявам оттук нататък наистина да бъдеш себе си – ще го оценя повече“. Така тя получи шанс да остане в имението, но вече не в ролята на изкусителка, а като равностойна участничка, готова да продължи приключението с открити намерения. За разлика от Санта Китана, инфлуенсърката Кати не получи цвете от нито един от тримата ергени и нейното участие в „Ергенът“ приключи. Въпреки че заяви готовност искрено да опознае „ергените“, нито Кристиян, нито Марин, нито Стоян решиха да ѝ дадат шанс да остане, подарявайки ѝ заветната червена роза.

Седмицата в „Ергенът“ започна с артистично предизвикателство… Вместо с физическа сила, този път Кристиян, Стоян и Марин трябваше да впечатлят дамите със своята креативност. Кристиян успя да засенчи легендарния Меджик Майк със страстно стриптийз изпълнение, Стоян избра по-интимен и емоционален подход, рецитирайки своя авторска поезия върху бийтбокс ритъм, а Марин демонстрира нестандартен научен подход към любовта, демонстрирайки чрез химични реакции кои връзки могат да бъдат експлозивно токсични и кои – хармонично устойчиви. След гласуване на дамите именно Марин спечели артистичното предизвикателство, а победата му донесе редица привилегии – право на първи избор за срещи, достъп до най-луксозните преживявания и възможността да „блокира“ пет от дамите единствено и само за себе си. Той избра да осигури лукс на Михаела и Вероника, връчвайки им златния ключ, и на Румяна и Елена, предоставяйки им сребърния.

Докато Кристиян избра да покани Татяна на приключенска морска среща с водни атракциони, Стоян избра по-спокойно и автентично преживяване с Илияна – посещение на чаена ферма, където двамата имаха възможност да опитат традиционен шрилански чай и да разговарят открито за личните си страхове и очаквания. Междувременно Марин организира дневно коктейл парти в имението, по време на което той и Михаела проведоха откровен разговор насаме. Дизайнерката използва момента, за да призна на най-младия ерген колко силно преживява случващото се около него. По-късно вечерта Марин покани Михаела на романтична вечеря, по време на която ѝ подари роза – жест, който ясно показа колко специално място заема тя в неговото сърце.

Следващият ден в имението донесе нови срещи и още повече напрежение. Марин покани Алия на романтична морска среща с катамаран, на която художничката се опита да скъси дистанцията – но не дотолкова, че да получи целувка от Станев. Вече в имението Алия коментира преживяването с думите - “Ще кажа само две неща - никога няма да забравя Марин и видях червен флаг“. Изказването породи множество въпроси и коментари сред останалите момичета, но единствено Румяна получи обяснение на четири очи от казахстанската художничка. Междувременно Стоян избра да покани Мария на романтична вечеря край океана. Двамата наблюдаваха залеза, споделяха лични истории и постепенно откриваха общи ценности. Мария призна, че вижда у Стоян човек без маска – искрен и добър, а той, от своя страна, я определи като олицетворение на класна и стилна жена.

Кристиян пък задълбочи взаимоотношенията си с Елеонора по време на интимна вечеря. Разговорът между тях премина през теми като семейството, приятелствата и бъдещите мечти. Елеонора призна, че когато е близо до него, сърцето ѝ „получава аритмия“, а Кристиян сподели, че усеща между тях силно привличане и рядко срещано разбиране.

„Ергенът“ продължава и следващата седмица – от вторник до четвъртък от 20:00 ч. по bTV, когато Кристиян, Стоян и Марин предстои да се изправят в тежка физическа битка. Тримата ще премерят сили на арената в сватбени екипи, а внезапно неразположение на Крис ще стане повод той да бъде откаран в болница. Зрителите на bTV ще станат свидетели и на една повече от романтична среща между Стоян и Симона, в която двамата ще захвърлят дрехи и задръжки във водопада на любовта…