„Deep Purple" се срещнаха с голяма своя фенка - японския премиер Санае Такаичи (СНИМКИ)

Легендарната британска рок група „Deep Purple" зарадва японския премиер Санае Такаичи - голяма почитателка на музиката им, с кратка визита, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Музикантите се завърнаха в азиатската страна, в която за първи път изнесоха концерти преди повече от половин век, допълва БТА.

Репутацията на Такаичи като барабанист аматьор и почитателка на хардрока и хевиметъла е добре известна. Тя е посочвала „Deep Purple" като една от любимите си групи, наред с „Black Sabbath" и „Iron Maiden".

„Вие сте моят бог“, каза развълнувана Такаичи на английски език на барабаниста Иън Пейс, като му подари комплект палки, произведени в Япония, на които беше сложила своя автограф.

След кратка фотосесия с вокалиста Иън Гилън и останалите членове на групата, Такаичи разказа на музикантите, че се е сдобила албума им Machine Head още в началното училище, отбелязва Ройтерс. В него са включени някои от най-големите хитове на групата, сред които Smoke on the Water и Highway Star. Тя отбеляза, че в гимназията е свирила на клавишни, а в университета е преминала на барабани.

Визитата на музикалната група се оказа добре дошла почивка за първата жена министър-председател на Япония, която обеща да „работи, работи, работи“, когато встъпи в длъжност през октомври миналата година.

Оттогава Санае Такаичи трябваше да се справя с дипломатическо напрежение с Китай, икономически трудности, причинени от слабата йена и растящите цени, а сега и със заплахата от енергийна криза, породена от конфликта в Близкия изток.

„Дълбоко уважавам начина, по който продължавате да пишете рок история, като приемате нови предизвикателства и създавате завладяваща музика и до днес“, каза премиерът чрез преводач.

Връзките на групата с Япония са дълбоки. Двойният албум на живо Made in Japan, записан по време на първото турне в Япония през 1972 г., припомня Ройтерс. Групата започва турнето си в Япония през 2026 г. в събота в Nippon Budokan в Токио.