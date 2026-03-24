Сиена Милър показа бременно коремче (СНИМКА)

Сиена Милър показа бременно коремче (СНИМКА)

24 Март, 2026 07:44 1 034 8

Милър за първи път разкри, че очаква дете през декември 2025 г.

Сиена Милър показа бременно коремче (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

След осемгодишно отсъствие от социалните мрежи, актрисата Сиена Милър изненада последователите си, като се завърна в Инстаграм. Тя отбеляза повода с изключително лична публикация – селфи, на което показва наедрялото си бременно коремче, пише woman.bg.

Милър за първи път разкри, че очаква дете през декември 2025 г. по време на модна церемония в лондонската зала „Роял Албърт Хол“, но едва сега сподели новината в социалните мрежи.

Това ще бъде второ дете за актрисата. Бащата е нейният партньор Оли Грийн, за когото тя е омъжена от 2022 г. Милър има и 13-годишна дъщеря, Марлоу, от връзката си с актьора Том Стъридж.

Вместо да напише дълго послание, 44-годишната звезда избра да се завърне в Инстаграм със снимка, на която позира с бременното си коремче. Освен селфито, тя публикува и няколко хумористични мемета, свързани със завръщането ѝ в платформата. Постът бързо набра популярност, тъй като е първият за нея от осем години насам.


Преди време актрисата, която е заедно с настоящия си партньор от 2022 г., е говорила открито за обществения натиск да има още деца, след като е навършила 40 години.

В интервю за списание Elle през 2022 г. тя сподели, че е замразила свои яйцеклетки.

„Натискът... дали трябва да имам още деца, защо нямам и всичко останало е като много силен шум. Биологията е невероятно жестока към жените в тази възраст – това беше основното усещане за мен“, коментира тогава тя.

„След като навърших 40, замразих няколко яйцеклетки. Толкова дълго бях фокусирана върху идеята за още едно дете, че сега просто си казвам: ако е писано, ще се случи. Екзистенциалната заплаха вече я няма“, допълни Милър.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Който си играе с п(у)шки, така става!?

    3 1 Отговор
    От играчка, става плачка!?

    07:54 24.03.2026

  • 2 Вазелино, ма

    5 0 Отговор
    Защо препостваш новина отпреди 3 години?!?

    08:02 24.03.2026

  • 3 Езвенете

    3 0 Отговор
    Я са къто не съм учил когъ е требало, дъ питъм - товъ съ замразените яциклети съ отпорване нъ кожътъ ли са правят дицата, иля с извръщения некъкви?

    08:05 24.03.2026

  • 4 газов инжекцион

    3 0 Отговор
    И къде й е наедрялото, бременно коремче,след като показва само нацупената си физиономия?!

    08:08 24.03.2026

  • 5 Мдада...

    3 0 Отговор
    Венелино, май завиждаш. Ела, че те oнoguм и теб.

    08:22 24.03.2026

  • 6 Анелия Андреева

    1 0 Отговор
    Вкъщи си имаме Хол,но не е Роял,нито Албърт. Просто си е Хол.

    Коментиран от #8

    08:27 24.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хер ФЛИК

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анелия Андреева":

    А този твой ХОЛ , оХОЛен ли е ?

    08:56 24.03.2026