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След раздялата: Никол Кидман блести, а Кийт Ърбан преживява тежко новата ѝ посока

След раздялата: Никол Кидман блести, а Кийт Ърбан преживява тежко новата ѝ посока

13 Юни, 2026 16:48 758 2

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  • раздяла

Холивудската звезда изглежда по-уверена и по-бляскава от всякога, а слуховете за нова романтична връзка само засилват интереса към личния ѝ живот.

След раздялата: Никол Кидман блести, а Кийт Ърбан преживява тежко новата ѝ посока - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След близо две десетилетия заедно Никол Кидман и Кийт Ърбан продължават да предизвикват интерес сред феновете и светските медии. Според публикации отвъд Океана кънтри изпълнителят трудно приемал факта, че бившата му съпруга изглежда по-добре от всякога и уверено върви напред както в кариерата, така и в личния си живот, предава dir.bg.

През последните месеци Никол Кидман неизменно привлича вниманието на червените килими. Носителката на „Оскар“ впечатлява не само с избора си на роли, но и с безупречната си визия, която според близки до нея е резултат от внимателна грижа за здравето и външния вид, а не от крайни естетични процедури.

„Никол преживява изключително силен период. Изглежда великолепно, излъчва увереност и няма как това да остане незабелязано“, твърди източник, цитиран от американски медии.

Според същите публикации актрисата е вложила време и усилия в различни неинвазивни процедури за поддържане на кожата, като същевременно остава привърженик на по-естествения подход към красотата.

Междувременно около звездата вече се завъртяха и слухове за нова романтична връзка. Причина за тях стана появата ѝ заедно със Саймън Бейкър на премиерата на сериала „Скарпета“, където двамата демонстрираха видима близост и отлично настроение. Допълнително масло в огъня наляха думите на Кидман, която определи химията между тях като „осезаема“.

Засега обаче няма официална информация дали отношенията им надхвърлят приятелството и професионалното партньорство.

Едно е сигурно - Никол Кидман се намира в период, в който съчетава успешна кариера, впечатляваща визия и нова увереност. А това я превръща в една от най-обсъжданите жени в Холивуд и доказва, че понякога най-интересните глави от живота започват именно след големите промени.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благодаря

    1 2 Отговор
    Да си блести около наборите.

    Коментиран от #2

    17:15 13.06.2026

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Благодаря":

    Вероятно може да прецени!

    17:31 13.06.2026