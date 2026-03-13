Известна певица забременя на 46 г.

Известната немска певица Жанет Бидерман обяви в Instagram, че е бременна с първото си дете на 46-годишна възраст.

Тя е мечтала да има дете от много години. Няма информация за бащата на детето.

„Винаги ми е било ясно, че ако това се случи, ще бъда много щастлива, а ако пък не се случи, това също ще е нормално. Но природата и съдбата решиха да ни дадат това малко чудо! Невероятно щастлива съм!“, написа тя.

През 2003 г. Жанет Бидерман разказа пред немския таблоид Bild за желанието си да стане майка и да има две деца - син и дъщеря.