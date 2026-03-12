Новини
Любопитно »
Пламена от "Капките" загатна за тежко предателство: От три години съм сама

Пламена от "Капките" загатна за тежко предателство: От три години съм сама

12 Март, 2026 14:31 913 5

  • пламена петрова-
  • предателство-
  • изневяра-
  • гадже-
  • мъж-
  • като две капки вода-
  • певица

Певицата няма гадже и предпочита да е сама

Пламена от "Капките" загатна за тежко предателство: От три години съм сама - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Певицата Пламена Петрова, част от звездните участници в "Като две капки вода", направи откровено признание за личния си живот. Тя разкри, че вече три години е сама и не бърза да започва нова връзка.

"В момента няма човек до мен. От три години съм абсолютно свободна. Предпочитам да пътувам с книга, отколкото да съм зле придружена", споделя изпълнителката пред "Филтър". И добавя, че последната ѝ връзка я е научила на важен урок.

"Изневярата не е най-голямото предателство. Има и по-лоши неща и аз ги разбрах по трудния начин", казва тя. И уточнява, че най-болезнено е, когато човекът до теб не ти дава морална подкрепа в трудни моменти.

"Когато имаш нужда от две добри думи, а човекът до теб не обръща внимание на чувствата ти, тогава разбираш, че тази връзка няма смисъл", признава певицата.

Пламена е сред най-ярките участници в новия сезон на "Капките", където вече впечатли зрителите с имитации на Селин Дион, Монсерат Кабайе и Марги Хранова.

Кариерата ѝ започва преди 18 години от "Мюзик Айдъл", а през годините участва и в редица телевизионни формати. Днес тя продължава да се развива и на международната сцена като вокалистка на Turbo B от Snap!, с когото изнася концерти по света.

Въпреки трудните периоди, през които е преминала – включително и борбата с анорексията – певицата казва, че е научила важен урок.

"Нищо не е вечно – дори проблемите ни. Красотата е в очите на гледащия", споделя още тя философски и се готви за рождения си ден на 28 март, когато ще представи и ново авторско парче - по думите ѝ - нейната нова музикална визитка.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Врач

    1 3 Отговор
    Ами като не може да прави добри свирки , ще е сама . Такива за нищо не стават!

    Коментиран от #3

    14:48 12.03.2026

  • 2 коментар

    1 0 Отговор
    Значи си търси придиужител, а не приятел.

    14:51 12.03.2026

  • 3 ДоФторе,

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Врач":

    Явно ти на всеки пациент правиш, щом ги разбираш тези неща 😜

    14:57 12.03.2026

  • 4 файчо

    0 0 Отговор
    Пламена от "Шапките".

    15:24 12.03.2026

  • 5 Сър Стенли Ройс

    0 0 Отговор
    3 години сама - доста паяжина ще е насъбрала.

    15:25 12.03.2026