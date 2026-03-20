Българското посолство в Лондон прибра Вяра и Надежда от тризначките обратно в България

Вяра и Надежда, две от тризначки от „Биг Брадър“, са били прибрани обратно в България от улиците на Лондон с помощта на посолството ни във Великобритания, предава "Телеграф".

Журналистът Десислава Димитрова, която от години живее на Острова, е потърсила помощ от дипломатическата ни мисия там, след като риалити героините привлякоха вниманието на стотици британци и гости на английската столица, докато крещяха като освирепели под прозорците на Уестминстърското абатство в Лондон по време на празник, докато кралското семейство присъстваше на служба там.

Видеа, на които поведението на Вяра и Надежда изглежда истерично и нестабилно, бяха качени от британци в социалните мрежи. Това се случи по време на ежегодната служба за Деня на Британската общност в Уестминстърското абатство в Лондон, където през 2011 г. принцът на Уелс се венча за любимата си Кейт Мидълтън.

"Искам да изразя искреното си уважение и признателност към човечността на служителите в Посолството на България в Лондон! Преди няколко дни изпратих граждански сигнал до електронната им поща с молба да обърнат внимание на двете от тризначките, които се скитаха из Лондон в уязвимо психическо състояние. Отговориха ми, че Вяра и Надежда са се прибрали в България с купени билети от служители на Посолството! ", пише Десислава Димитрова.

Тепърва ще разберем как Вяра и Надежда ще се адаптират към живота у нас след дългите години живот на улицата във Великобритания и дали тук ще получат адекватна грижа за подобряване на психическото и физическото им състояние.