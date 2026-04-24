Продадоха китара на Ноел Галахър за 96 000 долара

Китара, принадлежаща на Ноел Галахър, един от основателите на британската рок група Oasis, беше продадена на търг в Sotheby's в Ню Йорк за 96 000 долара, сочат данни на аукционната къща.

Акустичната китара Epiphone EJ-200, с автограф от Галахър, е била използвана от музиканта по време на записа на албума "(What's the Story) Morning Glory?" и се е появила и в музикалния видеоклип към една от най-известните песни на групата - "Wonderwall".

Sotheby's отбеляза, че китарата е в отлично състояние. Преди търга експертите оцениха стойността на инструмента между 60 000 и 80 000 долара.

Oasis е създадена през 1991 г. от братята Ноел и Лиъм Галахър. От средата на 90-те години на миналия век те се превърнаха в една от най-комерсиално успешните музикални групи в света. Oasis се смята за един от основните поддръжници на жанра Britpop, наред с Blur, Suede и Pulp. Групата се разпадна през 2009 г. след скандал между братята Галахър точно преди концерта им в Париж.

След това музикантите се заеха със солови проекти, които обаче не успяха да повторят успеха на Oasis. През 2024 г. групата обяви събиране отново. Миналата година те завършиха турнето Live '25, изнасяйки десетки концерти по целия свят.