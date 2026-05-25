Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
AI "възкресява" Ози Озбърн: Попитайте го всичко, за което се сетите

AI "възкресява" Ози Озбърн: Попитайте го всичко, за което се сетите

25 Май, 2026 12:50 619 5

  • ai-
  • ози озбърн-
  • въпроси

Новината беше обявена от съпругата му Шарън и сина му Джак на Licensing Expo в Лас Вегас

AI "възкресява" Ози Озбърн: Попитайте го всичко, за което се сетите - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

AI аватар на починалата рок легенда Ози Озбърн ще бъде достъпен за широката публика по-късно това лято, след като семейството му даде разрешение за проекта. Новината беше обявена от съпругата му Шарън и сина му Джак на Licensing Expo в Лас Вегас. В партньорство с компанията Hyperreal е създаден дигитален Ози Озбърн, който ще се появи в патентовани холопортационни устройства Proto Luma в естествен ръст, оборудвани с обемен дисплей и разговорен изкуствен интелект, пише actualno.com.

"Можете да питате Ози каквото искате и той ще ви отговори с гласа си - а отговорите ще бъдат това, което Ози би казал", заяви Шарън Озбърн. Главният изпълнителен директор на Hyperreal Ремингтън Скот посочи, че "всеки елемент на аватара е изграден изключително от автентичен, одобрен изходен материал, контролиран от хората, които го обичат най-много".

Това не е първият подобен проект на Hyperreal - миналата година компанията създаде AI аватар на Стан Лий за Los Angeles Comic Con. В по-широкия контекст на т.нар. AI "възкресявания" актьорът Вал Килмър ще се появи в AI форма в предстоящия филм "As Deep as the Grave", което предизвика полемики, но беше защитено от дъщеря му Мерцедес, припомня БГНЕС.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор
    ОЗЗИ...ТОВА НА ФИГ.1☝
    ТОВА ОЧИЛАТА НА ШАРЪН ЛИ СА....

    12:53 25.05.2026

  • 2 Предполага Се !

    2 0 Отговор
    Но !

    Човек !

    Некога !

    Не Знае !

    13:33 25.05.2026

  • 3 Гражданин

    3 0 Отговор
    Това с възкресяването на хора от AI е поредната измама и манипулация за хората. Това е ИЗМАМА!

    Коментиран от #5

    13:39 25.05.2026

  • 4 Баба Гошка

    2 1 Отговор
    Доказва за дявволлската същност на ИИ. Из чадията възкресява от бездната. Няма почивка от таквиз и след кат са заминали. Защо не възкрасят някой светец или мъдрец?

    13:52 25.05.2026

  • 5 НИЩО МУ НЯМА

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Гражданин":

    ЗАЩО....
    НА ТАЗ ГОДИШНИЯ
    ШАМПИОН НА ЕВРО ВИЗИЯ
    НЯКОЙ РАЗБРАЛИ..ОСВЕН
    КОЯ Е ПЕВИЦАТА...
    КОЙ Е АВТОР НА ТЕКСТА
    КОЙ НА МУЗИКАТА
    КОЙ НА АРАНЖИМЕНТА
    КОИ СА МУЗИКАНТИТЕ....🤔

    13:53 25.05.2026