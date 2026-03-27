Мумифицирана "русалка" отива на търг в Япония

27 Март, 2026 13:12 2 675 9

Откритият модел ще бъде изложен в галерия в Йонезава

Венелина Маринова

Мумифицирана „русалка“ е била открита в стара къща в префектура Фукушима, Япония, пише The ​​Sun, който публикува снимка на смущаващата находка. Тя има остри зъби, огромни ръце и опашна перка.

Находката представлява модел на капа - воден демон, известен в японската митология. Вярвало се е, че те обитават реки и езера, примамвайки хора и домашни любимци във водата, а след това ги удавяли. Впоследствие образът на капа еволюира в малки, пакостливи същества със зелена, люспеста кожа.

Капите са един от трите вида йокай, свръхестествени същества в японския фолклор.

Откритият модел ще бъде изложен в галерия в Йонезава. „Русалката“ ще може да бъде закупена и на търг за рядко съкровище от 28 до 29 март. Според организатора на събитието Такеюки Кимура, около десет капа и мумифицирани „русалки“ са „потвърдени“ в Япония. Той смята, че тази партида може да донесе приблизително 11 755 паунда.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сила

    12 3 Отговор
    Маша Захарова ...?!? 🧜🫗 Или Велислава Дърева ....🧟

    13:16 27.03.2026

  • 2 голям смях

    14 3 Отговор
    след радиацията там всичко може да намери човек дори еднорог

    13:16 27.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Опааа

    12 1 Отговор
    Венелино мисирко стига запълва времето с глупости!!!

    13:29 27.03.2026

  • 5 а в главата на кой от писарките мяза

    12 0 Отговор
    Тя има остри зъби, огромни ръце и опашна перка.

    13:31 27.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бай ОНЯ

    6 0 Отговор
    Урсула и Кая Калас.

    14:28 27.03.2026

  • 8 Някой

    4 1 Отговор
    Рибар си я е затворил в мазето, и е било - саксофони, саксофони, саксофони...

    Коментиран от #9

    14:53 27.03.2026

  • 9 да уточним

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    То иначе е невъзможно... Това русалката ни е риба да го ядеш- ни жена да я...Иначе името Ариел е красиво-Rainbow- ,,Ariel,,

    22:20 27.03.2026