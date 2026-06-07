Премахнаха незаконната ограда на строежа на корпорация КУБ в "Баба Алино"

Оградата около строежа на украинската корпорация КУБ в местността "Баба Алино" край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от Регионалната дирекция по горите.
Това е установила проверка на място, въпреки че до късно снощи съоръжението все още е било на мястото си, съобщи БНТ.
Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед.
След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кой му дреме
и да не прави посланичката пак така
09:33 07.06.2026
2 Ае СТИГА БЕ
09:35 07.06.2026
3 Пич
А...?!
09:36 07.06.2026
4 въпросче
Коментиран от #12, #13
09:36 07.06.2026
5 Радио Ереван
09:36 07.06.2026
6 Ами така трябва
09:37 07.06.2026
7 Спиро
09:37 07.06.2026
8 благо кокорчев
Коментиран от #19
09:37 07.06.2026
9 Кой
Коментиран от #24
09:37 07.06.2026
10 Срокът бе- снощи до 24 часа!
Не мрънкайте!
Срокът поне за започване демонтаж на оградата е спазен!
Другото сега е по-важното!
Дали и как ще се премахнат незаконните постройки...?!
09:37 07.06.2026
11 Kaлпазанин
09:38 07.06.2026
12 Вълшебната лампа на ЕРП-то
До коментар #4 от "въпросче":На Али баба баба му така се казва.
09:39 07.06.2026
13 Отговорче
До коментар #4 от "въпросче":Казва се ,,Али-Баба и...40-те разбойника"...!
Разбойниците са начело с Боко и Шиши...!
Коментиран от #21, #25
09:39 07.06.2026
14 Ура,,Ура
09:39 07.06.2026
15 Сталин
09:40 07.06.2026
16 Без име
Коментиран от #22
09:40 07.06.2026
17 Хмм
09:41 07.06.2026
18 Сталин
09:41 07.06.2026
19 А само като си представя...!
До коментар #8 от "благо кокорчев":Колко заблуден народ имаше с плакати и гръмки речи,пред кметството на Варна,в защита на кмета-Благомир Коцев,когато го арестуваха...!
Овчи народ...
09:42 07.06.2026
20 Сталин
09:42 07.06.2026
21 Али Баба
До коментар #13 от "Отговорче":Разбойника Благо Коцев е позволил това да се случи, за да изкара кинти за ментора си розовия паун Асен Василев, да има с какво да печелят вота на народа.
Коментиран от #29
09:43 07.06.2026
22 С име
До коментар #16 от "Без име":За съжаление и аз имам същото усещане...🙄!
09:43 07.06.2026
23 БеГемот
09:44 07.06.2026
24 Хмм
До коментар #9 от "Кой":като ги гледам, това са тип преносими контейнери, няма да е трудно, има си общински фирми, това им е работата
09:44 07.06.2026
25 къде търсиш Борисов
До коментар #13 от "Отговорче":Над 90 констативни акта за собственост са издадени на собствениците на незаконния “град” в местността Баба Алино през март месец, тази година. Документите са вписани накуп в Службата по вписвания във Варна на 9 март, 2026 година от собственика “Форест Клуб Варна”. От тази дата до момента са сключени 9 сделки, за които община Варна следва да е издавала данъчни оценки.
Това показаха проверки на “Сега” по хронологията на вписваните сделки с имотите на “Форест Клуб Варна” в Баба Алино. Документите категорично потвърждават, че няма как общината и кадастърът да не са знаели за сделките, защото са издавали съпътстващи документи - данъчни оценки и скици.
09:45 07.06.2026
26 ПеПедофилите
Закона за устройство на територията разделя правомощията по отстраняване и недопускане на незаконното строителство между органите на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) и кмета и общинската администрация, в зависимост от категорията строеж, като ги класифицира в 6 категории. ДНСК отговаря за обекти от първа до трета категория. Жилищни сгради ниско строителство, като тези в местността Баба Алино, попадат в четвърта категория по ЗУТ и за тях отговаря кмета и общинската администрация. Кмета коцев казва че през 2024 е издал заповед за спиране на строителството на 4 сгради и нищо повече. Заповед за спиране се издава ако документацията на строежа има пропуски или невлезли в сила разрешителни, до тяхното отстраняване. Не казва да е спрял достъпа до строежа, да е издал заповед за премахване. Тогавашния главен архитект на район Приморски, назначен от районния кмет от ПП Николай Желязков, е издал няколко неистински удостоверения за търпимост и започват сделките с имоти. Коцев уж пращал проверки, но им отказали достъп и нито викнали полиция, нито уведомили МВР или прокуратурата. В друго изявление коцев твърди, че знаел за 15 сгради в началото на 2025 и след като го арестували, и
09:46 07.06.2026
27 В Украйна има закон!
Невзоров е на 40 години!
Защо е избягал от мобилизация?!
Защо украинската посланичка не спази закона на страната си и вместо да го лансира и укрива- не го прати на фронта...?!
Или баламите ,да ходят да мрат...,а богатите тарикати-ще си пият уискито в БГ...?!
09:47 07.06.2026
28 A самите сгради
Коментиран от #30
09:50 07.06.2026
29 Да,де-именно!
До коментар #21 от "Али Баба":Разбойниците в случая са много...!
Не случайно са...40...,че и повече...!
09:50 07.06.2026
30 Цяла България!
До коментар #28 от "A самите сгради":Сега си задава същият въпрос,като твоят...!
09:51 07.06.2026
31 За какво ни
09:52 07.06.2026
32 Виж сега,
09:52 07.06.2026