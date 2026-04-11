„Deep Purple" се срещнаха с голяма своя фенка - японския премиер Санае Такаичи (СНИМКИ)

Легендарната британска рок група „Deep Purple" зарадва японския премиер Санае Такаичи - голяма почитателка на музиката им, с кратка визита, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.
Музикантите се завърнаха в азиатската страна, в която за първи път изнесоха концерти преди повече от половин век, допълва БТА.
Репутацията на Такаичи като барабанист аматьор и почитателка на хардрока и хевиметъла е добре известна. Тя е посочвала „Deep Purple" като една от любимите си групи, наред с „Black Sabbath" и „Iron Maiden".
„Вие сте моят бог“, каза развълнувана Такаичи на английски език на барабаниста Иън Пейс, като му подари комплект палки, произведени в Япония, на които беше сложила своя автограф.
След кратка фотосесия с вокалиста Иън Гилън и останалите членове на групата, Такаичи разказа на музикантите, че се е сдобила албума им Machine Head още в началното училище, отбелязва Ройтерс. В него са включени някои от най-големите хитове на групата, сред които Smoke on the Water и Highway Star. Тя отбеляза, че в гимназията е свирила на клавишни, а в университета е преминала на барабани.
Визитата на музикалната група се оказа добре дошла почивка за първата жена министър-председател на Япония, която обеща да „работи, работи, работи“, когато встъпи в длъжност през октомври миналата година.
Оттогава Санае Такаичи трябваше да се справя с дипломатическо напрежение с Китай, икономически трудности, причинени от слабата йена и растящите цени, а сега и със заплахата от енергийна криза, породена от конфликта в Близкия изток.
„Дълбоко уважавам начина, по който продължавате да пишете рок история, като приемате нови предизвикателства и създавате завладяваща музика и до днес“, каза премиерът чрез преводач.
Връзките на групата с Япония са дълбоки. Двойният албум на живо Made in Japan, записан по време на първото турне в Япония през 1972 г., припомня Ройтерс. Групата започва турнето си в Япония през 2026 г. в събота в Nippon Budokan в Токио.
3 Пламен
,,Made in Japan" беше невероятен концерт . Имах го в колекцията с касетки .
Коментиран от #5
15:43 11.04.2026
щом е голяма своя фенка
а после събка ще ни разправя
15:56 11.04.2026
11 Търновец
Коментиран от #14
16:50 11.04.2026
12 Хасковски каунь
16:53 11.04.2026
13 Пламен
Woman From Tokyo
Песен на Дийп Пърпъл ‧ 1973 г.
:)
17:01 11.04.2026
14 Идън
До коментар #11 от "Търновец":,,Child In Time,,носи философско послание- ДОБРОТО ще победи- то е планирано от Бог.Линията между доброто и злото е ИСТИНАТА. Слепци са онези,които не ги различават.Тази музика не може да бъде измислена и изпълнена отново- няма такива гении. А ние сме от щастливците да живеем с нея- защото тя докосва нашите души и имаме най- хубавите спомени..
17:12 11.04.2026
15 Идън
До коментар #8 от "Сатана Z":Да пуснеш музика на Разпети петък е висша форма на простащина.
17:15 11.04.2026