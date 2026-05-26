Водещата на bTV Бесте Сабри стана майка

Водещата и репортер на bTV Бесте Сабри стана майка – в 7:47 ч. на 26 май се е родила Азалеа, съобщава btvnovinite.bg.

Родителите благодарят за грижата, професионализма и подкрепата на д-р Райна Ковачева и нейния екип в Първа АГ болница „Света София“. Малката Азалеа е с размери 47 см и тегло 2647 грама.

Бесте Сабри се присъедини към екипа на bTV Новините през декември 2020 г.

За професионалното и задълбочено разработване на темата за COVID пандемията във всичките ѝ социални аспекти – медицински, образователен и човешки, тя получи признанието „Репортер на годината за 2021“.

През 2024 г. Бесте Сабри стана част от селекцията на Forbes за най-успешни хора „30 под 30“ за 2024 г.