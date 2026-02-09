Новини
Сузанита се показа с наедряло коремче, второ бебе ли очаква?

9 Февруари, 2026 13:15

Ако слуховете се окажат верни, русокосата силиконка ще дари с наследник приятеля си, с когото са заедно от лятото

Сузанита се показа с наедряло коремче, второ бебе ли очаква? - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сузанита май отново е бременна. Щерката на Орхан Мурад показа леко коремче в кратко видео, танцувайки пред тигър по време на романтичната си почивка в Тайланд, а бдителни фенове веднага заподозряха промяна и въодушевено отсякоха Сузи ще ражда второ скоро.


Ако слуховете се окажат верни, русокосата силиконка ще дари с наследник приятеля си, с когото са заедно от лятото, откогато тунингованата мадама е на крилете на любовта. След като се раздели с бащата на сина си Матиас – копиехвъргача Марк Славов, блондинката откри нова тръпка.

Изгората на Сузи също е татуиран мъжага, но не чак колкото бащата на Матиас. Силиконовата блондинка не бърза да разкрива самоличността му, а само как изглежда визуално и че двамата със сина ѝ се разбират чудесно. "Това беше най-важното за мен. Новият ми приятел е изключително грижовен и Матиас го обожава", за първи път разкри истината около личния си живот певицата, пише "България Днес".

Сузанита роди дете на състезателя по хвърляне на копие Марк Славов през ноември 2022 г. Двамата се разделяха и събираха няколко пъти, но в крайна сметка решиха да прекратят окончателно връзката си. Поддържат единствено отношения покрай сина им Матиас.


  • 1 родител

    14 0 Отговор
    Чаветата се роят ,а българите спят !!

    13:16 09.02.2026

  • 2 Николай Бареков

    9 0 Отговор
    Тъпкало е боб сигaнчето

    13:18 09.02.2026

  • 3 Не бе, не

    5 0 Отговор
    очаква второ бебе, преяла е със свинско...

    13:18 09.02.2026

  • 4 12340

    3 0 Отговор
    Наяла се е с боб...

    13:18 09.02.2026

  • 5 Просто човек

    6 0 Отговор
    Изключително важна новина…фейк.бг, срам за вас

    13:37 09.02.2026

  • 6 Айшето

    3 0 Отговор
    Убава работа ма сиганска...

    13:52 09.02.2026

  • 7 газо

    2 0 Отговор
    отгазофустата

    14:06 09.02.2026