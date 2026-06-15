Силвена Роу посочи златните ключове за дълголетие и отлично здраве

Постигането на добра физическа форма и дълголетие не е въпрос на експресни диети, а на дългосрочна промяна в начина на живот. Това заяви шеф-готвачът и експерт по хранене за дълголетие Силвена Роу в "Събуди се" по NOVA.
По думите ѝ трите основни стълба на здравето и дълголетието са правилното хранене, качественият сън и ефективното управление на стреса.
"Бързите резултати се връщат също толкова бързо. Всичко зависи от отношението ни към собственото ни тяло", подчерта Роу.
Като част от здравословните навици тя препоръча на хората без здравословни противопоказания да практикуват периодично гладуване. Според нея, ако последното хранене е около 15:00-16:00 часа, а следващото – на следващата сутрин около 9:00-10:00 часа, организмът получава ценна възможност за възстановяване.
„Този прозорец позволява на чревния тракт и мозъка да се изчистят и да се пренастроят. След повече от 16 часа гладуване се активира процесът аутофагия, при който тялото започва да се самопречиства на клетъчно ниво“, обясни тя. И разказа, че активно пътува и споделя знанията си по света – от Дубай до Пловдив, където обучава студенти как се създава здравословен шоколад.
Специално внимание тя отдели и на съня, който определи като „истинския безплатен лукс“.
"Сънят е чистачката на мозъка. Той изхвърля ненужните мисли, спомени и негативни емоции", каза блондинката.
Според нея хората трябва да си лягат по-рано – около 21:00 часа. Самата тя сподели, че обикновено заспива между 20:30 и 21:00 часа и спи между 10 и 12 часа на денонощие.
„Това се отразява директно на кожата, енергията и цялостното състояние на организма“, посочи Силвена Роу.
Говорейки за имунитета, тя отбеляза, че около 70% от имунната система се намира в чревния тракт. Затова препоръчва балансиран прием на качествени протеини, достатъчно фибри и минимално количество преработени въглехидрати.
За поддържането на силна имунна система Роу акцентира върху редовния прием на витамини, минерали и особено на зелени зеленчуци, които са богати на полифеноли и антиоксиданти.
Тя разкри още, че всяка година от октомври до март следва собствена система за подсилване на организма и напомни, че храната не е просто гориво.
„Храната е код. Тя е информация за нашите клетки“, категорична е Силвена Роу.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
14:34 15.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Соваж бейби
14:37 15.06.2026
4 Гост
14:37 15.06.2026
5 От стремеж
Ще говори, ако остарява естествено, с битокс всеки може.
14:41 15.06.2026
6 Трол
14:41 15.06.2026
7 нане Геле
14:46 15.06.2026
8 Без име
14:49 15.06.2026
9 Прекалено
14:57 15.06.2026
10 ЯнкоК
15:04 15.06.2026
11 Аз пък тук ще напиша един диамантен ключ
15:06 15.06.2026
12 Механик
Млад човек да дава съвети за дълъг живот е все едно пианист да ви учи да боравите със струг.
Коментиран от #14
15:17 15.06.2026
13 Нали
15:28 15.06.2026
14 да уточним
До коментар #12 от "Механик":Снимката е от нейната младост и я е праснала уж храната и сънят водят до такава визия...Дрън- дрън...Движението е най- важното за здравето- кръвта трябва да се движи и тези 10-12 часа сън са полезни - но при физическо и умствено натоварване- не като нещо практикувано постоянно и задължително.
15:44 15.06.2026
15 кака мифла
редовен прием на протеинови добавки от игриви зрели господа за дълголетие и отлично здраве
15:45 15.06.2026
16 кифлата
за лапнишарани
15:47 15.06.2026