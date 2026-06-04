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Шая Лабъф получи условна присъда, след като се призна за виновен за побой

Шая Лабъф получи условна присъда, след като се призна за виновен за побой

4 Юни, 2026 15:59 684 7

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Актьорът влиза и в изпитателен срок от две години

Шая Лабъф получи условна присъда, след като се призна за виновен за побой - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Шая Лабъф се призна за виновен по обвинение в леко физическо нападение след ареста си през февруари по време на празненствата за Марди Гра в Ню Орлиънс.

Представител на Окръжния съд на Орлийнс съобщи, че 39-годишният Лабъф е приел вината си в сряда за инцидент, станал в бар в квартал Мариани по-рано тази година. Съдът му наложи условна присъда от шест месеца и активен изпитателен срок от две години, като част от условията включват завършване на курсове за контрол на гнева и обучение по социална чувствителност. Делото е официално закрито.

Адвокатът му, Сара Червински, посочи, че разследването на полицията и прокуратурата е потвърдило версията на Лабъф – че инцидентът представлявал „малка свада в бар по време на Марди Гра“. „Няма доказателства за расова или каквато и да е друга пристрастност, поради което обвинението включва само леки нарушения. Господин Лабъф дойде в съда, за да поеме отговорност за участието си, и го направи“, добави Червински. „Сега той се фокусира върху семейството, работата и нови творчески проекти.“

Инцидентът е станал по време на дълъг парти уикенд около празника Марди Гра. Шая Лабъф е бил помолен да напусне бар в Френския квартал в града заради агресивно поведение. Свидетели описват актьора като „пиян“ и „отчасти агресивен“. След като е изведен, той започнал да удря служителя, който го е изкарал навън, като ситуацията се е наложило да бъде овладяна от няколко души до пристигането на полицията около 1 часа през нощта. Видеозапис, разпространен от TMZ, показва Лабъф без риза, атакуван от група мъже на улицата. Друг клип показва как той е качен в линейка и откаран за лечение на неизвестни наранявания, след което е арестуван и настанен в затвора на окръг Орлийнс около 4:15 часа сутринта.

Според свидетели актьорът е участвал в продължителен бар-кроул, като е използвал фрази като „Знаеш ли кой съм аз?“ и дори се е опитвал да се използва известността си за извинение за агресивното си поведение. Свидетели описват поведението му като „тероризиращо града“, подчертавайки хаоса по време на празненствата и сложността на инцидента.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 док

    0 0 Отговор
    Шая Лабьоф.

    16:05 04.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тука

    1 1 Отговор
    у нас, на какви се вика лАбъф.

    16:13 04.06.2026

  • 5 Бети паркетната принцеса

    0 0 Отговор
    Анита от почивка ме пуска само на негри 🤭🥳🤣

    16:16 04.06.2026

  • 6 Тити

    0 0 Отговор
    Алкохола не прощава.

    Коментиран от #7

    16:27 04.06.2026

  • 7 провинциалист

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тити":

    Алкохолът прощава, но холивуд - не. Иначе е много лъскаво, цветничко и подредено.

    16:30 04.06.2026