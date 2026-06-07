Принс щеше да навърши 68 години днес

На 7 юни светът си спомня за един от най-талантливите и влиятелни музиканти на XX век. Ако беше жив, Принс щеше да навърши 68 години. Осем години след внезапната му смърт през 2016 г. неговото творчество продължава да вдъхновява поколения изпълнители, а името му остава символ на артистична свобода, музикален гений и отказ от компромиси.

Роден като Принс Роджърс Нелсън на 7 юни 1958 г. в Минеаполис, щата Минесота, той проявява музикалния си талант още като дете. Научава се да свири на пиано, китара и барабани, а по-късно става известен с факта, че може да записва цели албуми почти самостоятелно, изпълнявайки всички инструментални партии.

Първият му албум For You излиза през 1978 г., когато е едва на 19 години. Още тогава музикалната индустрия забелязва необикновения талант на младия изпълнител, който отказва да се впише в традиционните жанрови рамки. В творчеството му се преплитат поп, рок, фънк, соул, джаз, R&B и психеделична музика.

Истинският световен пробив идва през 1984 г. с албума и филма Purple Rain. Заглавната песен се превръща в една от най-разпознаваемите композиции в историята на популярната музика, а едноименният албум продава над 25 милиона копия по света. Проектът носи на Принс награда „Оскар“ за най-добра оригинална музика и окончателно го утвърждава като глобална суперзвезда.

Следват поредица от успешни албуми и хитове, сред които When Doves Cry, Kiss, Little Red Corvette, Raspberry Beret, Cream, 1999 и Sign o' the Times. По време на кариерата си Принс издава близо 40 студийни албума и продава над 150 милиона записа по света.

Една от най-любопитните глави в биографията му е конфликтът с музикалната компания Warner Bros. през 90-те години. В знак на протест срещу договорните ограничения артистът заменя името си с неизговаряем символ, съчетаващ мъжкия и женския знак. Това води до прозвището „Артистът, известен преди като Принс“ – ход, който привлича огромно медийно внимание и се превръща в символ на борбата за творческа независимост.

Извън собствената си кариера Принс е автор на десетки песни за други изпълнители. Сред най-известните примери е Nothing Compares 2 U, превърната в световен хит от ирландската певица Шиниъд О'Конър. Той работи и с музиканти като Мадона, Стиви Никс, Чака Кан и Алиша Кийс.

Мнозина музикални критици определят Принс като един от най-добрите китаристи на своето поколение. Особено легендарно остава изпълнението му на While My Guitar Gently Weeps по време на церемония в чест на Джордж Харисън през 2004 г., което и днес се смята за един от най-впечатляващите концертни моменти в историята на рок музиката.

През 2007 г. Принс изнася и едно от най-запомнящите се шоута в историята на Супербоул. Под проливния дъжд в Маями той изпълнява Purple Rain в момент, който мнозина определят като най-великото шоу на полувремето досега.

Музикантът умира на 21 април 2016 г. на 57-годишна възраст в имението си „Пейсли Парк“ в Минесота. Смъртта му предизвиква вълна от реакции по целия свят, а стотици емблематични сгради бяха осветени в лилаво – цветът, който завинаги остана свързан с неговото име.

Дори години след кончината му интересът към наследството на Принс не отслабва. От архивите му продължават да се появяват неиздавани записи, документални проекти и специални преиздания на албумите му. Огромният музикален архив, който той оставя след себе си, съдържа хиляди неиздадени песни и записи, част от които тепърва предстои да достигнат до публиката.