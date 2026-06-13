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Лятото има нов любим коктейл: защо Sauvignon Blanc Punch е напитката, която си заслужава да опитаме

Лятото има нов любим коктейл: защо Sauvignon Blanc Punch е напитката, която си заслужава да опитаме

13 Юни, 2026 14:42 644 9

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  • коктейл

Свеж, лек и елегантен – този коктейл съчетава най-доброто от бялото вино и летните цитрусови вкусове в една чаша.

Лятото има нов любим коктейл: защо Sauvignon Blanc Punch е напитката, която си заслужава да опитаме - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Има напитки, които сякаш са създадени за горещите летни вечери. Sauvignon Blanc Punch определено е една от тях. Този лек и освежаващ коктейл съчетава характерната свежест на Совиньон блан с цитрусовата енергия на грейпфрута и лимона, а финалният щрих от сода го превръща в идеалния избор за летни срещи, градински партита или спокойни вечери на терасата, пише Lifestyle.bg.

Популярният сорт Совиньон блан е известен със своите ярки плодови аромати и освежаващ характер. В зависимост от региона и начина на производство във вкуса му могат да се открият нюанси на цитруси, зелена ябълка, маракуя и тропически плодове. Именно тази универсалност го прави отлична основа за коктейли.

Рецептата за Sauvignon Blanc Punch е дело на Алекс Дей от легендарния нюйоркски коктейл бар Death & Co. Той комбинира виното с аперол, прясно изцедени сокове от грейпфрут и лимон и малко захарен сироп за баланс. Резултатът е напитка с приятна киселинност, деликатна сладост и освежаващ цитрусов финал.

Освен че впечатлява с вкус, коктейлът има още едно предимство – по-ниското алкохолно съдържание в сравнение с много класически коктейли на спиртна основа. Това го прави предпочитан избор за хората, които търсят по-лека напитка през лятото.

Как да си го приготвим у дома

Необходими продукти:

  • 120 мл Совиньон блан

  • 15 мл аперол

  • 15 мл прясно изцеден сок от грейпфрут

  • 15 мл прясно изцеден лимонов сок

  • 8 мл захарен сироп

  • охладена сода

Начин на приготвяне:

Сложете виното, аперола, соковете и захарния сироп в шейкър с лед и разклатете добре. Прецедете в чаша, пълна с пресен лед, след което долейте със студена сода. Разбъркайте внимателно и сервирайте веднага.

Лек, ароматен и изненадващо лесен за приготвяне, Sauvignon Blanc Punch е коктейлът, който доказва, че понякога най-добрите летни вкусове се крият в най-простите комбинации.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 😀😃😄

    3 3 Отговор
    Какви са тези съставки не съм ги чувал, от къде да ти взема ?

    14:49 13.06.2026

  • 2 Цвете

    2 2 Отговор
    НЯМА ПО ХУБАВО ОТ ИСТИНСКАТА НАПИТКА БЕЗ НИКАКВИ ПРИМЕСИ.ОСОБЕНО СОВИНЬОН БЛАН, ИЗСТУДЕНО С ХУБАВО МЕЗЕ. 👍🇧🇬💯

    14:59 13.06.2026

  • 3 Цвете

    2 2 Отговор
    НЯМА ПО ХУБАВО ОТ ИСТИНСКАТА НАПИТКА БЕЗ НИКАКВИ ПРИМЕСИ.ОСОБЕНО СОВИНЬОН БЛАН, ИЗСТУДЕНО С ХУБАВО МЕЗЕ. 👍🇧🇬💯

    14:59 13.06.2026

  • 4 Соваж бейби

    1 2 Отговор
    За първи път чувам такова нещо със сигурност е отврат нещо подобно на sangria blanche ,няма да го опитвам .

    15:00 13.06.2026

  • 5 А ГА Ю

    0 2 Отговор
    "Совиньон блан пунш" няма да пия,защото не пия алкохол.Бял пунш.

    Коментиран от #8

    15:09 13.06.2026

  • 6 Това

    1 0 Отговор
    Голема гад требе да е! Направо се подиграват с хубавото вино!

    15:41 13.06.2026

  • 7 Без име

    0 1 Отговор
    Ще го пробвам. Благодаря. Това е само за басейн.

    15:41 13.06.2026

  • 8 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "А ГА Ю":

    Пий сок от цвекло, или смути от люцерна...
    Лекса Фльорците глупавото ви е модерно...

    15:44 13.06.2026

  • 9 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Само жените и обратните пият коктейли. Истинските мъже пият чисти напитки.

    15:46 13.06.2026