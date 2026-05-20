Новини
Любопитно »
Мария Илиева се завръща като ментор в "Гласът на България" на мястото на Графа

Мария Илиева се завръща като ментор в "Гласът на България" на мястото на Графа

20 Май, 2026 12:31 838 11

  • мария илиева-
  • ментор-
  • гласът на българия-
  • графа-
  • певица

Тя ще застане редом до колегите си DARA, MEDI и Иван Лечев

Мария Илиева се завръща като ментор в "Гласът на България" на мястото на Графа - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кралицата на българската поп музика Мария Илиева се завръща на треньорския стол на „Гласът на България“ и официално затваря звездния състав на сезон 12 на обичаното музикално шоу в ефира на bTV. След като зрителите вече научиха имената на DARA, MEDI и Иван Лечев, идва ред и на финалния щрих в музикалния пъзел – артист с класа, безкомпромисен слух и присъствие, което не влиза тихо никъде.

За Мария този сезон ще бъде още по-специален, информира bTV. През 2026 г. тя отбелязва 25 години от старта на соловата си кариера – 25 години, в които владее сцената с вокално майсторство, стил и онази магнетична харизма, която не се учи. Четвърт век хитове, силни послания и безброй моменти, в които музиката ѝ просто е звучала като живот.

Мария Илиева се завръща като ментор в "Гласът на България" на мястото на Графа

Но ако някой си мисли, че опитът я е направил по-мека – явно не е гледал Мария Илиева в битка за талант. Тя влиза в сезон 12 с високи токчета и високи стандарти. Защото Мария не търси просто добър глас. Тя търси артист. Онзи изпълнител, който може да накара публиката да замълчи само с един тон… и след това да избухне в аплодисменти.

„Гласът на България“ винаги е бил сцена за големите мечти, а Мария Илиева отлично знае какво струва да превърнеш една мечта в успешна кариера. С усет към модерното звучене, безпогрешен инстинкт за талант и отношение към детайла, тя отново е готова да изгради отбор, който не просто пее добре, а остава в съзнанието.

Сезон 12 на „Гласът на България“ обещава много музика, много емоции и сблъсък на характери, какъвто само червените столове могат да поберат. А завръщането на Мария Илиева обратно в играта гарантира, че битката за най-добрия глас тепърва ще става все по-оспорвана.

„Гласът на България“ се завръща скоро по bTV.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо

    5 0 Отговор
    А оня негър де го беше донесла от Америката , де е?

    12:34 20.05.2026

  • 2 Сталин

    9 0 Отговор
    Къв е тоя мuндил,отврат , отивам да повръщам

    12:34 20.05.2026

  • 3 Стиха

    11 0 Отговор
    ...с тия кралици, императори и всякакви празни клишета. Те само приятели и роднини ги знаят, те бъра бъра два чадъра

    12:35 20.05.2026

  • 4 Сталин

    8 0 Отговор
    Абе в България има ли нещо друго освен чалги мутри и кючеци

    12:37 20.05.2026

  • 5 Хвани

    5 0 Отговор
    единия, удари другия. Едно и също.

    12:38 20.05.2026

  • 6 колориметър

    3 1 Отговор
    Не опитът я е направил по-мека,а течащото време. По-меки са й кожата и каквото е там,под нея.Нагоре и надолу.

    12:48 20.05.2026

  • 7 Да не

    0 1 Отговор
    Съм Господ, та да прощавам на жените?
    Обикновен съм си!
    Необикновено жасам!

    12:51 20.05.2026

  • 8 електрошок

    5 0 Отговор
    Айдееее,наблъскаха и Меди в жури! Както направиха с Азис. Докъде ще я докараме така? В тези предавани стабилно ще се настани чалгата с кючеците си. Въпрос е на време. Графа затова се е махнал.

    12:59 20.05.2026

  • 9 Котьо

    6 0 Отговор
    Тази не злоупотребяваш3 ли с млади фиданки

    13:26 20.05.2026

  • 10 Открийте разликите

    3 0 Отговор
    Реваха за 45 г стигат, времето е тяхно и като го захапаха тва време та до днеска и няма отърваване от тях. И аз не разбрах дойде ли демокрацията???

    13:32 20.05.2026

  • 11 Мара се завръща

    0 0 Отговор
    в лова на млади таланти ... Тя много обича да подкрепя талантливи момченца...

    14:19 20.05.2026