Новини
Любопитно »
На 84 г. Марта Стюарт си търси "много богат" мъж

28 Март, 2026 17:33 963 20

  • марта стюарт-
  • гадже-
  • партньор-
  • мъж-
  • връзка

"Обичам яхти", каза кулинарката шеговито

Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева

Телевизионната звезда и предприемач Марта Стюарт заяви, че поддържа високи стандарти, когато става дума за личния ѝ живот, и не прави компромиси в избора на партньор.

В интервю за списание „Пийпъл“ 84-годишната икона в сферата на лайфстайла посочва, че за нея привлекателността се определя от комбинация от качества. „Хубави зъби и приятна усмивка“ са сред първите неща, които правят един мъж привлекателен в нейните очи. Външният вид като цяло също има значение, макар и с известна доза гъвкавост: „Добре изглеждащ, с коса или без – няма значение. Ако формата на главата е хубава, това е достатъчно.“

Сред останалите критерии Стюарт откроява интелигентността и чувството за хумор. Финансовото състояние също не е без значение, както тя самата признава с усмивка: „Да бъде богат помага. Много богат помага още повече. Самолет и яхта биха били чудесни… обожавам яхти.“

Коментарите ѝ идват малко след като самата тя определи себе си като „добра партия“. По време на публично събитие по-рано този месец Стюарт подчерта, че притежава всички класически умения на домакиня – умее да готви, да поддържа дома и да организира ежедневието си с внимание към детайла.

Тя отбелязва, че и днес активно се грижи за дома си, включително с пролетно почистване и обновяване на интериора. „Тази седмица изцяло пренаредих една стая“, споделя тя, допълвайки, че не избягва и по-ежедневните задачи, макар да уточнява, че ги върши „само когато е необходимо“.

По отношение на личния си статус Марта Стюарт признава, че остава необвързана основно заради натоварения си график. „Нямам време“, обяснява тя. В миналото тя беше омъжена за Андрю Стюарт, с когото има дъщеря и с когото се развежда през 1990 г. След това има дългогодишна връзка с милиардера Чарлз Симони, както и по-кратки отношения с актьора Антъни Хопкинс и медийния мениджър Морт Зукерман.

Дори в ежедневието си Марта поддържа висок стандарт на външния си вид. В подкаста „In Bed with Paige DeSorbo“ тя споделя, че никога не напуска дома си, без да се е нагласила. „Никога не отивам във фитнеса без да съм се изкъпала“, казва тя и допълва, че използва умерен грим дори по време на тренировка.

„Изглеждам добре – трябва да изглеждам добре“, отбелязва Марта Стюарт, като подчертава, че вниманието към детайла остава част от личната ѝ философия независимо от обстановката.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ама ние търсим нещо на 18 годишно

    14 0 Отговор
    в истиграм е плно с такива пропаднали жени къде нищо не работят

    Коментиран от #4

    17:36 28.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тази кифла

    12 1 Отговор
    Мухлясала търси богат дядо!!!! Той трябва да е 150 годишен че да те вземе, наистина да ти е дядо!

    17:40 28.03.2026

  • 4 тая

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "ама ние търсим нещо на 18 годишно":

    цел живот работи, ама върху себе си

    17:42 28.03.2026

  • 5 ван мaaмy

    13 0 Отговор
    Дърта..... пък се озърта.

    17:43 28.03.2026

  • 6 мдаааа

    7 1 Отговор
    Земи Митя Медведья , ма ...

    17:47 28.03.2026

  • 7 Фактура

    8 0 Отговор
    За по елегантен памперс

    17:54 28.03.2026

  • 8 Богат мъж

    7 0 Отговор
    Туряй мусаката - идем !

    17:57 28.03.2026

  • 9 az СВО Победа 80

    8 0 Отговор
    Изглежда добре,но кюнеца сигурно е доста износен.

    Коментиран от #11, #15

    17:58 28.03.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    7 1 Отговор
    Няма лошо да си търси богат мъж,
    но не разбирам какво може да му предложи насреща със своите 84 години...

    18:01 28.03.2026

  • 11 мдаааа

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 80":

    И на коминочистача уреда му много объсан ... 🤭

    18:01 28.03.2026

  • 12 Да продължава да търси!

    5 2 Отговор
    На 84 г. са вече само имитации на мъж.

    18:05 28.03.2026

  • 13 Много кофти

    5 1 Отговор
    Тези празни същества ще стават още по-гадни, защото няма да харесва отражението си в огледалото и ще си го изкарва на мъжа си... от година на година все повече и повече комплекси ще има... щом така е свикнала да е куха обвивка, без вътрешна стойност и кой ще е този 100 годишен милиардер, който да се прежали с тази баба, като може да има стотици млади булки всеки ден и всяка нощ???

    18:11 28.03.2026

  • 14 Ивка Бейбе

    2 0 Отговор
    Пхахаха, успех, бабче!😍😍😍

    18:21 28.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 хаха

    3 0 Отговор
    Котки и вино в най-добрия случай.

    18:25 28.03.2026

  • 17 факт

    4 0 Отговор
    Мома е та дрънка. Но да вземе да побърза с търсенето да не се случи случка и да се усмихне на някой стълб. А, сега сериозно - какво да я правиш като я вземеш на тези години. Единствено да ходиш до аптеката да и купуваш лекарствата и да и сменяваш памперса. Че и претенции има.

    18:33 28.03.2026

  • 18 пешо

    1 0 Отговор
    да и сменя памперсите

    18:38 28.03.2026

  • 19 Бабина поговорка

    0 0 Отговор
    Дърта ама се озърта

    18:40 28.03.2026

  • 20 Аз съм мнооо богат,

    0 0 Отговор
    откъм kожния инструмент, ама първо трябва да ми прехвърлиш цялото си състояние, да се минеш с телената четка отдоле, и задължително една черна торба от главата до кръста, иначе няма да я бъде работата за смазването на ръждата. Ку-ку!

    18:44 28.03.2026