Българското посолство в Лондон прибра Вяра и Надежда от тризначките обратно в България

20 Март, 2026 11:01 1 092 16

Двете сестри са се прибрали в родината с билети, купени от представителство ни във Великобритания

Кадър: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вяра и Надежда, две от тризначки от „Биг Брадър“, са били прибрани обратно в България от улиците на Лондон с помощта на посолството ни във Великобритания, предава "Телеграф".

Журналистът Десислава Димитрова, която от години живее на Острова, е потърсила помощ от дипломатическата ни мисия там, след като риалити героините привлякоха вниманието на стотици британци и гости на английската столица, докато крещяха като освирепели под прозорците на Уестминстърското абатство в Лондон по време на празник, докато кралското семейство присъстваше на служба там.

Видеа, на които поведението на Вяра и Надежда изглежда истерично и нестабилно, бяха качени от британци в социалните мрежи. Това се случи по време на ежегодната служба за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство в Лондон, където през 2011 г. принцът на Уелс се венча за любимата си Кейт Мидълтън.

"Искам да изразя искреното си уважение и признателност към човечността на служителите в Посолството на България в Лондон! Преди няколко дни изпратих граждански сигнал до електронната им поща с молба да обърнат внимание на двете от тризначките, които се скитаха из Лондон в уязвимо психическо състояние. Отговориха ми, че Вяра и Надежда са се прибрали в България с купени билети от служители на Посолството! ", пише Десислава Димитрова.

Тепърва ще разберем как Вяра и Надежда ще се адаптират към живота у нас след дългите години живот на улицата във Великобритания и дали тук ще получат адекватна грижа за подобряване на психическото и физическото им състояние.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 да не ни излагат повече в лондон

    13 2 Отговор
    са били прибрани обратно в България

    11:03 20.03.2026

  • 2 хджбфц

    17 0 Отговор
    Сега ще се търкалят по Софийските улици

    11:03 20.03.2026

  • 3 честен ционист

    7 7 Отговор
    Скоро на всички Ганчо ще им бъде посочен изхода от Британията.

    11:05 20.03.2026

  • 4 Коиловци брадърс

    8 7 Отговор
    Ще гласуват за ппдб, нормално.

    11:05 20.03.2026

  • 5 Бендида

    15 1 Отговор
    Не знаех кои са, преди да се появи онова видео. Акцията е малко ,,да не се излагаме пред чужденците".....

    11:06 20.03.2026

  • 6 За чия сметка са били билетите наша

    10 2 Отговор
    Прибират се що е отпадак от всякъде

    Коментиран от #14

    11:06 20.03.2026

  • 7 хахах

    5 4 Отговор
    Бай Тошо явно е имал нещо напредвид като не е пускал народа да пътува , видно е вече от многото примери

    Коментиран от #10

    11:08 20.03.2026

  • 8 Дарвин

    4 0 Отговор
    Сега викам аз, да направим дарителска кампания за спасяването им под мотото " Да спасим П,.РИ,М-А,.Т ИТЕ "

    11:10 20.03.2026

  • 9 Ама

    4 0 Отговор
    защо са прибрани. Това е насилие. Да ги оставят да си живеят там. Британците ако искат да си ги лекуват, ама гледам не са се загрижили. Що ние да им плащаме масрафа?

    11:10 20.03.2026

  • 10 хмммм

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "хахах":

    има успели българи в чужбина. Тодор не е знаел за това!

    11:12 20.03.2026

  • 11 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Близнакините се трудеха на възлово кръстовище до "Parliament square " където изкарваха добри пари,които едва ли ще получат от някой в БГто.
    Дали са се прибрали доброволно е друг въпрос,защото можеха да вземат 8000 британски лири от правителството на УК при напускане и завръщане в техния хабитат.

    11:13 20.03.2026

  • 12 ами,

    4 0 Отговор
    Чудесно,сега Лео Бианки да прояви загрижеността си в действителност и да ги наеме на работа.

    11:13 20.03.2026

  • 13 Ами

    0 0 Отговор
    Това е нивото на гледащите Биг Брадър

    11:14 20.03.2026

  • 14 ДОЛУ БКП-Вашингтон

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "За чия сметка са били билетите наша":

    Те са народът бе .. Само на богати политици ли искаш да даваш? Елитът ни е Б О К Л...

    11:14 20.03.2026

  • 15 Не може да се помогне

    1 1 Отговор
    на човек, който не желае помощ. Горките хора, които са имали "удовоствието" да пътуват с тези кукувици...

    11:15 20.03.2026

  • 16 Потрес

    0 0 Отговор
    Защо!? България отдавна е абдикирала от грижите за хора с психични проблеми! Прибрали са ги за сметка на българските данъкоплатци само и единствено за да не ги излагат в Лондон! Сега, ще крещят и присят тук за да си купят билети обратно за Лондон, голямо "добро" са извършили няма, що!?

    11:17 20.03.2026