Израел обяви елиминирането на нов командир на въоръженото крило на „Хамас“

Израел съобщи днес, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на палестинското ислямистко движение „Хамас“ в ивицата Газа. Това се е случило въпреки споразумението за прекратяване на огъня, което е в сила от октомври миналата година, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Командирът на въоръженото крило на терористичната организация „Хамас“ в Газа бе елиминиран вчера“, написа израелският министър на отбраната Израел Кац в социалната мрежа „Екс“.
Кац, заедно с министър-председателя Бенямин Нетаняху, съобщи, че израелските сили са нанесли удар срещу Мохамед Ода - новоназначения командир на бригадите „Изедин ал Касам“, въоръженото крило на „Хамас“.
До момента няма официален коментар от страна на „Хамас“ по повод изнесената информация.
