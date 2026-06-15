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Кристиан Костов бележи ново начало в кариерата си - своя марка парфюм

Кристиан Костов бележи ново начало в кариерата си - своя марка парфюм

15 Юни, 2026 16:58 807 16

  • кристиан костов-
  • парфюм-
  • аромат-
  • певец-
  • музика

Идеята се ражда от въпроса: „Ако музиката и светът на Кристиан можеха да имат аромат, какъв би бил той?“

Кристиан Костов бележи ново начало в кариерата си - своя марка парфюм - 1
Снимка: &quot;ПРофайл - Европа&quot;
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След години, в които публиката познава и обича гласа на Кристиан Костов, артистът прави следваща смела крачка в своето творческо развитие и представя новия си проект – KIAN.

KIAN е нова артистична вселена, в която музиката, ароматът и личната естетика се преплитат в едно цялостно преживяване. Това е пространство за творчество без граници, в което звукът и емоцията придобиват ново измерение.

Първият проект под името KIAN носи загадъчното име „Shh“ – едновременно нов музикален сингъл и първи авторски аромат на артиста. Идеята се ражда от въпроса: „Ако музиката и светът на Кристиан можеха да имат аромат, какъв би бил той?“

В създаването на аромата Кристиан Костов участва активно във всеки детайл – от концепцията и ароматната композиция до дизайна на флакона и опаковката. Резултатът е модерен унисекс аромат с мистериозен характер, който съчетава свежи зелени нотки, деликатни флорални акорди, топлина и елегантни кожени нюанси.

По време на специалната премиера гостите ще имат възможност първи да се докоснат до света на KIAN, да усетят новия аромат „Shh“, да чуят историята зад неговото създаване и да станат част от едно емоционално музикално преживяване с изпълнения на живо на новата музика на артиста.

Събитието бележи началото на нов творчески етап за Крис – артист, който продължава да търси нови форми на изразяване и да разширява границите между музиката, изкуството и сетивното преживяване.

Проектът се реализира от Alchemista с генералната подкрепа на MUZE.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тас г@йша

    12 0 Отговор
    правуславна лий?

    16:59 15.06.2026

  • 2 Коя е тази гейша

    18 0 Отговор
    с "мъжкия парфюм"?

    17:00 15.06.2026

  • 3 Абе...

    9 0 Отговор
    Преведете го това,,Shh". Да шъткаме ли трябва?

    17:05 15.06.2026

  • 4 Соваж бейби

    13 0 Отговор
    Много го знае някой този тръгнал с парфюми се занимава най много колегите от лгбт си купи по веднъж или Кристиан ще го раздава на г.прайда безплатно ?Следващия път ракия да направи в България повече върви за продан.

    17:05 15.06.2026

  • 5 с аромат на анус

    16 0 Отговор
    То една музика , то визия айдее ще пропуснем

    17:07 15.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бай Амет чобанина

    10 0 Отговор
    Ще остане само по парфюм...

    17:09 15.06.2026

  • 8 Шъ пропусна

    14 1 Отговор
    С мирис на Киркоров!!!

    17:10 15.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 елче пък помислихме от снимката

    8 1 Отговор
    че тоз човечец ти е сестричка

    барем си купи одеколон от колекцийката му

    17:17 15.06.2026

  • 12 Коя

    9 0 Отговор
    е тази девойка?

    Коментиран от #13

    17:19 15.06.2026

  • 13 Динко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Коя":

    тва е руска гейша🌈🌈🔞🔞🚀🚀

    17:27 15.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 свидетел

    3 0 Отговор
    ухаещ на пърчу.

    17:33 15.06.2026

  • 16 Не мога да

    7 0 Отговор
    Разбера, защо самият факт, че си обратен, вече се счита за някаква дарба, рядък талант и изключителна способност?!? От там нататък, каквото и да пръкнеш се счита за уникално и гениално!

    17:37 15.06.2026