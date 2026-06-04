Забраниха на полицаи достъп до дома на принц Уилям и Кейт заради лошо поведение

Петима полицаи от Обединеното кралство са били временно забранени да изпълняват служебните си задължения в кралските резиденции след обвинения в неподходящо поведение пред Кенсингтънския дворец в Лондон, съобщава The Sun. Дворецът е дом на принц Уилям и Кейт Мидълтън.

Метрополитън полицията потвърди пред Page Six, че през октомври 2024 г. е постъпила обществена жалба срещу служителите. Представител на полицията обясни, че петте лица са „се държали неподходящо при няколко случая“ в периода между август 2023 г. и септември 2024 г.

След вътрешно разследване полицията заключи, че твърденията срещу служителите не „отговарят на критериите за дисциплинарно нарушение“. В официално съобщение Метрополитън полицията заяви, че поведението им е „под стандартите, очаквани от служители, особено тези в защита на фронтовите позиции“ и че полицаите са преминали програма за самооценка, за да разгледат действията си и да извлекат поуки за бъдещето.

Според The Sun първата жалба е подадена от служителка на Кенсингтънския дворец през октомври 2024 г. В обвиненията се посочва, че един от полицаите е нарекъл дворцовия персонал „пълен с Хитлери“, а друг е опитал да добави жената във Facebook. Източник на изданието коментира, че „коментарите са били възприети като мизогинистични, въпреки че обвиненията са леки и не са имали сексуален характер“.

След разследването старшите служители на Кралското домакинство са взели решение да забранят достъпа на полицаите до дворцовите сгради и да отнемат пропуските им. Принц Уилям, на 43 години, и Кейт, на 44 години, не са участвали в издаването на заповедта, но са били информирани за случая.

Двойката живее и работи основно в Кенсингтънския дворец, въпреки че през октомври се премести заедно с децата си – принц Джордж, 12, принцеса Шарлот, 11, и принц Луис, 8 – във Forest Lodge в Уиндзор. Според The Times двойката плаща 411 435 долара годишно за наем на къщата с осем спални в георгиански стил и две допълнителни къщички край имението.

Въпреки временния си престой в Уиндзор, се очаква принцът и принцесата на Уелс да се върнат в Кенсингтънския дворец, когато заемат трона, за да продължат да изпълняват основните си кралски задължения. Преди да се преместят във Forest Lodge, семейството живееше в Adelaide Cottage повече от три години.