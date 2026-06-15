Кристиан Костов бележи ново начало в кариерата си - своя марка парфюм

След години, в които публиката познава и обича гласа на Кристиан Костов, артистът прави следваща смела крачка в своето творческо развитие и представя новия си проект – KIAN.

KIAN е нова артистична вселена, в която музиката, ароматът и личната естетика се преплитат в едно цялостно преживяване. Това е пространство за творчество без граници, в което звукът и емоцията придобиват ново измерение.

Първият проект под името KIAN носи загадъчното име „Shh“ – едновременно нов музикален сингъл и първи авторски аромат на артиста. Идеята се ражда от въпроса: „Ако музиката и светът на Кристиан можеха да имат аромат, какъв би бил той?“

В създаването на аромата Кристиан Костов участва активно във всеки детайл – от концепцията и ароматната композиция до дизайна на флакона и опаковката. Резултатът е модерен унисекс аромат с мистериозен характер, който съчетава свежи зелени нотки, деликатни флорални акорди, топлина и елегантни кожени нюанси.

По време на специалната премиера гостите ще имат възможност първи да се докоснат до света на KIAN, да усетят новия аромат „Shh“, да чуят историята зад неговото създаване и да станат част от едно емоционално музикално преживяване с изпълнения на живо на новата музика на артиста.

Събитието бележи началото на нов творчески етап за Крис – артист, който продължава да търси нови форми на изразяване и да разширява границите между музиката, изкуството и сетивното преживяване.

Проектът се реализира от Alchemista с генералната подкрепа на MUZE.