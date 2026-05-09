Откриха вещество, което забавя стареенето на мускулите

Японски и американски молекулярни биолози откриха, че компонент на екстракт от отлежал чесън - аминокиселината S1PC, подобрява мускулния тонус и забавя стареенето на мускулите при възрастни мишки. По-нататъшни експерименти с това съединение ще помогнат за разработването на терапии, които подобряват физическото състояние на възрастните хора, според пресслужбата на Японския институт за изследване на здравословното стареене (IRPA).

„Нашите експерименти показват неизвестно досега свойство на аминокиселината S1PC: тя активира ензима LKB1, регулатор на клетъчния метаболизъм, и променя взаимодействията между мозъка и органите по начин, който забавя влошаването на мускулите при възрастните хора. Очакваме, че това вещество може да забави стареенето и чрез други пътища, които все още не са проучени“, каза директорът на IRPA Шиничиро Имаи, цитиран от пресслужбата на института.

Както отбелязват учените, мускулите на хората и другите бозайници постепенно отслабват с напредване на възрастта, което води до намалена мобилност при възрастните хора и повишен риск от различни наранявания, фрактури и други здравословни проблеми. Това подтиква учените да търсят начини за подмладяване на мускулите, поддържане на тонуса им и забавяне на стареенето, както чрез разработване на нови лекарства, така и чрез изучаване на съществуващи.

По-специално, японски и американски молекулярни биолози са се заинтересували от това как молекулите, присъстващи в екстракта от отлежал чесън, влияят върху стареенето на мускулите. Той се използва широко в народната медицина в много региони на Евразия от древни времена, а през последните години се разглежда като естествено лекарство за хипертония и като имуностимулатор.

Експерименти, проведени от учените върху възрастни мишки, показват, че съдържащата сяра аминокиселина S1PC, присъстваща в този екстракт, също има благоприятен ефект върху мускулния тонус. Тя ги засяга чрез сложна верига от взаимодействия, включващи клетки на черния дроб, мозъка и мастната тъкан, както и няколко ензима и сигнални молекули, които карат мускулите да произвеждат повече NAD+, коензим, който играе ключова роля в кислород-медиираните реакции.

Тези метаболитни промени са повлияли положително на мускулите на възрастните гризачи, карайки ги да се свиват с 16% по-силно при определени видове упражнения в сравнение с мускулите на контролната група, която не е получавала аминокиселината. Учените предполагат, че S1PC може по подобен начин да повлияе положително на функцията на други органи в тялото, което планират да тестват в близко бъдеще.