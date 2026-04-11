Новини
Любопитно »
„Deep Purple" се срещнаха с голяма своя фенка - японския премиер Санае Такаичи (СНИМКИ)

11 Април, 2026 15:26 1 171 15

  • япония-
  • премиер-
  • дийп пърпъл-
  • среща-
  • рок-
  • санае такаичи-
  • deep purple

Днес започва турнето на групата именно от Токио

„Deep Purple" се срещнаха с голяма своя фенка - японския премиер Санае Такаичи (СНИМКИ) - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Легендарната британска рок група „Deep Purple" зарадва японския премиер Санае Такаичи - голяма почитателка на музиката им, с кратка визита, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Музикантите се завърнаха в азиатската страна, в която за първи път изнесоха концерти преди повече от половин век, допълва БТА.

Репутацията на Такаичи като барабанист аматьор и почитателка на хардрока и хевиметъла е добре известна. Тя е посочвала „Deep Purple" като една от любимите си групи, наред с „Black Sabbath" и „Iron Maiden".

„Вие сте моят бог“, каза развълнувана Такаичи на английски език на барабаниста Иън Пейс, като му подари комплект палки, произведени в Япония, на които беше сложила своя автограф.

След кратка фотосесия с вокалиста Иън Гилън и останалите членове на групата, Такаичи разказа на музикантите, че се е сдобила албума им Machine Head още в началното училище, отбелязва Ройтерс. В него са включени някои от най-големите хитове на групата, сред които Smoke on the Water и Highway Star. Тя отбеляза, че в гимназията е свирила на клавишни, а в университета е преминала на барабани.

Визитата на музикалната група се оказа добре дошла почивка за първата жена министър-председател на Япония, която обеща да „работи, работи, работи“, когато встъпи в длъжност през октомври миналата година.

Оттогава Санае Такаичи трябваше да се справя с дипломатическо напрежение с Китай, икономически трудности, причинени от слабата йена и растящите цени, а сега и със заплахата от енергийна криза, породена от конфликта в Близкия изток.

„Дълбоко уважавам начина, по който продължавате да пишете рок история, като приемате нови предизвикателства и създавате завладяваща музика и до днес“, каза премиерът чрез преводач.

Връзките на групата с Япония са дълбоки. Двойният албум на живо Made in Japan, записан по време на първото турне в Япония през 1972 г., припомня Ройтерс. Групата започва турнето си в Япония през 2026 г. в събота в Nippon Budokan в Токио.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пламен

    22 0 Отговор
    Подкрепям .
    ,,Made in Japan" беше невероятен концерт . Имах го в колекцията с касетки .

    Коментиран от #5

    15:43 11.04.2026

  • 4 !!!!!!

    17 0 Отговор
    "DEEP PURPLE" СА НОМЕР ЕДНО, ЗАВИНАГИ !!!

    15:43 11.04.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ВинАги

    0 5 Отговор
    Шиете Тоя Абдал, МАй Мноо преКАлявате.....!

    15:53 11.04.2026

  • 7 щом е голяма своя фенка

    1 3 Отговор
    да я зарадват с квото си пожелаят
    а после събка ще ни разправя

    15:56 11.04.2026

  • 8 Сатана Z

    7 2 Отговор
    Вчера си пуснах на мен ,а и на комшиите да слушат концерта в Осака на двоен винил Made in Japan на Deep Purple

    Коментиран от #15

    16:01 11.04.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Идън

    5 0 Отговор
    Обожавам ги! Но не е същото!Това,което вземе времето- никога не го връща.,,Perfect Strangers,, -албумът на Възкресението на DP и после това на Рейнбоу с Дуги Уайт- 1993год.Има многохубава музика- но не е на Ричи- Богът на китарата.

    16:40 11.04.2026

  • 11 Търновец

    3 0 Отговор
    Такаичи сан прави много за Япония, нашите крипто политици са далеч от нейната класа, тя дори се скара на Тръмп "....защо не предупредихте Вашите съюзници в ЕС и Азия за войната срещу Иран...". А Deep Purple имат голям хит Child in Time - особено анимираната версия е актуална.

    Коментиран от #14

    16:50 11.04.2026

  • 12 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Азис??

    16:53 11.04.2026

  • 13 Пламен

    2 0 Отговор
    Сетих се нещо ...

    Woman From Tokyo
    Песен на Дийп Пърпъл ‧ 1973 г.
    :)

    17:01 11.04.2026

  • 14 Идън

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Търновец":

    ,,Child In Time,,носи философско послание- ДОБРОТО ще победи- то е планирано от Бог.Линията между доброто и злото е ИСТИНАТА. Слепци са онези,които не ги различават.Тази музика не може да бъде измислена и изпълнена отново- няма такива гении. А ние сме от щастливците да живеем с нея- защото тя докосва нашите души и имаме най- хубавите спомени..

    17:12 11.04.2026

  • 15 Идън

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Да пуснеш музика на Разпети петък е висша форма на простащина.

    17:15 11.04.2026