Новини
Любопитно »
Ханс Цимер влиза в света на RAYE

20 Март, 2026 15:15 482 1

  • ханс цимер-
  • raye-
  • click clack symphony

Снимка: The Orchard/ Вирджиния Рекърдс
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Глобалната поп звезда RAYE даде още един нов поглед към силно очаквания ѝ нов албум THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE, който излиза на 27 март.

Феновете вече припознаха „Click Clack Symphony“ като фаворит по време на настоящото ѝ световно турне THIS TOUR MAY CONTAIN NEW MUSIC, където RAYE представя песента на живо през последните два месеца. Парчето включва участието на легендарния композитор и продуцент Ханс Цимер, придавайки кинематографичен размах и емоционалност.

„Click Clack Symphony“ е вдъхновяващ манифест за оцеляване и преодоляване на тъмните периоди в живота. Текстът насърчава слушателите да спрат просто да съществуват и да започнат истински да живеят, дори когато преминават през студен и самотен етап. Песента започва с монолог за търсенето на смисъл отвъд ежедневните навици и носи посланието, че „всичко ще бъде наред“. RAYE споделя:

„Тази песен е за звука на високите токчета. За моментите, в които най-близките ти хора трябва буквално да те изкарат от вкъщи и да ти кажат: ‘Знам, че не си в най-доброто си състояние, но трябва да излезем навън.’ Благодарна съм за хората в живота ни, които ни помагат в тъмните времена.“

През изминалия месец RAYE се качи на сцената на BRIT Awards, където изпълни емоционалната балада „Nightingale Lane“ и получи номинации за „Песен на годината“ и „Най-добър поп изпълнител“. №1 хита във Великобритания „WHERE IS MY HUSBAND!“ вече има над 800 милиона стрийма, достигна №13 в Billboard Hot 100 и отбеляза втория ѝ Top 10 в класацията Pop Airplay. Сингълът е сертифициран с Double Platinum в Австралия, Platinum в САЩ, Великобритания, Франция, Норвегия и Нова Зеландия, както и Gold в още седем територии.

Наскоро RAYE беше удостоена и с наградата на Recording Academy „Harry Belafonte Best Song For Social Change“ за силното си и откровено парче „Ice Cream Man.“, което дава глас на жертви на сексуално насилие.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Глобалната грозотия на 28 лазарника.🤣

    16:24 20.03.2026