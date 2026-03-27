Сиена Милър: Да станеш майка на 44 г. е по-лесно, отколкото на 29 г.

Актрисата Сиена Милър разказва за преживяването си с третата си бременност на 44-годишна възраст. 44-годишната Милър разкрива защо смята, че "да си бременна на 40 години е най-хубавото нещо" в ново интервю, публикувано в Glamour.

"Родих първото си дете на 29, а второто на 42 години. Сега, на 44, очаквам трето. Този път ми е по-лесно, защото вече не се чувствам разкъсана между различни желания и не искам да правя много неща едновременно.

Ако съм в леглото в 21:00 с книга, сега съм толкова щастлива", продължава Милър. "И сега имам извинението да го правя. Мисля, че 30-те години са хаос. Казваш си: "Искам да се устроя. Искам деца."

Милър в момента очаква третото си бебе и второто с приятеля си Оли Грийн, съобщава People, цитиран от marica.bg.

Актрисата от "Anatomy of a Scandal" продължи да говори за това как е по-спокойна, навлизайки в 40-те, и как това се е отразило на решението ѝ да има трето дете.

"Но когато навършиш 40, си казваш: "Понеже знам коя съм. Наистина не ми пука какво мислят другите", казва Милър. "Аз съм много по-уравновесен човек."

След това моделът и актрисата задава един провокативен въпрос.

"Ние не съдим мъжете, които имат деца на 80 години", казва Милър. "Защо има някакъв проблем с това?"

Милър споделя също, че е щастлива, че е замразила яйцеклетките си, въпреки че "не ги е използвала".

"Наистина имах късмета да забременея. Сега, на 44 години, когато очаквам третото си дете, това е огромно облекчение", добавя Милър.

На 20 март актрисата от "21 моста" се завърна в Instagram след 8-годишно прекъсване с публикация, в която показа коремчето си. Милър за първи път обяви бременността си на наградите "Fashion Awards 2025" в Лондон в "Роял Албърт Хол", докато дефилираше по червения килим през декември 2025 г. Това е третото бебе за Милър, която роди дъщеря от 29-годишния Грийн в края на 2023 г. и е майка на 13-годишната Марлоу, която има от бившия си партньор Том Стъридж.