Лятото има нов любим коктейл: защо Sauvignon Blanc Punch е напитката, която си заслужава да опитаме

Има напитки, които сякаш са създадени за горещите летни вечери. Sauvignon Blanc Punch определено е една от тях. Този лек и освежаващ коктейл съчетава характерната свежест на Совиньон блан с цитрусовата енергия на грейпфрута и лимона, а финалният щрих от сода го превръща в идеалния избор за летни срещи, градински партита или спокойни вечери на терасата, пише Lifestyle.bg.
Популярният сорт Совиньон блан е известен със своите ярки плодови аромати и освежаващ характер. В зависимост от региона и начина на производство във вкуса му могат да се открият нюанси на цитруси, зелена ябълка, маракуя и тропически плодове. Именно тази универсалност го прави отлична основа за коктейли.
Рецептата за Sauvignon Blanc Punch е дело на Алекс Дей от легендарния нюйоркски коктейл бар Death & Co. Той комбинира виното с аперол, прясно изцедени сокове от грейпфрут и лимон и малко захарен сироп за баланс. Резултатът е напитка с приятна киселинност, деликатна сладост и освежаващ цитрусов финал.
Освен че впечатлява с вкус, коктейлът има още едно предимство – по-ниското алкохолно съдържание в сравнение с много класически коктейли на спиртна основа. Това го прави предпочитан избор за хората, които търсят по-лека напитка през лятото.
Как да си го приготвим у дома
Необходими продукти:
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120 мл Совиньон блан
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15 мл аперол
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15 мл прясно изцеден сок от грейпфрут
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15 мл прясно изцеден лимонов сок
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8 мл захарен сироп
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охладена сода
Начин на приготвяне:
Сложете виното, аперола, соковете и захарния сироп в шейкър с лед и разклатете добре. Прецедете в чаша, пълна с пресен лед, след което долейте със студена сода. Разбъркайте внимателно и сервирайте веднага.
Лек, ароматен и изненадващо лесен за приготвяне, Sauvignon Blanc Punch е коктейлът, който доказва, че понякога най-добрите летни вкусове се крият в най-простите комбинации.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 😀😃😄
14:49 13.06.2026
2 Цвете
14:59 13.06.2026
3 Цвете
14:59 13.06.2026
4 Соваж бейби
15:00 13.06.2026
5 А ГА Ю
Коментиран от #8
15:09 13.06.2026
6 Това
15:41 13.06.2026
7 Без име
15:41 13.06.2026
8 Ами
До коментар #5 от "А ГА Ю":Пий сок от цвекло, или смути от люцерна...
Лекса Фльорците глупавото ви е модерно...
15:44 13.06.2026
9 РЕАЛИСТ
15:46 13.06.2026