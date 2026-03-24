Съседите за Меган Маркъл и принц Хари: Алчни хора без връзка с реалността

24 Март, 2026 13:43 1 199 4

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съседите на херцогинята Меган Маркъл и принц Хари не желаят да общуват с тях, съобщи Page Six, позовавайки се на осведомен човек от вътрешния кръг на благородническото семейство.

„Те ги избягват. Никой не иска да бъде видян с тях. Това не е омраза, а просто нарастващо осъзнаване, че те са алчни хора, които напълно не знаят какво се случва. Всички са отегчени от тях“, каза източникът на таблоида.

Източник, близък до херцога и херцогинята на Съсекс, обаче опроверга твърденията на вътрешния източник.

„Те имат чудесни отношения със съседите си и обичат квартала си“, каза източникът.

Меган Маркъл ще се изяви на благотворителен гала концерт за женски фестивал в Австралия, ограничен до 300 души. Билетите за събитието струват 1878 долара. Гостите, които закупят VIP билети за 2280 долара, ще получат места на първия ред и възможността да направят групова снимка със съпругата на принц Хари.

Участниците могат да се насладят и на сутрешни уроци по йога, звукова терапия, медитация и практики за изпълнение на желания. Събитието ще се проведе в петзвездния хотел InterContinental Sydney Coogee Beach от 17 до 19 април.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ройтерс

    3 1 Отговор
    "човек от вътрешния кръг на благородническото семейство."---чистача,дето идва да мие басеина и кенефите на херцогинята:))

    Коментиран от #3

    13:57 24.03.2026

  • 2 а добър ден , какви може да са

    8 0 Отговор
    едни паразити

    13:58 24.03.2026

  • 3 Абе

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ройтерс":

    Ако се верва на некои филми он и други работи мое им прави.

    14:04 24.03.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор
    Никой не харесва в квартала му да се заселят сигани.

    14:06 24.03.2026