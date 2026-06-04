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Папи Ханс бил резерва за "Евровизия" (ВИДЕО)

Папи Ханс бил резерва за "Евровизия" (ВИДЕО)

4 Юни, 2026 16:31 759 7

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  • певец-
  • евровизия-
  • участие-
  • национална селекция

Разкритието той направи в скорошно интервю

Папи Ханс бил резерва за "Евровизия" (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Папи Ханс направи любопитно признание за отсъствието си от българската селекция за „Евровизия“. В подкаста на Стефан Попов – Чефо поп звездата разказа, че дори не е бил сред основните поканени артисти.

По думите му организаторите първоначално са търсили най-слушаните изпълнители в радиоефира, но той не е попадал в тази група, пише Шоу Блиц.

„Каниха хора да участват в конкурса за „Евровизия“. Аз бях в резервите, защото те са търсили ТОП 15 от най-ротираните артисти. Чак след като не са успели да съберат оттам, са започнали да прозвъняват други хора“, разказа певецът.

Папи Ханс обясни, че причината да остане извън първоначалния списък е свързана с класациите на „Профон“, в които не фигурира сред най-излъчваните изпълнители.

В разговора Чефо не скри изненадата си и отбеляза, че артист, способен да напълни зала с 15 000 души публика, трудно може да бъде определен като недостатъчно популярен. Певецът обаче смята, че разминаването между реалната популярност и радиоротациите не е случайно.

„Аз съм един от най-малко ротираните артисти в моя жанр“, заяви той и допълни, че никога не е бил от хората, които умеят да се харесват на всяка цена. „Не играя с никой и никога не съм бил добър в това да се усмихвам изкуствено. Гръбнакът, който имам, ми е отнел адски много възможности да се харесам“, каза още изпълнителят.

Според него картината, която радиостанциите представят чрез своите класации и ротации, невинаги отразява реалните предпочитания на публиката.

„Определено в радиата се представя една реалност, която не отговаря на истинската реалност“, категоричен е Папи Ханс.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Запознат

    9 0 Отговор
    Българите шампиони по фалш и лицемерие 🤭🥳

    16:35 04.06.2026

  • 2 Резерва

    9 0 Отговор
    Това е само защото Стоичков не може да пее.

    16:35 04.06.2026

  • 3 Тома

    6 0 Отговор
    И папито можеше да се класира защото отговаря за евровизия.Отвсякъде е гейтакос

    16:42 04.06.2026

  • 4 Един

    0 1 Отговор
    "дол дренки" са с великата изпълнителка на банга-ранга.Пошлост отвсякъде.Но то нивото най-вече на поколението Z е такова.Трагедия пълна!

    16:51 04.06.2026

  • 5 ЙЕЛОУ ТАКСИ

    2 0 Отговор
    Той си е и резерва и на друго място ....

    17:25 04.06.2026

  • 6 Сила

    1 0 Отговор
    Газ пикае , че заряза DARA !!!
    Още два цирея ще му излязат на муцуната от злоба и яд !!!
    Егати нещастника ...да ходи при арх . Мирянов да се жалва !!!

    17:25 04.06.2026

  • 7 Тогава

    0 0 Отговор
    Епа добре че не стигнахме до резервите.

    17:48 04.06.2026