Мумифицирана "русалка" отива на търг в Япония

Мумифицирана „русалка“ е била открита в стара къща в префектура Фукушима, Япония, пише The ​​Sun, който публикува снимка на смущаващата находка. Тя има остри зъби, огромни ръце и опашна перка.

Находката представлява модел на капа - воден демон, известен в японската митология. Вярвало се е, че те обитават реки и езера, примамвайки хора и домашни любимци във водата, а след това ги удавяли. Впоследствие образът на капа еволюира в малки, пакостливи същества със зелена, люспеста кожа.

Капите са един от трите вида йокай, свръхестествени същества в японския фолклор.

Откритият модел ще бъде изложен в галерия в Йонезава. „Русалката“ ще може да бъде закупена и на търг за рядко съкровище от 28 до 29 март. Според организатора на събитието Такеюки Кимура, около десет капа и мумифицирани „русалки“ са „потвърдени“ в Япония. Той смята, че тази партида може да донесе приблизително 11 755 паунда.