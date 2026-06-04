Мистериозно "извънземно стъкло", открито в Африка, се дължи на екстремно космическо явление

Учени, изследващи мистериозното „стъкло от извънземен произход“ в Северна Африка, разкриха нови данни за насилственото събитие, което е довело до неговото образуване. Жълтата, прозрачна субстанция, известна като Либийско пустинно стъкло, се среща в Египет и Либия и се смята, че се е формирала преди около 29 милиона години при екстремно космическо явление.

В новото проучване учените от Университета в Милано-Бикока идентифицираха рядка структура на циркон, заключена в стъклото, която показва, че минералът е бил напълно разтопен и бързо кристализиран отново. Това предполага, че стъклото е било изложено на температури над 2 250°C, достатъчни да разтопят един от най-устойчивите минерали на Земята.

Микроскопичният циркон, с размер около 20 микрона, е показал дълбоко разклонена, дървовидна структура – т.нар. дендритна текстура, която свидетелства за бързо формиране от разтопена маса по време на охлаждането на стъклото. Химичният анализ установи, че стъклото, уловено между разклоненията на циркона, се различава леко по състав от обкръжаващото Либийско пустинно стъкло, съдържайки повече алуминий и цирконий. Това показва, че материалът е бил отделна капка от разтопена маса, която се е втвърдила независимо.

Scientists investigating the mysterious 'alien glass' in northern Africa have uncovered new clues about the violent event that created it https://t.co/39kkX3b4lm 🔗 pic.twitter.com/UtpX0hMjJc — Daily Mail US (@Daily_MailUS) June 2, 2026

Откритието подсказва, че цирконът е съхранил микроскопичен запис на изключително насилствено събитие, улавяйки доказателства за екстремната топлина и бързото охлаждане, съпътствали формирането на стъклото. Температурите, необходими за това, са значително по-високи от тези при повечето вулканични изригвания, което подчертава рядката и хаотична природа на явлението.

Въпреки тези данни учените все още не са достигнали до съгласие относно точния произход на стъклото. Основните хипотези включват директен удар на астероид в Земята или експлозия на космически обект в атмосферата, достатъчно мощна да разтопи пустинната повърхност, без да остави очевиден кратер. Липсата на установен ударен кратер остава основен аргумент за продължаващите дебати.

Новите находки хвърлят светлина върху древното значение на Либийското пустинно стъкло, което е било високо ценено от древните египтяни. Сред многобройните артефакти, открити в гробницата на Тутанкамон, са изящни златни украшения, включващи парчета от жълтото стъкло, както и скарабеи и други ритуални предмети.

Откритият циркон предоставя най-силните до момента доказателства за екстремното нагряване и хаотичните условия, съпътствали формирането на стъклото, като същевременно потвърждава, че събитието е било уникално по своята сила и температура. Въпреки това въпросът за точния механизъм на образуването му остава открит за бъдещи изследвания и анализи.