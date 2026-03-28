На 84 г. Марта Стюарт си търси "много богат" мъж

Телевизионната звезда и предприемач Марта Стюарт заяви, че поддържа високи стандарти, когато става дума за личния ѝ живот, и не прави компромиси в избора на партньор.
В интервю за списание „Пийпъл“ 84-годишната икона в сферата на лайфстайла посочва, че за нея привлекателността се определя от комбинация от качества. „Хубави зъби и приятна усмивка“ са сред първите неща, които правят един мъж привлекателен в нейните очи. Външният вид като цяло също има значение, макар и с известна доза гъвкавост: „Добре изглеждащ, с коса или без – няма значение. Ако формата на главата е хубава, това е достатъчно.“
Сред останалите критерии Стюарт откроява интелигентността и чувството за хумор. Финансовото състояние също не е без значение, както тя самата признава с усмивка: „Да бъде богат помага. Много богат помага още повече. Самолет и яхта биха били чудесни… обожавам яхти.“
Коментарите ѝ идват малко след като самата тя определи себе си като „добра партия“. По време на публично събитие по-рано този месец Стюарт подчерта, че притежава всички класически умения на домакиня – умее да готви, да поддържа дома и да организира ежедневието си с внимание към детайла.
Тя отбелязва, че и днес активно се грижи за дома си, включително с пролетно почистване и обновяване на интериора. „Тази седмица изцяло пренаредих една стая“, споделя тя, допълвайки, че не избягва и по-ежедневните задачи, макар да уточнява, че ги върши „само когато е необходимо“.
По отношение на личния си статус Марта Стюарт признава, че остава необвързана основно заради натоварения си график. „Нямам време“, обяснява тя. В миналото тя беше омъжена за Андрю Стюарт, с когото има дъщеря и с когото се развежда през 1990 г. След това има дългогодишна връзка с милиардера Чарлз Симони, както и по-кратки отношения с актьора Антъни Хопкинс и медийния мениджър Морт Зукерман.
Дори в ежедневието си Марта поддържа висок стандарт на външния си вид. В подкаста „In Bed with Paige DeSorbo“ тя споделя, че никога не напуска дома си, без да се е нагласила. „Никога не отивам във фитнеса без да съм се изкъпала“, казва тя и допълва, че използва умерен грим дори по време на тренировка.
„Изглеждам добре – трябва да изглеждам добре“, отбелязва Марта Стюарт, като подчертава, че вниманието към детайла остава част от личната ѝ философия независимо от обстановката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
