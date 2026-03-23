В свят, в който ежедневието на модерната жена е разпънато между безброй отговорности, професионални цели и семейни ангажименти, често се оказва, че хаосът у дома е тихият крадец на нашата енергия. На 28 март 2026 г. в Парк хотел „Москва“, София, ще се проведе авторският практически семинар „Изкуството на подредения живот“, който обещава да превърне подреждането от досадно домакинство в акт на себепознание и грижа.

Водещ на събитието е Мариета Иванова – първият сертифициран консултант в България и на Балканите по метода на световноизвестната японска авторка Мари Кондо. След дългогодишен опит в бизнеса, Мариета прави смел завой в живота си, пренасяйки източната мъдрост за минимализма на езика на динамичното ни ежедневие.

„Целият ми живот беше хаос, напрежение и стрес. Движех се по инерция, без да мога ясно да кажа какво точно ме прави щастлива“, споделя Мариета. „Методът КонМари ме спечели, защото за първи път от много години ми позволи да чуя собствения си глас. Усетих облекчение и спокойствие от реда около мен и разбрах, че това е лесен и простичък път, от който много жени имат нужда. За мен той се оказа животоспасяващ.“

Повече от подреден гардероб: Програмата

Семинарът е структуриран в две основни части, които превеждат участниците от теорията към реалното действие:

Модул I: Философията на подредения живот. Тук фокусът е върху осъзнатостта, как редът в пространството влияе на фокуса, увереността и вземането на решения. Участниците ще открият защо проблемът често не е в липсата на време, а в липсата на яснота.

Модул II: Практиката на подредения дом. Втората част е посветена на конкретни демонстрации и техники. Вместо традиционното подреждане „стая по стая", Мариета ще покаже как да организираме живота си по категории и как да избираме вещите си спрямо принципа на радостта (Tokimeku), без чувство на вина или колебание.

За кого е това преживяване?

Събитието е насочено към интелигентни и работещи жени, които ценят естетиката и хармонията, но се чувстват претоварени от физическия и емоционален „шум“ около себе си. Семинарът не предлага бързи трикове за „перфектен дом“, а устойчив модел за вътрешен баланс. Както казва самата Мариета: „Освобождаването от излишното е всъщност акт на благодарност към миналото и грижа за бъдещето.“

Детайли за събитието:

Кога: 28.03.2026 г., от 10:00 ч.

Къде: София, Парк хотел „Москва", зала „Конферанс 1"

Лектор: Мариета Иванова (автор на книгата „Как да научим детето да подрежда стаята си")

Вход: 70 евро за единичен билет / 126 евро за двоен билет

Това не е просто обучение, а покана за трансформация. Защото когато домът започне да „диша“, умът се успокоява, а животът намира своя естествен ритъм.

Събитието се реализира с подкрепата на фондация „Калпатару“. Организацията е позната със своята мисия да подкрепя личностното израстване и хармоничния начин на живот, създавайки среда, в която хората да откриват нови инструменти за по-осъзнато и балансирано битие. Именно тази споделена визия за вътрешна и външна подреденост стои в основата на партньорството им с Мариета Иванова.