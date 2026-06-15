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Силвена Роу посочи златните ключове за дълголетие и отлично здраве

Силвена Роу посочи златните ключове за дълголетие и отлично здраве

15 Юни, 2026 14:31 1 802 16

  • силвена роу-
  • кулинар-
  • дълголетие-
  • здраве

Кулинарката изведе ползите от качествения сън и периодичното гладуване

Силвена Роу посочи златните ключове за дълголетие и отлично здраве - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Постигането на добра физическа форма и дълголетие не е въпрос на експресни диети, а на дългосрочна промяна в начина на живот. Това заяви шеф-готвачът и експерт по хранене за дълголетие Силвена Роу в "Събуди се" по NOVA.

По думите ѝ трите основни стълба на здравето и дълголетието са правилното хранене, качественият сън и ефективното управление на стреса.

"Бързите резултати се връщат също толкова бързо. Всичко зависи от отношението ни към собственото ни тяло", подчерта Роу.

Като част от здравословните навици тя препоръча на хората без здравословни противопоказания да практикуват периодично гладуване. Според нея, ако последното хранене е около 15:00-16:00 часа, а следващото – на следващата сутрин около 9:00-10:00 часа, организмът получава ценна възможност за възстановяване.

„Този прозорец позволява на чревния тракт и мозъка да се изчистят и да се пренастроят. След повече от 16 часа гладуване се активира процесът аутофагия, при който тялото започва да се самопречиства на клетъчно ниво“, обясни тя. И разказа, че активно пътува и споделя знанията си по света – от Дубай до Пловдив, където обучава студенти как се създава здравословен шоколад.

Специално внимание тя отдели и на съня, който определи като „истинския безплатен лукс“.

"Сънят е чистачката на мозъка. Той изхвърля ненужните мисли, спомени и негативни емоции", каза блондинката.

Според нея хората трябва да си лягат по-рано – около 21:00 часа. Самата тя сподели, че обикновено заспива между 20:30 и 21:00 часа и спи между 10 и 12 часа на денонощие.

„Това се отразява директно на кожата, енергията и цялостното състояние на организма“, посочи Силвена Роу.

Говорейки за имунитета, тя отбеляза, че около 70% от имунната система се намира в чревния тракт. Затова препоръчва балансиран прием на качествени протеини, достатъчно фибри и минимално количество преработени въглехидрати.

За поддържането на силна имунна система Роу акцентира върху редовния прием на витамини, минерали и особено на зелени зеленчуци, които са богати на полифеноли и антиоксиданти.

Тя разкри още, че всяка година от октомври до март следва собствена система за подсилване на организма и напомни, че храната не е просто гориво.

„Храната е код. Тя е информация за нашите клетки“, категорична е Силвена Роу.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    15 0 Отговор
    Абе няма да е зле да се прегледа Силвенчето при някой специалист по горните етажи ;)

    14:34 15.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Соваж бейби

    17 2 Отговор
    Стига е лъгала стават смешни жени.Има нещо вярно от части,като и гледам лицето на 20 годишна сигурно си бие ботокс постоянно с американски доктори специалисти нали живееше в Дубай тази има пари може да си го позволи.Хубаво свършена работа като на повечето американки ,не е като българските чалгарки с големи джуки и дефекти от китайски ботокс и некадърни доктори.

    14:37 15.06.2026

  • 4 Гост

    18 1 Отговор
    Щото покрай телевизията се замогна иначе преди това е въртяла черпака над горещия котлон и е яла каквото щипне.

    14:37 15.06.2026

  • 5 От стремеж

    17 0 Отговор
    Към дълголетие се е докарала на египетска мумия.
    Ще говори, ако остарява естествено, с битокс всеки може.

    14:41 15.06.2026

  • 6 Трол

    11 0 Отговор
    Ежегодни разходки до Дубай.

    14:41 15.06.2026

  • 7 нане Геле

    7 0 Отговор
    Рецепта на нане Геле- секс три пъти на ден!

    14:46 15.06.2026

  • 8 Без име

    7 0 Отговор
    На нейната възраст 10-12 часа сън е симптом.

    14:49 15.06.2026

  • 9 Прекалено

    13 0 Отговор
    Много ботокс състарява. Придобива се вид на модел от мадам Тюсо.

    14:57 15.06.2026

  • 10 ЯнкоК

    7 0 Отговор
    Спи и гладувай и ще чукнеш стотака. Ще се събудиш на сто тамън

    15:04 15.06.2026

  • 11 Аз пък тук ще напиша един диамантен ключ

    6 1 Отговор
    "Да се държиш настрана от серсеми". Много помага!

    15:06 15.06.2026

  • 12 Механик

    6 0 Отговор
    На колко години е тази, та дава съвети за ДЪЛГОЛЕТИЕ? Изобщо, как може да ви роди главата тази словестна .... да не казвам какво.
    Млад човек да дава съвети за дълъг живот е все едно пианист да ви учи да боравите със струг.

    Коментиран от #14

    15:17 15.06.2026

  • 13 Нали

    8 0 Отговор
    Баята стара кифла,спри се жено смешна си!

    15:28 15.06.2026

  • 14 да уточним

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Снимката е от нейната младост и я е праснала уж храната и сънят водят до такава визия...Дрън- дрън...Движението е най- важното за здравето- кръвта трябва да се движи и тези 10-12 часа сън са полезни - но при физическо и умствено натоварване- не като нещо практикувано постоянно и задължително.

    15:44 15.06.2026

  • 15 кака мифла

    3 1 Отговор
    кРоу посочи от опит
    редовен прием на протеинови добавки от игриви зрели господа за дълголетие и отлично здраве

    15:45 15.06.2026

  • 16 кифлата

    3 0 Отговор
    до Пловдив, където обучава студентки тесни как се създава здравословен кекс
    за лапнишарани

    15:47 15.06.2026