Netflix: 18,4 милиона са гледали концерта на BTS

25 Март, 2026 09:14

Излъчването на концерта е достигнало номер едно в класациите на Netflix в 24 държави

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Приблизително 18,4 милиона души по целия свят са гледали първия концерт на BTS в Netflix от 2022 г. насам, обяви стрийминг услугата на своя уебсайт.

Тази цифра отразява броя на зрителите, които са гледали както предаването на живо, така и записа му в рамките на 24 часа след събитието. Едночасовият концерт започна на 21 март в 20:00 ч. местно време. „Групата доказа, че влиянието им само се е засилило по време на паузата им“, заяви Netflix. Прекъсването на концертите на групата се дължеше на факта, че през това време всичките ѝ членове са служили във въоръжените сили на Република Корея.


Американската платформа добавя, че излъчването на концерта е достигнало номер едно в класациите на Netflix в 24 държави и е било сред десетте най-популярни в 80 държави. Преди това беше съобщено, че изпълнението на музикантите може да бъде гледано в 190 държави. Очаква се документален филм за групата да бъде пуснат на 27 март.

Според кметството на Сеул, приблизително 48 000 души са присъствали на безплатния концерт на площад „Гванхвамун“ в центъра на Сеул. Организаторите, включително лейбълът Hybe, съобщиха за приблизително 104 000 зрители. Властите очакваха до 260 000 души този ден.


    "влиянието им само се е засилило по време на менопаузата им“- заявиха хора в "Netflix".

    09:27 25.03.2026