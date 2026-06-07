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Премахнаха незаконната ограда на строежа на корпорация КУБ в "Баба Алино"

Премахнаха незаконната ограда на строежа на корпорация КУБ в "Баба Алино"

7 Юни, 2026 10:28, обновена 7 Юни, 2026 09:32 844 32

  • баба алино-
  • имоти-
  • варна-
  • скандал

Това е установила проверка на място, въпреки че до късно снощи съоръжението все още е било на мястото си

Премахнаха незаконната ограда на строежа на корпорация КУБ в "Баба Алино" - 1
Снимка: БНТ
БНР БНР

Оградата около строежа на украинската корпорация КУБ в местността "Баба Алино" край Варна е била премахната часове преди изтичането на срока, даден от Регионалната дирекция по горите.

Това е установила проверка на място, въпреки че до късно снощи съоръжението все още е било на мястото си, съобщи БНТ.

Става въпрос за ограждение, което не обхваща вече изграденото жилищно селище, а друг луксозен комплекс, който в момента се строи от същата компания. Премахнати са виниловите платна, монтирани върху метални рамки, които скриваха строителната площадка от външен поглед.

След премахването на винила се вижда, че строежът е в доста напреднала фаза.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    10 2 Отговор
    браво бе, имало дьржава
    и да не прави посланичката пак така

    09:33 07.06.2026

  • 2 Ае СТИГА БЕ

    5 0 Отговор
    Немаше ли мутри с калашници да пазят

    09:35 07.06.2026

  • 3 Пич

    16 0 Отговор
    Браву, браву....... сега обаче какво първо трябва да направи държавата...?! Да бутне всички сгради, и да изгони окупаторите, или първо да изгони Иласчук, или там както Чук- чук беше, защото мафиота е изкаран от България с автомобил на украинското посолство...!!!
    А...?!

    09:36 07.06.2026

  • 4 въпросче

    2 1 Отговор
    Коя баба се казва Алина?

    Коментиран от #12, #13

    09:36 07.06.2026

  • 5 Радио Ереван

    5 0 Отговор
    Сега да не вземат пак да питат чий е Крим и чия е общинската гора около природен парк "Златни пясъци"?

    09:36 07.06.2026

  • 6 Ами така трябва

    4 0 Отговор
    тва е

    09:37 07.06.2026

  • 7 Спиро

    12 0 Отговор
    Това беше, магнаха една ограда, друго май няма да махат

    09:37 07.06.2026

  • 8 благо кокорчев

    5 0 Отговор
    лично блеефски ми е заповядал да мълча до завчера

    Коментиран от #19

    09:37 07.06.2026

  • 9 Кой

    5 0 Отговор
    Кой ще плаща за разрушаването на тези сгради? Сигурно ще останат като грозен бетон и обраснат с растителност, като други изоставени сгради.

    Коментиран от #24

    09:37 07.06.2026

  • 10 Срокът бе- снощи до 24 часа!

    9 0 Отговор
    ,,...въпреки че до късно снощи съоръжението все още е било на мястото си..."
    Не мрънкайте!
    Срокът поне за започване демонтаж на оградата е спазен!
    Другото сега е по-важното!
    Дали и как ще се премахнат незаконните постройки...?!

    09:37 07.06.2026

  • 11 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Време е да теглим нови борчове ,за да строим за укри ибевреинщ и да бъдем роби .нема такава държава

    09:38 07.06.2026

  • 12 Вълшебната лампа на ЕРП-то

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "въпросче":

    На Али баба баба му така се казва.

    09:39 07.06.2026

  • 13 Отговорче

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "въпросче":

    Казва се ,,Али-Баба и...40-те разбойника"...!
    Разбойниците са начело с Боко и Шиши...!

    Коментиран от #21, #25

    09:39 07.06.2026

  • 14 Ура,,Ура

    6 0 Отговор
    Хайде сега да им се наложат срокове сами да си бутнат строежите, иначе глоби от рода на ежедневната такса за Боташ. Поне да си избием част от тия задължения.

    09:39 07.06.2026

  • 15 Сталин

    7 0 Отговор
    Само забележете това престъпление във Варна продължава и в момента къде е съда и прокуратурата да блокират банковите сметки на тези украински бандити,защо още няма няма искане на полицията за европейска заповед за арест на този бандеровец ,защо няма масови арести на всички които са подписвали "разрешителни " за строежа на тази база на тия украински спящи терористични клетки

    09:40 07.06.2026

  • 16 Без име

    6 1 Отговор
    Имам неприятното усещане, че с това ще приключат темата.

    Коментиран от #22

    09:40 07.06.2026

  • 17 Хмм

    3 0 Отговор
    премахнали са ги в среднощна доба

    09:41 07.06.2026

  • 18 Сталин

    9 0 Отговор
    Руските медии пишат за скандала във Варна,- Одеската кошерна мафия строят таен град за главатарите на Азов в България

    09:41 07.06.2026

  • 19 А само като си представя...!

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "благо кокорчев":

    Колко заблуден народ имаше с плакати и гръмки речи,пред кметството на Варна,в защита на кмета-Благомир Коцев,когато го арестуваха...!
    Овчи народ...

    09:42 07.06.2026

  • 20 Сталин

    3 2 Отговор
    А на бас че утре ограда пак ще има там

    09:42 07.06.2026

  • 21 Али Баба

    4 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отговорче":

    Разбойника Благо Коцев е позволил това да се случи, за да изкара кинти за ментора си розовия паун Асен Василев, да има с какво да печелят вота на народа.

    Коментиран от #29

    09:43 07.06.2026

  • 22 С име

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Без име":

    За съжаление и аз имам същото усещане...🙄!

    09:43 07.06.2026

  • 23 БеГемот

    7 0 Отговор
    Почина са ....днеска оградата догодина фонтана....

    09:44 07.06.2026

  • 24 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кой":

    като ги гледам, това са тип преносими контейнери, няма да е трудно, има си общински фирми, това им е работата

    09:44 07.06.2026

  • 25 къде търсиш Борисов

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отговорче":

    Над 90 констативни акта за собственост са издадени на собствениците на незаконния “град” в местността Баба Алино през март месец, тази година. Документите са вписани накуп в Службата по вписвания във Варна на 9 март, 2026 година от собственика “Форест Клуб Варна”. От тази дата до момента са сключени 9 сделки, за които община Варна следва да е издавала данъчни оценки.

    Това показаха проверки на “Сега” по хронологията на вписваните сделки с имотите на “Форест Клуб Варна” в Баба Алино. Документите категорично потвърждават, че няма как общината и кадастърът да не са знаели за сделките, защото са издавали съпътстващи документи - данъчни оценки и скици.

    09:45 07.06.2026

  • 26 ПеПедофилите

    0 0 Отговор
    Опитват да отвлекат вниманието от тях, да прехвърлят вината от благомир коцев към държавни органи, като РИОСВ, които се занимават с гори и води и са писали глоби за незаконната сеч там, Кадастъра, дори ДНСК, или обичайните заподозрени Боко, Шиши, Путин, Радев, Копейкин или Тръмп.
    Закона за устройство на територията разделя правомощията по отстраняване и недопускане на незаконното строителство между органите на Дирекция национален строителен контрол (ДНСК) и кмета и общинската администрация, в зависимост от категорията строеж, като ги класифицира в 6 категории. ДНСК отговаря за обекти от първа до трета категория. Жилищни сгради ниско строителство, като тези в местността Баба Алино, попадат в четвърта категория по ЗУТ и за тях отговаря кмета и общинската администрация. Кмета коцев казва че през 2024 е издал заповед за спиране на строителството на 4 сгради и нищо повече. Заповед за спиране се издава ако документацията на строежа има пропуски или невлезли в сила разрешителни, до тяхното отстраняване. Не казва да е спрял достъпа до строежа, да е издал заповед за премахване. Тогавашния главен архитект на район Приморски, назначен от районния кмет от ПП Николай Желязков, е издал няколко неистински удостоверения за търпимост и започват сделките с имоти. Коцев уж пращал проверки, но им отказали достъп и нито викнали полиция, нито уведомили МВР или прокуратурата. В друго изявление коцев твърди, че знаел за 15 сгради в началото на 2025 и след като го арестували, и

    09:46 07.06.2026

  • 27 В Украйна има закон!

    2 0 Отговор
    Всички мъже до 60 годишна възраст подлежат на задължителна военна мобилизация за фронта!
    Невзоров е на 40 години!
    Защо е избягал от мобилизация?!
    Защо украинската посланичка не спази закона на страната си и вместо да го лансира и укрива- не го прати на фронта...?!
    Или баламите ,да ходят да мрат...,а богатите тарикати-ще си пият уискито в БГ...?!

    09:47 07.06.2026

  • 28 A самите сгради

    1 0 Отговор
    кога - и на вече построения, и на строящия се комплекс??? Да не си останем само с оградата?

    Коментиран от #30

    09:50 07.06.2026

  • 29 Да,де-именно!

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Али Баба":

    Разбойниците в случая са много...!
    Не случайно са...40...,че и повече...!

    09:50 07.06.2026

  • 30 Цяла България!

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "A самите сгради":

    Сега си задава същият въпрос,като твоят...!

    09:51 07.06.2026

  • 31 За какво ни

    1 0 Отговор
    занимават с този комплекс. Кадърно построен, с прекрасна инфраструктура, това е и разкошен парк. А това била и урбанизирана територия. Както и частна. Заменките са направени много отдавна. Да го узаконяват и да почват да работят. Досега нищо не са направели. Отдавна знаем, че Радев е мрънкало. Шишков е бил два пъти министър на МРРБ през 2023, но не е контролирал това строителство. Големи некадърници са!

    09:52 07.06.2026

  • 32 Виж сега,

    0 0 Отговор
    Язък, министърът няма да може да се покаже по телевизора като победител,стъпил на съборената оградата. Клоуни Радевци.

    09:52 07.06.2026

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