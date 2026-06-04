Апаратът „Мейвън“, орбитиращ около Марс, беше обявен за "мъртъв" от НАСА

НАСА официално обяви края на мисията на космическия апарат „Мейвън“ (MAVEN), след като шест месеца той остана без връзка с контролния център. Апаратът, изстрелян през 2013 г., беше предназначен за изучаване на атмосферата на Марс и проследяване на процесите, водещи до изчезването на водната пара от планетата.

Според официално съобщение на НАСА, „Мейвън“ е загубил контрол, след като в началото на декември премина зад планетата и започна бързо въртене, което наруши орбитата му и изтощи бордовите батерии. Експертна комисия установи, че апаратът е извън строя и няма възможност за възстановяване на комуникацията. Очаква се космическият апарат да остане в орбита още 50–100 години, без да представлява заплаха за други мисии.

„С края на тази мисия екипът преживя загубата на любим член на научната общност“, заяви ръководителят на проекта Майк Моро. Научният екип подчерта значението на постигнатото през десетгодишния период, през който „Мейвън“ наблюдаваше марсианската атмосфера, изучаваше метеорологичните условия на планетата и проследяваше преминаващи междузвездни обекти, включително комета, минала през 2025 г.

„Мейвън“ изпълняваше и важна роля като комуникационен ретранслатор за данните, събирани от марсоходите „Кюриосити“ (Curiosity) и „Пърсивиърънс“ (Perseverance). Сега тази функция ще бъде поета от четири други апарата в орбита около Марс – два американски и два европейски сателита, което гарантира непрекъснатост на научните наблюдения.

Шанън Къри от Университета на Колорадо в Боулдър, която е участвала в анализа на данните от мисията, коментира: „Екипът е съкрушен, но изпитваме огромна гордост от постигнатото. Благодарение на „Мейвън“ човечеството направи значителен напредък в разбирането на марсианската атмосфера и нейната еволюция.“

Мисията е дала ключови данни за скоростта на загуба на водород и кислород от горните слоеве на атмосферата, за състава на йоносферата и за взаимодействието на слънчевия вятър с марсианското магнитно поле. Учените подчертават, че резултатите от „Мейвън“ ще бъдат използвани за подготовка на бъдещи мисии, включително планираните експедиции с цел човешко присъствие на Червената планета.

Обявяването на края на мисията бележи кулминация на една от най-успешните програми на НАСА за изучаване на Марс, която предостави безпрецедентни данни за процесите, оформящи атмосферата и климата на планетата.