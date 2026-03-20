Българското посолство в Лондон прибра Вяра и Надежда от тризначките обратно в България

Вяра и Надежда, две от тризначки от „Биг Брадър“, са били прибрани обратно в България от улиците на Лондон с помощта на посолството ни във Великобритания, предава "Телеграф".
Журналистът Десислава Димитрова, която от години живее на Острова, е потърсила помощ от дипломатическата ни мисия там, след като риалити героините привлякоха вниманието на стотици британци и гости на английската столица, докато крещяха като освирепели под прозорците на Уестминстърското абатство в Лондон по време на празник, докато кралското семейство присъстваше на служба там.
Видеа, на които поведението на Вяра и Надежда изглежда истерично и нестабилно, бяха качени от британци в социалните мрежи. Това се случи по време на ежегодната служба за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство в Лондон, където през 2011 г. принцът на Уелс се венча за любимата си Кейт Мидълтън.
"Искам да изразя искреното си уважение и признателност към човечността на служителите в Посолството на България в Лондон! Преди няколко дни изпратих граждански сигнал до електронната им поща с молба да обърнат внимание на двете от тризначките, които се скитаха из Лондон в уязвимо психическо състояние. Отговориха ми, че Вяра и Надежда са се прибрали в България с купени билети от служители на Посолството! ", пише Десислава Димитрова.
Тепърва ще разберем как Вяра и Надежда ще се адаптират към живота у нас след дългите години живот на улицата във Великобритания и дали тук ще получат адекватна грижа за подобряване на психическото и физическото им състояние.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да не ни излагат повече в лондон
11:03 20.03.2026
11:03 20.03.2026
3 честен ционист
11:05 20.03.2026
11:05 20.03.2026
11:06 20.03.2026
6 За чия сметка са били билетите наша
Коментиран от #14
11:06 20.03.2026
Коментиран от #10
11:08 20.03.2026
8 Дарвин
11:10 20.03.2026
11:10 20.03.2026
До коментар #7 от "хахах":има успели българи в чужбина. Тодор не е знаел за това!
11:12 20.03.2026
11 Сатана Z
Дали са се прибрали доброволно е друг въпрос,защото можеха да вземат 8000 британски лири от правителството на УК при напускане и завръщане в техния хабитат.
11:13 20.03.2026
11:13 20.03.2026
11:14 20.03.2026
14 ДОЛУ БКП-Вашингтон
До коментар #6 от "За чия сметка са били билетите наша":Те са народът бе .. Само на богати политици ли искаш да даваш? Елитът ни е Б О К Л...
11:14 20.03.2026
11:15 20.03.2026
11:17 20.03.2026