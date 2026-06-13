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От ангел на Victoria’s Secret до горда майка: новата най-лична роля на Адриана Лима

От ангел на Victoria’s Secret до горда майка: новата най-лична роля на Адриана Лима

13 Юни, 2026 14:53 569 3

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Световноизвестният супермодел сподели подиума с дъщерите си в емоционална кампания, която превърна Деня на майката в незабравим семеен момент.

От ангел на Victoria’s Secret до горда майка: новата най-лична роля на Адриана Лима - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Преди да се превърне в едно от най-разпознаваемите лица на модната индустрия, Адриана Лима мечтае за съвсем различен живот. Израснала в силно религиозно семейство в Бразилия, тя дори обмисля да стане монахиня. Години по-късно съдбата я отвежда на световните модни подиуми, където се превръща в най-дългогодишния ангел на Victoria’s Secret и една от най-успешните манекенки на своето поколение, пише Dir.bg.

Въпреки славата и блясъка, Лима никога не крие колко важна роля играе вярата в живота ѝ. Тя често споделя, че носи Библия със себе си и намира спокойствие в духовността, която остава неизменна част от ежедневието ѝ.

Днес обаче най-голямото ѝ вдъхновение не е модата, а семейството.

След завръщането си към Victoria’s Secret през последните години, Адриана направи една от най-емоционалните си появи досега – заедно с дъщерите си Валентина и Сиена. Трите застанаха рамо до рамо в специалната кампания за Деня на майката „Моделирани по подобие на мама“, която се превърна в първия им общ професионален проект.

Вместо традиционна фотосесия, кадрите улавят истински семейни моменти - смях, прегръдки и непринудени разговори. Именно тази естественост превръща проекта в нещо много повече от поредна рекламна кампания.

„Това беше моя мечта като майка“, признава Лима. „Беше специален ден, който никога няма да забравим.“

Особено близък до сърцето ѝ остава кадърът, в който трите лежат прегърнати на дивана. Според нея това не е режисирана сцена, а нещо, което се случва често у дома. Голямото им семейство включва седем души и подобни моменти са част от ежедневието им.

Докато 16-годишната Валентина вече показва сериозен интерес към модата и гради собствено присъствие в социалните мрежи, по-малката Сиена мечтае за актьорска кариера. И двете постепенно навлизат в света на шоубизнеса, но майка им остава категорична, че най-важното е да следват собствените си желания.

„Каквото и да ги прави щастливи, аз ще ги подкрепям“, казва супермоделът.

След десетилетия под светлината на прожекторите Адриана Лима продължава да бъде символ на красота и успех. Но днес най-голямата ѝ гордост не са кориците на списанията или модните ревюта, а възможността да наблюдава как дъщерите ѝ започват да изграждат своя собствен път - със същата увереност, която някога я превърна в една от най-големите звезди на модния свят.


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  • 1 кака кифла писарова

    2 0 Отговор
    Лима мечтае за съвсем различен живот
    за млад здрав прав корав
    с много милиони
    да и играе по гайдата

    14:58 13.06.2026

  • 2 глоги

    1 0 Отговор
    СветовноизвестнАТА супермоделКА сподели подиума с дъщерите си...

    15:04 13.06.2026

  • 3 Много

    0 0 Отговор
    Не ме интересува живота на дъртачките, ни какво искали, ни кой го е топнал и е бягал.

    15:52 13.06.2026