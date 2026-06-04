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Осъдиха на 32 години затвор aктьор от „Как се запознах с майка ви“ за опит за убийство

Осъдиха на 32 години затвор aктьор от „Как се запознах с майка ви“ за опит за убийство

4 Юни, 2026 18:31 777 0

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Актьорът е намушкал бившата си приятелка повече от 20 пъти

Осъдиха на 32 години затвор aктьор от „Как се запознах с майка ви“ за опит за убийство - 1
Кадър: Как се запознах с майка ви
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Актьорът Ник Паскуал, участвал в няколко телевизионни сериали, сред които „Как се запознах с майка ви“, бе осъден на 32 години до доживотен затвор, след като бе признат за виновен в опит за убийство на бившата си приятелка, гримьорката Али Шехорн.

Инцидентът се случи през май 2024 г., когато Паскуал нахлул в дома на Шехорн в Калифорния и я намушкал над двадесет пъти, според обвинението. След нападението актьорът се опитал да избяга в Мексико, но бил арестуван на контролно-пропускателен пункт в Тексас от граничния патрул на САЩ.

Освен опит за убийство, съдът призна Ник Паскуал за виновен и по обвинения в изнасилване, кражба с взлом и домашно насилие. Присъдата идва след съдебен процес, в който жертвата Али Шехорн даде показания за преживения кошмар. В свидетелствата си тя разказа как се барикадирала в банята в опит да се спаси, като детайлите разкриха изключителна бруталност и предумишленост в атаката.

Шехорн, която е работила като гримьор по филми като „Вавилон“, „Меки момичета“ и „Ребел Муун – Част първа: Дете на огъня“, вече е имала издадена ограничителна заповед срещу Паскуал преди нападението заради прояви на насилие в отношенията им. След инцидента бе създадена онлайн кампания на платформата GoFundMe, за да се съберат средства за нейното лечение и възстановяване. Според информацията тя е имала нужда от медицински устройства, включително дихателни тръби и тръби за хранене, докато се възстановява в болница след бруталното нападение.


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