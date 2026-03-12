Кели Кларксън останала измамена от "American Idol", така и не ѝ дали наградата - 1 млн. долара и кола

Американската певица Кели Кларксън заяви, че обещаната награда след победата ѝ в първия сезон на музикалното риалити American Idol не е била изплатена по начина, по който е била представена на зрителите.

43-годишната изпълнителка направи коментара по време на епизод от собственото си телевизионно предаване The Kelly Clarkson Show, където гости бяха актьорът Даниъл Радклиф и риалити участникът Роб Рауш.

Темата възникна, след като Рауш разказа, че все още не е получил наградата си от 220 800 долара за победата си в четвъртия сезон на риалити формата The Traitors. Кларксън коментира, че може да се свърже с подобна ситуация, припомняйки собственото си преживяване след триумфа в American Idol през 2002 г.

Според думите ѝ в шоуто е било обявено, че победителят получава награда от един милион долара. „Казаха: ‘Печелиш милион долара’. Но всъщност не беше така“, заяви певицата. По думите ѝ сумата по-скоро е представлявала инвестиция в бъдещата ѝ кариера, отколкото директно изплатена награда.

Изявлението изненада звездата от "Хари Потър" Даниел Радклиф, който реагира с въпрос дали наистина не е получила обещаната сума. Кларксън настоя, че ситуацията е била именно такава и допълни, че не е получила и друга награда, която смятала, че ѝ се полага.

„Казаха, че ще получа автомобил. Тогава наистина имах нужда от него, защото колата ми беше повредена и не можех да си позволя ремонта. Но така и не получих кола“, разказа тя.

Певицата добави, че подгласникът във втория сезон на American Idol Клей Айкен впоследствие е получил автомобил, както и неговата майка. По думите ѝ това я е изненадало, тъй като тя е била победител в първото издание на формата.

Кели Кларксън припомни, че успехът ѝ в дебютния сезон на American Idol през 2002 г. поставя началото на една от най-успешните поп кариери в началото на XXI век. Първият ѝ сингъл A Moment Like This оглавява американската класация Billboard, а по-късно следват хитове като Since U Been Gone, Behind These Hazel Eyes и Because of You.

През септември миналата година певицата отбеляза 23 години от победата си в шоуто, като благодари на феновете в социалните мрежи. „Победата в American Idol промени живота ми и винаги ще бъда благодарна на всички, които ме подкрепят през годините“, написа тя.

Последните ѝ изявления идват малко след като Кели Кларксън обяви, че планира да се оттегли от ежедневното си телевизионно предаване по NBC след седем сезона, за да отдели повече време на децата си – Ривър Роуз и Ремингтън Блексток. Решението следва труден личен период за певицата след смъртта на бившия ѝ съпруг Брандън Блексток, който почина през август след продължително лечение от рак.