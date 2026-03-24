Съседите за Меган Маркъл и принц Хари: Алчни хора без връзка с реалността

Съседите на херцогинята Меган Маркъл и принц Хари не желаят да общуват с тях, съобщи Page Six, позовавайки се на осведомен човек от вътрешния кръг на благородническото семейство.

„Те ги избягват. Никой не иска да бъде видян с тях. Това не е омраза, а просто нарастващо осъзнаване, че те са алчни хора, които напълно не знаят какво се случва. Всички са отегчени от тях“, каза източникът на таблоида.

Източник, близък до херцога и херцогинята на Съсекс, обаче опроверга твърденията на вътрешния източник.

„Те имат чудесни отношения със съседите си и обичат квартала си“, каза източникът.

Меган Маркъл ще се изяви на благотворителен гала концерт за женски фестивал в Австралия, ограничен до 300 души. Билетите за събитието струват 1878 долара. Гостите, които закупят VIP билети за 2280 долара, ще получат места на първия ред и възможността да направят групова снимка със съпругата на принц Хари.

Участниците могат да се насладят и на сутрешни уроци по йога, звукова терапия, медитация и практики за изпълнение на желания. Събитието ще се проведе в петзвездния хотел InterContinental Sydney Coogee Beach от 17 до 19 април.