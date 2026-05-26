BTS спечелиха наградата „Артист на годината“ на Американските музикални награди

26 Май, 2026 12:16 539 0

Американските музикални награди са създадени през 1973 г. като алтернатива на наградите „Грами"

Венелина Маринова

BTS спечелиха наградата в най-високата категория „Артист на годината“ на American Music Awards, проведени в MGM Grand Garden Arena в Лас Вегас, съобщи списание Billboard.

Групата, която изпълни „Hooligan“ на церемонията по откриването, победи Тейлър Суифт, Хари Стайлс, Кендрик Ламар, Лейди Гага, Сабрина Карпентър и други, за да спечели най-голямата награда на вечерта.

American Music Awards са създадени през 1973 г. като алтернатива на наградите „Грами“. Наградите се основават на онлайн гласуване, отворено за всеки интернет потребител. Номинираните се определят въз основа на продажбите на записи, гледанията на видеоклипове и активността в социалните медии.


