Новини
Свят »
Израел »
Израел обяви елиминирането на нов командир на въоръженото крило на „Хамас“

Израел обяви елиминирането на нов командир на въоръженото крило на „Хамас“

27 Май, 2026 09:58 526 18

  • израел-
  • елиминиране-
  • командир-
  • хамас-
  • въоръжено крило

Според Тел Авив ударът е нанесен въпреки действащото споразумение за прекратяване на огъня от октомври

Израел обяви елиминирането на нов командир на въоръженото крило на „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израел съобщи днес, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на палестинското ислямистко движение „Хамас“ в ивицата Газа. Това се е случило въпреки споразумението за прекратяване на огъня, което е в сила от октомври миналата година, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Командирът на въоръженото крило на терористичната организация „Хамас“ в Газа бе елиминиран вчера“, написа израелският министър на отбраната Израел Кац в социалната мрежа „Екс“.

Кац, заедно с министър-председателя Бенямин Нетаняху, съобщи, че израелските сили са нанесли удар срещу Мохамед Ода - новоназначения командир на бригадите „Изедин ал Касам“, въоръженото крило на „Хамас“.

До момента няма официален коментар от страна на „Хамас“ по повод изнесената информация.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Армагедон ☄

    12 2 Отговор
    Не случайно са ги гонили от всякъде

    10:01 27.05.2026

  • 2 НЯКОЙ

    10 2 Отговор
    НЯКОЙ ДЕН ЩЕ ОБЯВИ И ВАШЕТО ЕЛИМИНИРАНЕ.

    10:01 27.05.2026

  • 3 Къдър Юкселов

    3 1 Отговор
    Жив ли е Хитлеряху или е преритал нощес?

    10:04 27.05.2026

  • 4 Ейй че

    9 3 Отговор
    гадно и противно племе.На хората им писва и нищо чудно скоро да се появи нов чичко с мустачки симпатични.

    Коментиран от #8

    10:05 27.05.2026

  • 5 У ДРИ БИБИ

    3 7 Отговор
    У ДРИ ТАА МОСКАЛЯК ЧАЛМАРСКА ГНЯС.

    10:06 27.05.2026

  • 6 Херодот

    7 3 Отговор
    Що му трябваше на Хитлер да напада руснаците.

    Коментиран от #9

    10:07 27.05.2026

  • 7 Убият некое невинно

    11 4 Отговор
    и нищо неподозиращо дете и после обявяват убийството на важен командир.Ами те командирите станаха хиляди по еврейската им логика.

    Коментиран от #12

    10:07 27.05.2026

  • 8 Па то има ма г..ЕЙ

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ейй че":

    ОнОва пиздоглазото дека Цалива КУ РАна рамАзан.
    АД..ОЛФ вода ше му носи...
    Ееееедехееее

    10:07 27.05.2026

  • 9 Конфуций

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "Херодот":

    Кои .. русняци?!?
    Якути, Казахи, Ингуши, Татари, Буряти...?!?
    Хихихихихи

    Коментиран от #14, #15

    10:10 27.05.2026

  • 10 Според споразумението с Тръмп

    2 2 Отговор
    Хизбула трябва да се разоръжи. Новият командир се е отклонил от тази задача и е бил скоропостижно сменен. Както предния. И по-предния. И по-по-...

    10:15 27.05.2026

  • 11 Анонимен

    0 2 Отговор
    Това колко милиона командира станаха вече? И защо финансите им все водят до МОСАД?

    Коментиран от #13

    10:15 27.05.2026

  • 12 Засега нямаш основания

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Убият некое невинно":

    Засега нямаш основания за такова предположение. Ослушвай се какво ще обявят Хамас относно следващия командир.

    10:18 27.05.2026

  • 13 друг

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Анонимен":

    Откога МОСАД държи катарските ходжи?

    10:20 27.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Винету

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Конфуций":

    Команчи, апахи.чероки, сиукси.

    10:27 27.05.2026

  • 16 Кондьо

    0 0 Отговор
    Щом ще се хвалим аз пък 0пънах Кардашиян в махалата.

    10:29 27.05.2026

  • 17 име

    0 1 Отговор
    Kaквo cтaна съc зaкaнaтa, чe щe yнищoжaт Xaмас за двe ceдмици? Минaxa пoчти тpи гoдини, а Xaмас и Xeзбyлa ca oщe пo-cилни и вeчe дyмкaт циoниcтити с ФПB дpoнoвес оптични влакна

    10:38 27.05.2026

  • 18 БАРС

    0 1 Отговор
    КАКВО СТАВА БЕ ХОРА?ТО ИЗЛИЗА СПОРЕД ЕВРЕИТЕ ,ЧЕ ВСЕКИ ОТ ХАМАС Е КОМАНДИР.УЖ МНОГО СИЛНИ ЕВРЕИТЕ ,А СЕ БИЯТ СРЕШУ СЛАБО ВЪОРЪЖЕН ХАМАС А С ИРАН ВИКНАХА НА ПОМОЩ САЩ.

    10:43 27.05.2026