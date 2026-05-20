Кайли Миноуг тайно се борила с рак за втори път

Певицата Кайли Миноуг разкри, че е преминала през втора битка с рак през 2021 г. – повече от 15 години след първата си диагноза рак на гърдата и успешното лечение през 2005 г.

57-годишната поп звезда прави признанието в новия си документален филм за Netflix, който беше публикуван във вторник.

„Втората ми диагноза рак беше в началото на 2021 г. Успях да запазя това само за себе си… не както първия път“, казва изпълнителката във филма.

По думите ѝ заболяването е било открито след рутинен медицински преглед. Кайли Миноуг подчертава значението на профилактичните изследвания и ранната диагностика, които според нея са изиграли ключова роля за успешното лечение.

„Надявам се това да бъде деликатно напомняне към хората да си правят редовни прегледи. Ранното откриване беше изключително важно и съм благодарна, че днес мога да кажа, че съм добре“, посочва певицата в рекламни материали към документалната продукция, цитирани от The Guardian.

Кайли Миноуг признава, че след лечението дълго време не е успявала да намери подходящия момент да говори публично за заболяването си, дори в период, когато кариерата ѝ отново преживява сериозен възход.

През 2023 г. изпълнителката постигна глобален успех с хита Padam Padam, който ѝ донесе нова вълна популярност и награда Грами.

„Не чувствах задължение да разказвам на света. В един момент просто не можех, защото бях като празна обвивка“, казва тя във филма. „Имаше период, в който дори не исках да излизам от дома си.“

По думите ѝ успехът на „Padam Padam“ е отворил нови възможности в кариерата ѝ, но вътрешно австралийската звезда продължавала да преживява тежестта на заболяването.

Кайли разкрива, че е оставила дискретни препратки към скритата си битка с рака още през 2023 г. в песента Story от албума Tension. Част от текста гласи: „Имах тайна, която пазех само за себе си…“ Певицата обяснява, че е включила тези думи, защото е имала нужда по някакъв начин да отбележи трудния период в живота си.

Първата диагноза рак на гърдата Кайли Миноуг получава през 2005 г., когато е на 36 години. Тогава тя прекъсва световното си турне Showgirl Tour и отменя участието си на Glastonbury Festival, за да започне лечение в Melbourne.

През 2006 г. лекарите обявиха, че певицата е напълно излекувана. Оттогава тя многократно участва в кампании за информираност относно рака на гърдата и профилактичните прегледи.

През последните години австралийската звезда преживява нов силен период в кариерата си. Освен успеха на „Padam Padam“, тя реализира световно турне, оглави музикални фестивали и затвърди статута си на една от най-влиятелните фигури в съвременната поп музика.

Кариерата на Кайли Миноуг обхваща повече от четири десетилетия, като до момента тя е продала над 80 милиона записа по света и остава една от най-успешните австралийски изпълнителки в историята на музикалната индустрия.