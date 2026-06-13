Дуейн Джонсън преживява личен страх за здравето си: „Трябваше да живея с това в неизвестност“

Един от най-големите екшън актьори в света - Дуейн Джонсън - сподели, че наскоро е преживял сериозен здравословен шок, който първоначално е породил опасения за рак. Ситуацията започва съвсем случайно, когато актьорът забелязва бучка, докато се къпе, и веднага решава да потърси лекарска помощ, предава Dir.bg.

„Сега съм добре. Но тогава не знаех какво се случва и беше наистина плашещо“, признава той.

Въпреки тревогата, Джонсън взема неочаквано решение - да не споделя с никого, включително със съпругата си Лорън Хашиян, преди да има ясни медицински отговори. Причината, по думите му, е желанието да не я тревожи излишно, преди да е ясно дали има реална опасност.

Лекарите първоначално предполагат, че става дума за възпаление, но не изключват и по-сериозни сценарии, включително рак на тестисите. Това налага допълнителни изследвания и кратък период на несигурност, в който актьорът трябва да продължи професионалните си ангажименти, без да показва напрежението си.

„Трябваше да се усмихвам, да работя, да бъда във форма, докато в главата ми беше тази неизвестност“, разказва той.

Периодът съвпада и с натоварен график, свързан с филмови проекти, което допълнително засилва напрежението около ситуацията. По-късно актьорът потвърждава, че състоянието му не е било животозастрашаващо, но преживяването го е накарало да преосмисли някои лични граници.

В отделни интервюта звездата говори и за дългогодишните си здравословни предизвикателства, включително проблеми с храносмилането, които също са повлияли на начина, по който подхожда към работата и натоварения си график.

Освен за здравето, Джонсън коментира и теми извън киното - включително политиката, от която постепенно се дистанцира. Той споделя, че с времето е осъзнал колко важно за него е да остане фокусиран върху основната си мисия - киното, разказването на истории и работата си като артист.

„Научих се да не губя фокус. За мен най-важното е да създавам“, казва той.

Днес актьорът твърди, че подхожда много по-внимателно както към личния си живот, така и към публичните си изказвания - с една основна цел: да запази спокойствие и баланс в свят, който рядко му го позволява.