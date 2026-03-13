Известна певица забременя на 46 г.

Известната немска певица Жанет Бидерман обяви в Instagram, че е бременна с първото си дете на 46-годишна възраст.
Тя е мечтала да има дете от много години. Няма информация за бащата на детето.
„Винаги ми е било ясно, че ако това се случи, ще бъда много щастлива, а ако пък не се случи, това също ще е нормално. Но природата и съдбата решиха да ни дадат това малко чудо! Невероятно щастлива съм!“, написа тя.
През 2003 г. Жанет Бидерман разказа пред немския таблоид Bild за желанието си да стане майка и да има две деца - син и дъщеря.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ?????
Трябваше вече да се радва че ще става баба.
На тая възраст раждането си е някаква лотария за бъдещето дете.
12:30 13.03.2026
3 Един
12:36 13.03.2026
4 Роза
12:47 13.03.2026
5 2003 година
12:52 13.03.2026