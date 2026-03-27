Мумифицирана "русалка" отива на търг в Япония

Мумифицирана „русалка“ е била открита в стара къща в префектура Фукушима, Япония, пише The Sun, който публикува снимка на смущаващата находка. Тя има остри зъби, огромни ръце и опашна перка.
Находката представлява модел на капа - воден демон, известен в японската митология. Вярвало се е, че те обитават реки и езера, примамвайки хора и домашни любимци във водата, а след това ги удавяли. Впоследствие образът на капа еволюира в малки, пакостливи същества със зелена, люспеста кожа.
Капите са един от трите вида йокай, свръхестествени същества в японския фолклор.
Откритият модел ще бъде изложен в галерия в Йонезава. „Русалката“ ще може да бъде закупена и на търг за рядко съкровище от 28 до 29 март. Според организатора на събитието Такеюки Кимура, около десет капа и мумифицирани „русалки“ са „потвърдени“ в Япония. Той смята, че тази партида може да донесе приблизително 11 755 паунда.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сила
13:16 27.03.2026
2 голям смях
13:16 27.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Опааа
13:29 27.03.2026
5 а в главата на кой от писарките мяза
13:31 27.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бай ОНЯ
14:28 27.03.2026
8 Някой
Коментиран от #9
14:53 27.03.2026
9 да уточним
До коментар #8 от "Някой":То иначе е невъзможно... Това русалката ни е риба да го ядеш- ни жена да я...Иначе името Ариел е красиво-Rainbow- ,,Ariel,,
22:20 27.03.2026