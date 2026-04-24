Продадоха китара на Ноел Галахър за 96 000 долара

24 Април, 2026 09:42 587 4

Sotheby's отбеляза, че китарата е в отлично състояние

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Китара, принадлежаща на Ноел Галахър, един от основателите на британската рок група Oasis, беше продадена на търг в Sotheby's в Ню Йорк за 96 000 долара, сочат данни на аукционната къща.

Акустичната китара Epiphone EJ-200, с автограф от Галахър, е била използвана от музиканта по време на записа на албума "(What's the Story) Morning Glory?" и се е появила и в музикалния видеоклип към една от най-известните песни на групата - "Wonderwall".

Sotheby's отбеляза, че китарата е в отлично състояние. Преди търга експертите оцениха стойността на инструмента между 60 000 и 80 000 долара.

Oasis е създадена през 1991 г. от братята Ноел и Лиъм Галахър. От средата на 90-те години на миналия век те се превърнаха в една от най-комерсиално успешните музикални групи в света. Oasis се смята за един от основните поддръжници на жанра Britpop, наред с Blur, Suede и Pulp. Групата се разпадна през 2009 г. след скандал между братята Галахър точно преди концерта им в Париж.

След това музикантите се заеха със солови проекти, които обаче не успяха да повторят успеха на Oasis. През 2024 г. групата обяви събиране отново. Миналата година те завършиха турнето Live '25, изнасяйки десетки концерти по целия свят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 муцунка

    2 0 Отговор
    Е,и какво от това? Имали-продали.

    09:46 24.04.2026

  • 2 Анита от почивка солинген

    1 0 Отговор
    Свирка на камерунец в 6 сутринта е благодат 🤭🥳🤭🥳

    09:59 24.04.2026

  • 3 магистралка

    0 0 Отговор
    Продавам използвана четка за зъби.

    10:39 24.04.2026

  • 4 дрън,дрън.

    0 0 Отговор
    Кой е тоя?Има велики студийни и улични музиканти.Всичко е реклама за малоумници.Имал пари-дал.Успеха на музикант в свободния свят се определя от продадени записи.Там насила не се купува.

    13:17 24.04.2026