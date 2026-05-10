Град ще произвежда авокадо вместо цитруси, заради глобалното затопляне

10 Май, 2026 17:20

С повишаването на температурите подходящите райони за отглеждане на мандарини постепенно ще се изместват към северните райони на Япония

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Японският град Мацуяма, традиционно известен с производството на цитрусови плодове, постепенно се насочва към отглеждане на авокадо като начин за адаптиране към повишаващите се температури, пише Киодо.

Фермерът Фуминори Арита дълги години е отглеждал сорта цитруси "ийокан" (Iyokan - японски цитрусов плод, подобен на външен вид на мандарина), но преди около десетилетие преминава към авокадо. Той описва плода като „капризен и труден за отглеждане“, но допълва, че удовлетворението от успеха е значително.

Арита започва с разсад, предоставен от местните власти, а днес продава продукцията си на цена от около 5000 йени (около 32 долара) за килограм, уточнява bTV.

Преориентирането към отглеждането на авокадо е част от усилията на регионалните власти в префектура Ехиме да се справят с ефектите от глобалното затопляне. Производството в град Мацуяма започва да нараства през 2009 г., като през последното десетилетие се увеличава над 12 пъти – от около 600 кг през фискалната 2015 г. до приблизително 7300 кг през 2024 г.

С повишаването на температурите подходящите райони за отглеждане на мандарини постепенно ще се изместват на север, докато по-топлите зони ще стават все по-подходящи за авокадо, отчита Националният институт за изследване на земеделието и храните на Япония (NARO) към министерството на земеделието, горите и риболова на страната.

Очаква се площите, подходящи за отглеждане на авокадо в Япония, да се увеличат над 2,5 пъти до средата на този век, според прогноза на института.

Подобни инициативи се развиват и в префектура Шизуока, където авокадото е известно като „горско масло“.

От фискалната 2026 г. японското министерство на земеделието, горите и рибарството планира субсидии за насърчаване на култури, които са по-подходящи за по-високи температури.

Други региони също се адаптират – префектура Аомори, известна с отглеждането на ябълки, разширява производството на праскови, а префектура Оита планира да увеличи отглеждането на сорта грозде „Шайн мускат“ (Shine Muscat - нов сорт грозде, селектиран в Япония).

Тацуми Шиба, служител в местна организация, която предоставя насоки, свързани със селското стопанство в Мацуяма, заяви, че отглеждането на авокадо ще стане по-лесно, ако минималните температури се повишат.

„Надяваме се да увеличим отглеждането (на авокадо)“, каза Шиба, изразявайки надежда, че градът ще се утвърди като център на производството на този плод.


