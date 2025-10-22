Семинар "Нежна сила: Говори, за да те видят!”

Имате идеи, които заслужават сцена. Светът има нужда - точно днес и утре - от хора, които говорят ясно, въздействащо и уверено. Умението да убеждаваме и да създаваме емоционален контакт не е просто “soft skill” - то е суперсила, която отваря врати към стажове, каузи, проекти и мечтани кариери.

На 13 ноември ви каним на събитие, създадено специално за гимназисти и студенти, които искат да превърнат гласа си в инструмент за влияние и промяна.

Специален гост

Анна Цолова - преподавател по публична реч и създател на програмата “Говори, за да те видят!”. Тя ще ви покаже как да излезете отпред, да подредите мислите си и да кажете точните думи по точния начин.

За кого е подходящо събитието

За гимназисти и студенти, които се готвят за презентации, конкурси, интервюта и първи стажове.

Както и за всеки, който иска да бъде видян, чут и запомнен.

Защо да дойдете

Ще чуете истински истории и правила, които работят в реални ситуации.

Ще получите инструменти, не общи съвети - неща, които можете да приложите още на следващия ден.

Ще се озовете в подкрепяща общност от амбициозни връстници.

Ще се забавляваме, ще пробваме, ще грешим смело - и ще излизаме по-уверени.

Къде и кога

Дата: 13 ноември 2025 г.

Начален час: 18:00 часа

Място: The Brick Port, Варна

Регистрация

Събитието е напълно безплатно, но местата са ограничени.

Не губете време и запазете своето място възможно най-рано на следния линк - https://forms.gle/DznU1hmFdtvDAWNR9

Не пропускайте шанс, който може да промени начина, по който ви чуват и виждат.

Лично послание от сцената

"Светът се нуждае и ще се нуждае от хора, който вярват, че да говориш въздействащо, ясно и точно, особено днес, е от огромно значение.

Едно от най-ценените и ценни умения е и ще бъде умението да убеждаваме и говорим, така че да създаваме емоционален контакт и увличаме другите за идеите си.

С удоволствие ще се кача на сцената на Нежна сила, за да разкажа кои са техниките за аргументиране. И още: как да говорим убедително, как да говорим образно, как да разказваме автентични истории, как да владеем гласа си по време на изявата и как да преодолеем страха и притеснението от заставане пред малка или по-голяма публика. Очаквам ви на 13 ноември. Ще учим и ще се забавляваме заедно." - Анна Цолова

Време е да излезеш отпред. Гласът ти има значение.