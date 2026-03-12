Пламена от "Капките" загатна за тежко предателство: От три години съм сама

Певицата Пламена Петрова, част от звездните участници в "Като две капки вода", направи откровено признание за личния си живот. Тя разкри, че вече три години е сама и не бърза да започва нова връзка.

"В момента няма човек до мен. От три години съм абсолютно свободна. Предпочитам да пътувам с книга, отколкото да съм зле придружена", споделя изпълнителката пред "Филтър". И добавя, че последната ѝ връзка я е научила на важен урок.

"Изневярата не е най-голямото предателство. Има и по-лоши неща и аз ги разбрах по трудния начин", казва тя. И уточнява, че най-болезнено е, когато човекът до теб не ти дава морална подкрепа в трудни моменти.

"Когато имаш нужда от две добри думи, а човекът до теб не обръща внимание на чувствата ти, тогава разбираш, че тази връзка няма смисъл", признава певицата.

Пламена е сред най-ярките участници в новия сезон на "Капките", където вече впечатли зрителите с имитации на Селин Дион, Монсерат Кабайе и Марги Хранова.

Кариерата ѝ започва преди 18 години от "Мюзик Айдъл", а през годините участва и в редица телевизионни формати. Днес тя продължава да се развива и на международната сцена като вокалистка на Turbo B от Snap!, с когото изнася концерти по света.

Въпреки трудните периоди, през които е преминала – включително и борбата с анорексията – певицата казва, че е научила важен урок.

"Нищо не е вечно – дори проблемите ни. Красотата е в очите на гледащия", споделя още тя философски и се готви за рождения си ден на 28 март, когато ще представи и ново авторско парче - по думите ѝ - нейната нова музикална визитка.