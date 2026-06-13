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Къде хората живеят най-спокойно? Ето кои са най-мирните държави в света през 2026 година

Къде хората живеят най-спокойно? Ето кои са най-мирните държави в света през 2026 година

13 Юни, 2026 13:58, обновена 13 Юни, 2026 13:58 1 697 14

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Докато конфликтите по света се увеличават, няколко страни продължават да доказват, че сигурността и спокойствието не са случайност

Къде хората живеят най-спокойно? Ето кои са най-мирните държави в света през 2026 година - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В свят, в който новините все по-често са свързани с войни, напрежение и несигурност, мирът постепенно се превръща в една от най-ценните привилегии. През последните години броят на конфликтите по света расте, а много държави увеличават военните си разходи и затягат мерките за сигурност, пише Lifestyle.bg.

На този фон има места, които продължават да бъдат символ на спокойствие, стабилност и високо качество на живот. Именно те оглавяват тазгодишното издание на Глобалния индекс на мира - международно изследване, което оценява нивото на сигурност, обществено доверие и политическа стабилност в различните държави.

Кои са най-мирните държави през 2026 г.?

Тази година класацията претърпява някои интересни промени. Макар традиционните лидери да запазват позициите си, има и няколко изненади.

Топ 10 на най-мирните държави в света през 2026 година изглежда така:

  • Исландия

  • Нова Зеландия

  • Швейцария

  • Словения

  • Ирландия

  • Австрия

  • Португалия

  • Сингапур

  • Финландия

  • Япония

Исландия - шампионът, който не отстъпва трона

За деветнадесета поредна година Исландия остава най-мирната държава в света.

Страната няма постоянна армия, престъпността е сред най-ниските на планетата, а доверието между хората и институциите е впечатляващо високо. Мнозина смятат, че именно тази комбинация превръща Исландия в модел за подражание.

Освен с безопасността си, островната държава привлича и с невероятната си природа – вулкани, ледници, водопади и геотермални извори създават усещането за място, откъснато от забързаното ежедневие на света.

Нова Зеландия прави голямата крачка напред

Един от големите победители тази година е Нова Зеландия, която се изкачва до второто място.

Страната успява да подобри показателите си за обществена сигурност и социална стабилност. Разположена далеч от големите геополитически конфликти, тя предлага уникален баланс между модерна икономика и близост до природата.

Не е случайно, че милиони хора мечтаят да посетят или дори да живеят там.

Швейцария - държавата, която е превърнала компромиса в изкуство

Швейцария се изкачва до третото място благодарение на политическата си стабилност, високия стандарт на живот и дългогодишната си политика на неутралитет.

Любопитното е, че в страната съжителстват четири официални езика и различни културни общности, които успяват да поддържат впечатляваща хармония.

Много анализатори смятат, че именно способността за диалог и компромис е един от ключовете към нейния успех.

Словения - голямата изненада на годината

Най-сериозният скок в класацията прави Словения.

Само за една година страната се придвижва от девето до четвърто място и се превръща в една от приятните изненади в Европа.

Ниската престъпност, добрата социална среда и високото качество на живот я превръщат във все по-предпочитано място както за живеене, така и за туризъм.

Освен това повече от половината територия на страната е покрита с гори, което допринася за спокойната и здравословна среда.

Ирландия остава сред най-добрите

Макар да губи няколко позиции, Ирландия продължава да бъде сред най-мирните държави на планетата.

Известна със своите приветливи хора, красиви пейзажи и силно чувство за общност, страната често е определяна като едно от местата, където чужденците най-бързо се чувстват приети.

А къде е България?

България не попада сред първите десет, но остава далеч от държавите с високи нива на нестабилност и конфликти.

Според експерти страната ни има редица предимства, характерни за най-мирните общества - силни семейни връзки, активни местни общности и близост до природата. Предизвикателствата остават свързани най-вече с доверието в институциите и обществената сплотеност - фактори, които играят ключова роля за високите позиции на страни като Исландия, Швейцария и Словения.

Във времена, когато светът става все по-несигурен, примерът на тези държави показва, че мирът не е въпрос на късмет. Той се изгражда с години чрез стабилни институции, доверие между хората и политика, поставяща сигурността и благосъстоянието на обществото на първо място.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Обичайните

    11 6 Отговор
    заподозряни, там където животът е хубав и всеки иска да се премести. И където няма нелегални мигранти, забележете.

    Руския мир както винаги не е добре представен в тая класация

    14:05 13.06.2026

  • 3 Аз пък

    3 7 Отговор
    И тук си живея спокойно, уветено и забавно! На никого лошо не съм направил, и не се притеснявам. В упоменатите държави е пълно със сухари, и се живее изключително скучно! Без Португалия, ама.........португалките пък колко са грозни...

    Коментиран от #10

    14:07 13.06.2026

  • 4 Историята помни

    6 1 Отговор
    След закона в Швейцария, действал десетилетие в Средновековието, според който убийството на tsiганин не било престъпление, заслужено сега тя се намира в челото на класацията за най-спокойна страна.

    14:08 13.06.2026

  • 5 Сила

    10 1 Отговор
    "Силни семейни връзки , активни местни общности и близост до природата ...."
    Това описание на БГ то е валидно само са анклави от типа на Факултета , Христо Ботев , Столипиново , Шекер маала , Максуда , " Видин Нов път " или "Надежда " Сливен ....
    Особено близостта до природата , първичната природа , примитивизма ....

    14:12 13.06.2026

  • 6 Соваж бейби

    3 10 Отговор
    Пак нагласена класация!Тези измислените словенци кой ходи там ?От Румъния и България туристи ходи в Словения , в Европа хората не знаят че съществува такава държава,даже в агенциите за ваканция в чужбина не съм я срещала като дестинация.За Ирландия съм съм ок, често се правят и промоции уикенд или 5 дни с намаление .

    14:14 13.06.2026

  • 7 има логика за население колкото варна

    5 2 Отговор
    За деветнадесета поредна година Исландия остава най-мирната държава в света

    Коментиран от #9

    14:16 13.06.2026

  • 8 Опаааа!

    6 2 Отговор
    Появи се един циганин и започна да цъка минуси😂😂😂

    14:22 13.06.2026

  • 9 Соваж бейби

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "има логика за население колкото варна":

    За късмет само Северното сияние е интересно в Исландия веднъж в годината ,друго нищо и студ .Няма наплив на хора , и мигранти за живот постоянно в този фризер нормално е да е в класацията.

    14:23 13.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Роза

    0 0 Отговор
    "Мир-благодатният,нежният!Мир ,с кървави мъки роден!Мир,за който едва ли се сещаме!С колко много войни е платен!"-някогашна песен.

    14:49 13.06.2026

  • 12 DW смърди

    1 0 Отговор
    В Исландия няма "мигранти", което е основен фактор за спокойствие.
    В Швейцария има доста от "мирната религия" и от контакти с хора, които живеят там знам, че не е чак толкова мирно, колкото е било преди.
    Колкото по-малко тъмнокожи мигранти и хора живеещи на социални помощи - толкова по-мирно.

    15:05 13.06.2026

  • 13 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Колко мигранти е посрещнала и заловила Европа от Русия За едни жълто либерални същества питам

    15:34 13.06.2026

  • 14 404

    1 0 Отговор
    Защо никой от Русия не иска да дойде в ислямизирана Европа

    15:36 13.06.2026