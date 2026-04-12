Новини
Любопитно »
Продават портрет на Пикасо за 100 евро

12 Април, 2026 08:52 434 1

Творбата, оценявана на над 1 милион долара, ще бъде разиграна на 14 април на търг на Christie’s в Париж сред хората, закупили специални лотарийни билети

Снимка: Интернет
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Портрет, нарисуван от Пабло Пикасо, може да бъде спечелен на лотария само за 100 евро, съобщава „Сега“.

Според CNN, наградата ще бъде картината „Женска глава“, нарисувана през 1941 г. Творбата, оценявана на над 1 милион долара, ще бъде разиграна на 14 април на търг на Christie’s в Париж сред хората, закупили специални лотарийни билети.

Общо са налични 120 хиляди билета.Така организаторите могат да съберат 12 милиона евро. Събраните средства ще бъдат насочени към Фонд за изследване на болестта на Алцхаймер. От тях 1 милион ще получи Галерия „Опера“, която притежава картината.

Както припомня Associated Press, това не е първият път, когато картина на Пикасо може да бъде спечелена срещу 100 евро. През 2013 г. техник от Пенсилвания печели „Мъж с цилиндър“ (1914). А през 2020 г. счетоводителка от Италия, на която синът ѝ подарил лотариен билет, печели натюрморт от испанския художник.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стас

    1 0 Отговор
    И за 10/десет/еуро не бих купил тая грозотия!

    08:56 12.04.2026