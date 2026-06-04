Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Селена Гомес показа нова промяна - стана червенокоса (СНИМКИ+ВИДЕО)

Селена Гомес показа нова промяна - стана червенокоса (СНИМКИ+ВИДЕО)

4 Юни, 2026 15:31 562 2

  • селена гомес-
  • актриса-
  • промяна-
  • стил-
  • прическа-
  • червенокоса

Актрисата показа изненадваща визия за новия сезон на сериала "Само убийства в сградата"

Селена Гомес показа нова промяна - стана червенокоса (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Сезон 6 на сериала „Само убийства в сградата“ обещава да бъде различен от предишните, като снимачният екип се премести в Лондон за новите епизоди. Актьорите споделят снимки и видеа в социалните мрежи, предоставяйки на феновете поглед зад кулисите на продукцията.

Особено внимание привличат новите кадри на Селена Гомес, която за първи път показва нова прическа – къса до раменете, къдрава и в ярко медено червен цвят, контрастираща с емблематичните ѝ тъмнокафяви коси. В социалните мрежи Гомес публикува селфи и видео, на които се вижда как се оглежда в огледалото в трейлъра си, като в описанието към публикацията отбелязва: „Диви неща се случват, докато се наслаждавам на Лондон“.

Колеги и фенове реагираха положително – актрисата Ашли Парк коментира: „Обожавам червеното!!“, а друг потребител добави: „Момиче, червената коса ти отива“.

Вероятно новата визия е перука, тъй като Селена Гомес е публикувала други кадри зад кулисите с естествените си тъмни коси. Въпреки това, яркият цвят и драматичната промяна може да предвещават бъдещи експерименти с образа ѝ в шоуто.

Освен това изглежда, че в новия сезон ярките перуки ще присъстват като тема. В публикация на Стив Мартин той се снима заедно със Селена Гомес и Мартин Шорт, а Дженифър Сондърс носи неонова розова перука с бретон.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 1 Отговор
    Селена е много красиво момиче и е голяма сладурана!

    15:50 04.06.2026

  • 2 Пешо Комбайнера

    0 0 Отговор
    Тази винаги ми е изглеждала като напудрена селлянка.

    15:59 04.06.2026