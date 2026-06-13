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Тейлър Суифт влезе в историята: най-младата жена в Залата на славата на авторите на песни

Тейлър Суифт влезе в историята: най-младата жена в Залата на славата на авторите на песни

13 Юни, 2026 17:16 341 3

  • тейлър суифт-
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  • престижно отличие

Поп иконата получи едно от най-престижните отличия в музикалния свят и използва момента, за да отдаде почит на семейството си и на силата на мечтите.

Тейлър Суифт влезе в историята: най-младата жена в Залата на славата на авторите на песни - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тейлър Суифт добави още едно впечатляващо постижение към своята кариера. Световната поп звезда стана най-младата жена, приета в Songwriters Hall of Fame - признание, което се смята за едно от най-големите отличия за творците зад музикалните хитове, пише Dir.bg.

На бляскава церемония в Ню Йорк 36-годишната изпълнителка прие наградата с емоционална реч, в която благодари на родителите си за подкрепата през годините. Суифт си спомни как семейството ѝ е направило сериозни жертви, за да може тя да преследва мечтата си да пише песни и да се занимава професионално с музика.

„Следвайте това, което обичате и не спирайте да вярвате в собствения си глас“, беше едно от посланията ѝ към младите автори на песни, присъствали на събитието.

Вечерта беше изпълнена с музика и специални моменти. Легендарният режисьор Стивън Спилбърг отдаде почит на творчеството на певицата, подчертавайки способността ѝ да превръща личните истории в песни, които докосват милиони хора по света. Част от най-обичаните ѝ хитове бяха изпълнени и от други артисти като специален трибют към кариерата ѝ.

Освен Суифт, сред новите членове на Залата на славата тази година са още Аланис Морисет, Кени Логинс, както и съоснователите на KISS - Джийн Симънс и Пол Стенли. Отличен беше и продуцентът Трики Стюарт, стоящ зад хитове като Umbrella и Single Ladies.

Основана през 1969 г., Залата на славата на авторите на песни отличава творци с дългогодишен принос към музикалната индустрия. За Тейлър Суифт това признание е поредното доказателство, че тя отдавна не е просто поп звезда, а един от най-влиятелните автори на песни на своето поколение.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ханков брат

    1 0 Отговор
    Таа паЧча е пълен отврат … слаба певица , безсмислени песни ….. маркетингов продукт …..

    17:37 13.06.2026