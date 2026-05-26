Ан Хатауей: Бях полусляпа в продължение на 10 години

Ан Хатауей разкри тайна здравословна борба, която я е оставила полусляпа в продължение на 10 години, пише marica.bg.

По време на участие в подкаста на The New York Times „Popcast“, 43-годишната актриса от „Дяволът носи Прада 2“ разкри, че е била „сляпа“ с едното око през 30-те си години поради ранно развита катаракта.

„Това може би е твърде много информация“, започна тя. „Бях полусляпа в продължение на 10 години.“

„Това се отрази толкова много на зрението ми, че на практика бях сляпа с лявото си око и в крайна сметка се наложи операция“, продължи тя. „Не осъзнавах колко се е влошило положението, докато най-накрая не можах да видя пълния спектър.“

Според Mayo Clinic, замъгленото зрение, причинено от катаракта, може да затрудни четенето, шофирането през нощта или виждането на изражението на лицето. Специалистите сравняват състоянието с гледане през замръзнал или замъглен прозорец.