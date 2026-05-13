Дъщерята на Алекс Сърчаджиева с първо гадже (СНИМКА)

Силни емоции бушуват в сърцето на София - звездната щерка на Алекс Сърчаджиева и покойния Иван Ласкин, пише bgdnes.bg.

От известно време 15-годишното момиче е във връзка с момче, с което изглежда летят на крилете на щастието. В своя Инстаграм профил тийнейджърката споделя поредица от кадри с младежа, който изглежда е на нейната възраст. На снимките двамата някак по детски се прегръщат, а Софи целува нежно избраника си по бузата. Той също е особено галантен с нея, подарявайки ѝ цветя и мече със сърце - мил жест в знак на чистата му обич. Съдейки по датата на качване на публикациите, двойката е заедно от поне 8 месеца, а отношенията им изглеждат сериозни. Момчето подарява букет и мече на приятелката си.

Самата София, която повечето от нас помнят като малко момиченце, вече е голяма девойка и все повече заприличва на легендарната си баба - Пепа Николова. Момичето често пътува по света, излиза с приятели, кара ски, пазарува и въобще - живее един забавен тийнейджърски живот. Най-любимото ѝ нещо обаче си остава актьорското майсторство, към което въпреки нежеланието на майка си върви с големи крачки. Сладураната вече дебютира в голямото кино във филма "Игра на доверие", който излезе през 2023 г. Алекс има специална връзка със своето момиче.

Въпреки че бъдещето е пред нея, харизматичната тийнейджърка има нелеко детство, белязано от загубата на нейния баща - големия актьор Иван Ласкин, който ни напусна през 2019 г. Тогава Софи е само на 8 годинки. Сърчаджиева прави и невъзможното, за да отгледа дъщеричката си сама, стараейки се нищо да не ѝ липсва. Двете изграждат изключително силна връзка, а Александра често нарича щерка си "магия" и "диамант".

"Крехка и нежна и в същото време толкова мъдра и силна!", описва своята единствена наследница колоритната тв водеща.