Известна певица забременя на 46 г.

Известна певица забременя на 46 г.

13 Март, 2026 12:14 1 243 5

Известна певица забременя на 46 г. - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известната немска певица Жанет Бидерман обяви в Instagram, че е бременна с първото си дете на 46-годишна възраст.


Тя е мечтала да има дете от много години. Няма информация за бащата на детето.

„Винаги ми е било ясно, че ако това се случи, ще бъда много щастлива, а ако пък не се случи, това също ще е нормално. Но природата и съдбата решиха да ни дадат това малко чудо! Невероятно щастлива съм!“, написа тя.

През 2003 г. Жанет Бидерман разказа пред немския таблоид Bild за желанието си да стане майка и да има две деца - син и дъщеря.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ?????

    4 1 Отговор
    То хубаво, но доста е позакъсняла с тая нейна радост.
    Трябваше вече да се радва че ще става баба.
    На тая възраст раждането си е някаква лотария за бъдещето дете.

    12:30 13.03.2026

  • 3 Един

    0 0 Отговор
    Не съм аз.

    12:36 13.03.2026

  • 4 Роза

    0 3 Отговор
    То хубаво,че се радва,но детето,което ще се роди,дали ще се радва,че има толкова възрастна майка?!И вероятността да остане сираче на невръстни години, е много голяма!Природата си е казала кога човек трябва да създаде поколение-когато е млад и издръжлив!

    12:47 13.03.2026

  • 5 2003 година

    0 0 Отговор
    23 години по-късно, о стана чудо.

    12:52 13.03.2026