Селена Гомес показа нова промяна - стана червенокоса (СНИМКИ+ВИДЕО)

Сезон 6 на сериала „Само убийства в сградата“ обещава да бъде различен от предишните, като снимачният екип се премести в Лондон за новите епизоди. Актьорите споделят снимки и видеа в социалните мрежи, предоставяйки на феновете поглед зад кулисите на продукцията.
Особено внимание привличат новите кадри на Селена Гомес, която за първи път показва нова прическа – къса до раменете, къдрава и в ярко медено червен цвят, контрастираща с емблематичните ѝ тъмнокафяви коси. В социалните мрежи Гомес публикува селфи и видео, на които се вижда как се оглежда в огледалото в трейлъра си, като в описанието към публикацията отбелязва: „Диви неща се случват, докато се наслаждавам на Лондон“.
Колеги и фенове реагираха положително – актрисата Ашли Парк коментира: „Обожавам червеното!!“, а друг потребител добави: „Момиче, червената коса ти отива“.
Вероятно новата визия е перука, тъй като Селена Гомес е публикувала други кадри зад кулисите с естествените си тъмни коси. Въпреки това, яркият цвят и драматичната промяна може да предвещават бъдещи експерименти с образа ѝ в шоуто.
Освен това изглежда, че в новия сезон ярките перуки ще присъстват като тема. В публикация на Стив Мартин той се снима заедно със Селена Гомес и Мартин Шорт, а Дженифър Сондърс носи неонова розова перука с бретон.
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