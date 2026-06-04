Папи Ханс бил резерва за "Евровизия" (ВИДЕО)

Папи Ханс направи любопитно признание за отсъствието си от българската селекция за „Евровизия“. В подкаста на Стефан Попов – Чефо поп звездата разказа, че дори не е бил сред основните поканени артисти.

По думите му организаторите първоначално са търсили най-слушаните изпълнители в радиоефира, но той не е попадал в тази група, пише Шоу Блиц.

„Каниха хора да участват в конкурса за „Евровизия“. Аз бях в резервите, защото те са търсили ТОП 15 от най-ротираните артисти. Чак след като не са успели да съберат оттам, са започнали да прозвъняват други хора“, разказа певецът.

Папи Ханс обясни, че причината да остане извън първоначалния списък е свързана с класациите на „Профон“, в които не фигурира сред най-излъчваните изпълнители.

В разговора Чефо не скри изненадата си и отбеляза, че артист, способен да напълни зала с 15 000 души публика, трудно може да бъде определен като недостатъчно популярен. Певецът обаче смята, че разминаването между реалната популярност и радиоротациите не е случайно.

„Аз съм един от най-малко ротираните артисти в моя жанр“, заяви той и допълни, че никога не е бил от хората, които умеят да се харесват на всяка цена. „Не играя с никой и никога не съм бил добър в това да се усмихвам изкуствено. Гръбнакът, който имам, ми е отнел адски много възможности да се харесам“, каза още изпълнителят.

Според него картината, която радиостанциите представят чрез своите класации и ротации, невинаги отразява реалните предпочитания на публиката.

„Определено в радиата се представя една реалност, която не отговаря на истинската реалност“, категоричен е Папи Ханс.