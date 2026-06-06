Христо Мутафчиев направи рядък коментар за отношенията с дъщеря си (ВИДЕО)

Председателят на Съюза на артистите в България Христо Мутафчиев направи някои лични признания в предаването „На кафе“, където говори за житейските уроци, отношенията с дъщеря си и мястото на младите хора в театъра.

Актьорът сподели, че житейският му път е бил белязан от различни етапи, които са го научили на адаптивност и наблюдателност към хората и обстоятелствата. По думите му именно способността да се приспособява е ключова за оцеляването в динамичната среда на живота и професията.

„Човек живее това, което животът му поднесе и ако не е адаптивен, няма как да оцелее“, заяви Христо Мутафчиев, като допълни, че още от детството си в Пловдив, през казармата и обучението в НАТФИЗ, е развивал умението да разпознава различни типове характери.

Той сподели и по-личен момент, като призна, че с времето е се е научил да разпознава завистта и лошите намерения у хората около себе си.

Разговорът стана по-емоционален, когато се заговори за отношенията с дъщеря му. Актьорът с усмивка отбеляза, че в момента тя е в етап, в който не търси активно неговите съвети, което той приема с разбиране.

„Ако дъщеря ми има желание да ме чуе, ще ѝ дам съвет, но тя няма“, сподели актьорът и добави, че това е напълно естествен етап от порастването.

По думите му всяко младо поколение преминава през период на дистанциране от родителите, който с времето се променя и често води до по-дълбоко разбиране и сближаване.

Въпреки личните теми, актьорът завърши с оптимистичен тон, изразявайки радостта си, че все още много млади хора избират театралната професия и продължават да развиват сценичното изкуство в България.