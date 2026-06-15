Силвена Роу посочи златните ключове за дълголетие и отлично здраве

Постигането на добра физическа форма и дълголетие не е въпрос на експресни диети, а на дългосрочна промяна в начина на живот. Това заяви шеф-готвачът и експерт по хранене за дълголетие Силвена Роу в "Събуди се" по NOVA.

По думите ѝ трите основни стълба на здравето и дълголетието са правилното хранене, качественият сън и ефективното управление на стреса.

"Бързите резултати се връщат също толкова бързо. Всичко зависи от отношението ни към собственото ни тяло", подчерта Роу.

Като част от здравословните навици тя препоръча на хората без здравословни противопоказания да практикуват периодично гладуване. Според нея, ако последното хранене е около 15:00-16:00 часа, а следващото – на следващата сутрин около 9:00-10:00 часа, организмът получава ценна възможност за възстановяване.

„Този прозорец позволява на чревния тракт и мозъка да се изчистят и да се пренастроят. След повече от 16 часа гладуване се активира процесът аутофагия, при който тялото започва да се самопречиства на клетъчно ниво“, обясни тя. И разказа, че активно пътува и споделя знанията си по света – от Дубай до Пловдив, където обучава студенти как се създава здравословен шоколад.

Специално внимание тя отдели и на съня, който определи като „истинския безплатен лукс“.

"Сънят е чистачката на мозъка. Той изхвърля ненужните мисли, спомени и негативни емоции", каза блондинката.

Според нея хората трябва да си лягат по-рано – около 21:00 часа. Самата тя сподели, че обикновено заспива между 20:30 и 21:00 часа и спи между 10 и 12 часа на денонощие.

„Това се отразява директно на кожата, енергията и цялостното състояние на организма“, посочи Силвена Роу.

Говорейки за имунитета, тя отбеляза, че около 70% от имунната система се намира в чревния тракт. Затова препоръчва балансиран прием на качествени протеини, достатъчно фибри и минимално количество преработени въглехидрати.

За поддържането на силна имунна система Роу акцентира върху редовния прием на витамини, минерали и особено на зелени зеленчуци, които са богати на полифеноли и антиоксиданти.

Тя разкри още, че всяка година от октомври до март следва собствена система за подсилване на организма и напомни, че храната не е просто гориво.

„Храната е код. Тя е информация за нашите клетки“, категорична е Силвена Роу.