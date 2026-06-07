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Трима от пострадалите в катастрофата на "Чепинско шосе" остават в тежко състояние

Трима от пострадалите в катастрофата на "Чепинско шосе" остават в тежко състояние

7 Юни, 2026 10:15, обновена 7 Юни, 2026 09:32 771 10

  • челопешко шосе-
  • катастрофа-
  • огнеборци

Общо 8 души се лекуват в няколко столични болници

Трима от пострадалите в катастрофата на "Чепинско шосе" остават в тежко състояние - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима от пострадалите при тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в петък вечерта остават в тежко състояние.

Общо 8 души се лекуват в няколко столични болници. Жертвите станаха 4, след като вчера починаха двама от тежко ранените.

В хода на разследването стана ясно, че е имало гонка между двете коли, участвали в инцидента, като са се движили с над 150 км/ч. Шофьорите са с книжки, издадени в Чехия, където не се изисква основно образование за свидетелство за управление на МПС.

Имат стаж по около година зад волана, но вече имат регистрирани нарушения на пътя. Ще се проверява и имущественото им състояние, защото са с ниски доходи, но демонстрират охолен начин на живот. Има и данни, че гравитират около групата на "Калашниците" от Ботунец, които се занимават със сводничество.

Бързата реакция на пожарникарите от службата в Кремиковци е предотвратила още по-тежка трагедия при катастрофата на „Челопешко шосе“.

По думите на огнеборците автомобилът, врязал се в автобуса на градския транспорт, вече е горял вътре в превозното средство, а ако пожарът не е бил овладян незабавно, пътниците е можело да загинат в пламъците.

Пожарникарите Благой Благоев и Даниел Влахов, които първи са пристигнали на мястото на инцидента, разказаха как са реагирали в първите минути след тежката катастрофа.

Благоев обясни, че екипът е чул силен удар и веднага е тръгнал към мястото на произшествието.

„Дежурството си вървеше нормално, изпълнявахме служебните задължения, докато не чухме силен гръм, трясък, нещо необичайно за района, който ни заобикаля. Излязохме по най-бързия начин, погледнахме се с колегите, излязохме на улицата и видяхме в далечината автобус от софийски градски транспорт преобърнат. Общо взето само се погледнахме, качихме се на пожарния автомобил, свързахме се и тръгнахме към произшествието.“

При пристигането си на място огнеборците се сблъскват с тежка картина – горящ автомобил, врязал се в преобърнатия автобус, и множество пострадали.

„Когато отидохме на място, гледката не беше хич лицеприятна. Имаше автомобил, който се беше врязал в преобърнатия автобус, автомобилът вече гореше, вътре се чуваха човешки гласове. Бързо изградихме линия за пожарогасене, колегата Даниел Влахов започна да гаси горящия автомобил, в който се оказа, че има и трима пасажери. Аз започнах евакуация от люка, защото той беше най-удобен.“

По думите му вътре в автобуса е имало и ранени пътници, които не са могли да се движат сами.

„Имаше около седем човека ранени, не можеха да мръднат.“ Даниел Влахов разказа, че първата му задача е била да овладее пожара в автомобила.„Колата се беше забила в автобуса, гореше двигателният отсек на автомобила. И пасажерите бяха вътре в автомобила, започнаха да излизат през вратите, през шофьорската врата и през предния прозорец, за да се промъкват към огъня. Оттам ги накарахме да се преместят в задната част на автобуса.“

Пожарникарите разказаха и за втория автомобил, участвал в катастрофата, който е бил разцепен след удар в дърво и спирка.

„Той беше разцепен през спирката от удар в дървото и там положението беше почти същото – ранени хора с чупени крака и така.“

Според Влахов един от водачите е проявил агресивно поведение непосредствено след катастрофата.„Той започна да обикаля напред-назад, агресивен. Веднага бяха се стекли от квартал „Ботунец“ доста хора. Те почнаха да го подкрепят и да се карат с него. Благодарение на полицията и на нас не се стигна до такива действия. Те бяха доста агресивни.“

Огнеборците са категорични, че ударът е бил изключително силен. Първоначалната им оценка още на място е била, че автомобилите са се движили с много висока скорост. За първите жертви на катастрофата пожарникарите разказаха, че двамата индийски граждани са били открити извън автобуса в изключително тежко състояние.

„Реално погледнато ние, като отидохме, те не бяха вътре в автобуса. Единият лежеше в тревата отстрани, може би е излетял. Безжизнен. Другият беше жив, но в критично състояние. Много тежко състояние беше.“ Пожарникарите са подали и първата информация към оперативния център за мащаба на инцидента, след което към мястото са насочени линейки и допълнителни екипи.

„Най-важното беше да загасим автомобила, защото ако не беше загасен автомобилът, всички вътре щяха да изгорят, а пък и не се знаеше какво ще се случи с автобуса на градския транспорт.“

По думите на Влахов ситуацията е била допълнително усложнена от факта, че автобусът е бил оборудван с газова уредба. Според огнеборците именно бързата им реакция е предотвратила разрастването на пожара.

„Автомобилът си се разгаряше доста сериозно. Ако не бяхме отишли навреме и не бяхме видели, щеше да запали автобуса.“Вижте повече в прякото включване на Виктор Борисов.
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България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Коментиран от #5

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  • 4 име

    6 0 Отговор
    Хич не е трябвало да вадят онези от автомобила. Само го закачате за пожарната кола, издърпвате го да се отдалечи от автобуса и си ги оставяте вътре.

    09:34 07.06.2026

  • 5 нема такава опасност

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Без име":

    НАПаджиите ще продължат да следят фризьорски салончета дали не укриват някое левро данък, пък в Ботунец да си харчат парите!

    09:36 07.06.2026

  • 6 втори циганин

    4 0 Отговор
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  • 7 Факт

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  • 10 Историк

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