Сиена Милър: Да станеш майка на 44 г. е по-лесно, отколкото на 29 г.

27 Март, 2026 08:44 1 821 8

"Да си бременна на 40 години е най-хубавото нещо", смята актрисата

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Сиена Милър разказва за преживяването си с третата си бременност на 44-годишна възраст. 44-годишната Милър разкрива защо смята, че "да си бременна на 40 години е най-хубавото нещо" в ново интервю, публикувано в Glamour.

"Родих първото си дете на 29, а второто на 42 години. Сега, на 44, очаквам трето. Този път ми е по-лесно, защото вече не се чувствам разкъсана между различни желания и не искам да правя много неща едновременно.

Ако съм в леглото в 21:00 с книга, сега съм толкова щастлива", продължава Милър. "И сега имам извинението да го правя. Мисля, че 30-те години са хаос. Казваш си: "Искам да се устроя. Искам деца."

Милър в момента очаква третото си бебе и второто с приятеля си Оли Грийн, съобщава People, цитиран от marica.bg.

Актрисата от "Anatomy of a Scandal" продължи да говори за това как е по-спокойна, навлизайки в 40-те, и как това се е отразило на решението ѝ да има трето дете.

"Но когато навършиш 40, си казваш: "Понеже знам коя съм. Наистина не ми пука какво мислят другите", казва Милър. "Аз съм много по-уравновесен човек."

След това моделът и актрисата задава един провокативен въпрос.

"Ние не съдим мъжете, които имат деца на 80 години", казва Милър. "Защо има някакъв проблем с това?"

Милър споделя също, че е щастлива, че е замразила яйцеклетките си, въпреки че "не ги е използвала".

"Наистина имах късмета да забременея. Сега, на 44 години, когато очаквам третото си дете, това е огромно облекчение", добавя Милър.

На 20 март актрисата от "21 моста" се завърна в Instagram след 8-годишно прекъсване с публикация, в която показа коремчето си. Милър за първи път обяви бременността си на наградите "Fashion Awards 2025" в Лондон в "Роял Албърт Хол", докато дефилираше по червения килим през декември 2025 г. Това е третото бебе за Милър, която роди дъщеря от 29-годишния Грийн в края на 2023 г. и е майка на 13-годишната Марлоу, която има от бившия си партньор Том Стъридж.



ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 на село

    3 0 Отговор
    Това от къде го преписахте пак?!

    08:49 27.03.2026

  • 3 шири

    3 1 Отговор
    "21 лоста" използвани за яйцеклетките й.

    08:58 27.03.2026

  • 4 венче мари

    10 2 Отговор
    стига с тез мифленски пълнежи

    09:07 27.03.2026

  • 5 Мишел

    10 2 Отговор
    Още по лесно е да станеш майка на 17.

    09:08 27.03.2026

  • 6 Мама

    10 1 Отговор
    Деца се раждат и отглеждат в по ранна възраст,нямам намерение на стари години да гледам пубертети.На старини трябва да си почиваме заслужено.На 44 години жената навлиза в друга биологична фаза,така че не е много лесно.

    Коментиран от #7

    09:54 27.03.2026

  • 7 Баба Гошка

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мама":

    Пубертетите сами се гледат. Причината, че са отвеяни е, че не им се дава работа и независимост. Сега на 15 години моето взе книжка за микрокар. Кара микрокола всеки ден. Учи и помага в бачкането ми също, за което плащам добре. На 16 може да се хване да работи за друг робовладелец да види разликата между да работиш за своя сметка и да работиш робски

    10:39 27.03.2026

  • 8 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор
    Вдовицата не ще да лапа топчето (не топките, тях си ги лапа) на 54. Много е хитра, всичко си пази за оная крава дебела, дъщеря й.

    20:23 27.03.2026